Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu. W tle spór o stanowisko wicepremierki

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz pod koniec października 2026 r. zrezygnowała z kierowania Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej

Wśród przyczyn wymieniano brak nominacji na wicepremierkę i głosowanie w Sejmie nad zniesieniem dwukadencyjności w samorządach

Miller ocenił, że premier powinien dotrzymywać ustaleń koalicyjnych

Były premier przewidywał, że koalicja rządząca przetrwa do końca kadencji

Dlaczego Pełczyńska-Nałęcz odeszła z rządu?

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, przewodnicząca Polski 2050, zrezygnowała z funkcji minister funduszy i polityki regionalnej pod koniec października 2026 r. Decyzję ogłosiła we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych, gdy premier Donald Tusk przebywał za granicą. Kierowany przez nią resort odpowiada między innymi za wykorzystanie środków unijnych.

Według doniesień medialnych jedną z głównych przyczyn napięcia był brak nominacji Pełczyńskiej-Nałęcz na stanowisko wicepremierki. Funkcja miała przypaść ministrowi finansów i gospodarki. Podziały w koalicji ujawniło także głosowanie w Sejmie nad projektem PSL w sprawie zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Projekt został odrzucony.

Spór o wicepremierkę i ustalenia koalicyjne

W „Alfabecie Millera” Leszek Miller ocenił, że rezygnacja Pełczyńskiej-Nałęcz była spodziewanym finałem długotrwałego sporu z Donaldem Tuskiem. Za najważniejsze przyczyny uznał brak nominacji na wicepremierkę oraz rozbieżność między oczekiwaniami polityczki a stanowiskiem jej środowiska podczas głosowania w Sejmie. Opowiedział się też za utrzymaniem zasady dwóch kadencji w samorządach.

Miller zaznaczył, że jeśli nominację Pełczyńskiej-Nałęcz na wicepremierkę przewidywała umowa koalicyjna, premier powinien był ją powołać. Nie rozstrzygał jednak, czy takie ustalenie rzeczywiście istniało ani co stało za brakiem nominacji. Sposób ogłoszenia rezygnacji uznał za nieelegancki, choć dopuścił, że polityczka mogła w ten sposób podkreślić swoją niezależność.

Miller odniósł się także do publicznych zarzutów Pełczyńskiej-Nałęcz wobec szefa rządu, między innymi dotyczących wykorzystywania przewagi silniejszego koalicjanta. Zaznaczył, że nie sposób rozstrzygnąć, czy znajdują one potwierdzenie w faktach. W sprawie minister prowadzone jest również śledztwo dotyczące rzekomego zwrotu VAT z okresu jej służby dyplomatycznej. Trwa ono od 2020 r., a dotąd nikomu nie przedstawiono zarzutów.

Czy konflikt zagrozi koalicji?

Miller zwrócił uwagę, że trwałość rządzącej większości zależy również od dotrzymywania ustaleń koalicyjnych. Przewidywał jednak, że konflikt po odejściu Pełczyńskiej-Nałęcz nie doprowadzi do upadku koalicji przed końcem kadencji. Jego zdaniem im mniej czasu pozostaje do wyborów, tym mniejsze jest ryzyko poważnego kryzysu.

Zdaniem Millera Pełczyńska-Nałęcz może pozostać aktywna w krajowej polityce, najpierw zakładając stowarzyszenie, by sprawdzić skalę poparcia, a w przyszłości być może także nowe ugrupowanie. Była to jednak wyłącznie jego prognoza, ponieważ sama polityczka nie przedstawiła takiego planu. Miller krytycznie odniósł się również do publikowania jej dawnych zdjęć z Władimirem Putinem i Siergiejem Ławrowem. Przypomniał, że fotografie wykonano podczas oficjalnych kontaktów dyplomatycznych, gdy pracowała jako ambasadorka w Moskwie.

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