Tusk nie wytrzymał po decyzji Nawrockiego! „Ofiarami są polskie dzieci i rodzice”

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
PAP
PAP
2026-11-14 16:01

Premier Donald Tusk ostro skrytykował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o zawetowaniu rządowej nowelizacji wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA). Zdaniem szefa rządu na tej decyzji korzystają m.in. hejterzy, rosyjskie farmy trolli oraz pedofile. Jak ocenił, konsekwencje weta poniosą przede wszystkim polskie dzieci i ich rodzice.

Premier Donald Tusk z przypinką serduszka. O krytyce weta prezydenta Nawrockiego przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express

Tusk ostro o wecie Nawrockiego. „Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić”

W piątek prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania rządowej nowelizacji dotyczącej wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Nowe przepisy przewidywały stworzenie procedury umożliwiającej szybkie wydawanie nakazów ograniczenia dostępu do nielegalnych treści publikowanych w internecie. Decyzję tę skrytykował Donald Tusk.

- Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić – napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk.

Szef rządu skomentował decyzję prezydenta również w piątek. W swoim wpisie podkreślił, że trudno wskazać ważniejszą kwestię, która powinna jednoczyć polityków niezależnie od ich poglądów, niż zapewnienie dzieciom ochrony przed przestępcami działającymi w internecie.

Dlaczego Nawrocki zawetował ustawę? Prezydent wyjaśnił swoją decyzję

Karol Nawrocki, tłumacząc powody zawetowania nowelizacji, zapewnił, że nie zamierza poddawać się szantażowi ze strony rządzących, szczególnie gdy stawką są bezpieczeństwo i wolność obywateli. Zaznaczył jednocześnie, że państwo już teraz dysponuje narzędziami pozwalającymi chronić społeczeństwo przed zagrożeniami w sieci.

Decyzja prezydenta wywołała również niepokój Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. W ocenie komisji zawetowanie przepisów oznacza „odsunięcie w czasie wdrożenia ważnych mechanizmów ochrony najmłodszych użytkowników internetu”.

Komisja zwróciła uwagę, że nowelizacja zawierała rozwiązania, które „mogły realnie wzmocnić tę ochronę”. Chodziło m.in. o sprawniejsze reagowanie platform internetowych na nielegalne materiały i blokowanie takich treści, wprowadzenie mechanizmów sprawdzania wieku użytkowników oraz ocenę zagrożeń związanych z działalnością platform i usług cyfrowych.

Rząd zapowiada kolejną ustawę o bezpieczeństwie w internecie

Odrzucona przez prezydenta nowelizacja była jednym z dwóch projektów przygotowanych przez rząd po wcześniejszym wecie Karola Nawrockiego dotyczącym zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, do którego doszło na początku roku.

W piątek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział przygotowanie kolejnej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.

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