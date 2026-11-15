15 listopada doszło do aktu dywersji na kolei. Sekundy dzieliły setki pasażerów od katastrofy

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-11-15 5:00

Tym zdarzeniem rok temu żyła cała Polska. 15 listopada w pobliżu stacji Mika (pow. garwoliński) doszło do eksplozji ładunku wybuchowego. Premier Donald Tusk błyskawicznie poinformował wówczas, że był to akt dywersji. Jeden z pociągów PKP InterCity, jadący z prędkością 150 km/h, miał ogromne szczęście, unikając wykolejenia! Po niecałym roku, w czwartek 12 listopada 2026 roku, do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Ukrainy, który miał pomagać w przygotowaniu tego zdarzenia na zlecenie rosyjskiego wywiadu, za co grozi mu dożywocie.

Akt dywersji na kolei

15 listopada 2025 roku mieszkańcy malutkiej wsi Mika (pow. garwoliński) usłyszeli i zgłosili do służb głośny wybuch. Początkowo nie potwierdzono tych informacji, ale sytuacja szybko się zmieniła. W niedzielę rano maszynista Kolei Mazowieckich zauważył "nieprawidłowości w infrastrukturze kolejowej" w rejonie Życzyna, właśnie nieopodal stacji PKP Mika. Okazało się, że jeden z torów został uszkodzony! Premier Donald Tusk, który przybył na miejsce zdarzenia, potwierdził najgorsze obawy, mówiąc o akcie dywersji i celowym działaniu wymierzonym w państwo. - Niestety potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Na trasie Warszawa-Lublin (wieś Mika) doszło do aktu dywersji. Eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. Na miejscu pracują służby i prokuratura. Na tej samej trasie, bliżej Lublina, również stwierdzono uszkodzenie - poinformował.

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Przerażające relacje maszynistów

Okazało się, że jeden z pociągów PKP InterCity, jadący z prędkością 150 km/h, miał ogromne szczęście, unikając wykolejenia. − Mieliśmy ogromne szczęście, że nic się nie stało z tym składem. Teoretycznie pociąg może przejechać, jeśli uszkodzony jest fragment jednego toru. Ale równie dobrze może się wykoleić − powiedział informator portalu Onet.pl, znający szczegóły incydentu.

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Natomiast dziennikarzowi WP udało się porozmawiać z Mateuszem Maciakiem, maszynistą pociągu Kolei Mazowieckich nr 12713 relacji Warszawa Zachodnia – Dęblin, który zatrzymał skład tuż przed uszkodzonym odcinkiem torów. - Po uświadomieniu sobie, jak tragiczne mogło się to skończyć, faktycznie czułem przerażenie. Mimo wszystko starałem się zachować spokój, aczkolwiek czułem się nieswojo. Raczej każdy z nas wychodząc do pracy, lub jadąc pociągiem jako podróżny, nie myśli, że ktoś może chcieć wyrządzić krzywdę i to w taki sposób - przyznał.

Zarzuty dla Ukraińca

Eksplozja pod przejeżdżającym pociągiem towarowym i metalowe konstrukcje, które mogły doprowadzić do wykolejenia wagonów - tak według prokuratury wyglądały akty dywersji wymierzone w strategiczną linię kolejową łączącą Warszawę z przejściem granicznym w Dorohusku. Do Sądu Okręgowego w Warszawie trafił niecały rok po zdarzeniu trafił akt oskarżenia przeciwko Volodymyrowi B. Obywatel Ukrainy miał współpracować z rosyjskim wywiadem.

Według ustaleń śledczych obywatele Ukrainy Oleksandr K. Yevhenii I. podłożyli materiał wybuchowy na linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia–Dorohusk. Ładunek został następnie zdetonowany pod przejeżdżającym pociągiem towarowym. Volodymy B. miał zdaniem śledczych udzielać im pomocy i jednocześnie uczestniczyć w działalności rosyjskiego wywiadu skierowanej przeciwko Polsce.

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