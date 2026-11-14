Tusk nie wytrzymał po decyzji Nawrockiego! „Ofiarami są polskie dzieci i rodzice”

Tusk ostro o wecie Nawrockiego. „Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić”

W piątek prezydent Karol Nawrocki odmówił podpisania rządowej nowelizacji dotyczącej wdrożenia Aktu o usługach cyfrowych (DSA). Nowe przepisy przewidywały stworzenie procedury umożliwiającej szybkie wydawanie nakazów ograniczenia dostępu do nielegalnych treści publikowanych w internecie. Decyzję tę skrytykował Donald Tusk.

- Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić – napisał w sobotę na platformie X premier Donald Tusk.

Z prezydenckiego weta zadowoleni są hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile, ekstremalni nihiliści i lobbyści. Ofiarami tego weta są polskie dzieci, rodzice, bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Tego nie da się w żaden sposób usprawiedliwić.— Donald Tusk (@donaldtusk) November 14, 2026

Szef rządu skomentował decyzję prezydenta również w piątek. W swoim wpisie podkreślił, że trudno wskazać ważniejszą kwestię, która powinna jednoczyć polityków niezależnie od ich poglądów, niż zapewnienie dzieciom ochrony przed przestępcami działającymi w internecie.

Dlaczego Nawrocki zawetował ustawę? Prezydent wyjaśnił swoją decyzję

Karol Nawrocki, tłumacząc powody zawetowania nowelizacji, zapewnił, że nie zamierza poddawać się szantażowi ze strony rządzących, szczególnie gdy stawką są bezpieczeństwo i wolność obywateli. Zaznaczył jednocześnie, że państwo już teraz dysponuje narzędziami pozwalającymi chronić społeczeństwo przed zagrożeniami w sieci.

Decyzja prezydenta wywołała również niepokój Państwowej Komisji do spraw przeciwdziałania wykorzystaniu seksualnemu małoletnich poniżej lat 15. W ocenie komisji zawetowanie przepisów oznacza „odsunięcie w czasie wdrożenia ważnych mechanizmów ochrony najmłodszych użytkowników internetu”.

Komisja zwróciła uwagę, że nowelizacja zawierała rozwiązania, które „mogły realnie wzmocnić tę ochronę”. Chodziło m.in. o sprawniejsze reagowanie platform internetowych na nielegalne materiały i blokowanie takich treści, wprowadzenie mechanizmów sprawdzania wieku użytkowników oraz ocenę zagrożeń związanych z działalnością platform i usług cyfrowych.

Rząd zapowiada kolejną ustawę o bezpieczeństwie w internecie

Odrzucona przez prezydenta nowelizacja była jednym z dwóch projektów przygotowanych przez rząd po wcześniejszym wecie Karola Nawrockiego dotyczącym zmian w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niektórych innych ustaw, do którego doszło na początku roku.

W piątek wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział przygotowanie kolejnej ustawy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.