Piątkowa prezydencka decyzja o zawetowaniu nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną stała się zapalnikiem dla niebywałego ataku w mediach społecznościowych. Karol Nawrocki tłumaczył swój ruch obawami o wolność słowa i widmem „urzędnika cenzora”. To stanowisko wywołało ostrą reakcję aktora Piotra Wiszniowskiego, znanego widzom z takich produkcji, jak „Plebania” czy „Przyjaciółki”.

„Kierowca dziwek i alfonsów”

Wiszniowski, na co dzień związany z Teatrem Żydowskim, zamieścił na Facebooku wpis, w którym puściły mu wszelkie hamulce. Aktor nie ograniczył się do merytorycznej krytyki, lecz zasypał głowę państwa serią wyjątkowo ciężkich obelg.

Zobacz: Podczas rodzinnego weekendu do Tuska podeszła kobieta. Tak zareagował

- Skur*****u je***y, kierowco dziwek i alfonsów mafii, złodzieju mieszkań, papierowy 'bokserze', który zawinie ogon, jak ktoś prawdziwy stanie przed nim, koleżko półmózgich kiboli z ustawek – napisał w internecie Wiszniowski. W swojej tyradzie nie oszczędził również prezydenta USA Donalda Trumpa, zwracając się do polityków słowami: „razem nie składacie nawet połowy mózgu ludzkiego”. Na koniec dodał: „Darmozjadzie żyjący z naszych podatków”.

Prawnik donosi do prokuratury

Na skandaliczny wpis zareagował Dariusz Lasocki, prawnik i były członek Państwowej Komisji Wyborczej. Uznał on, że granice debaty publicznej zostały drastycznie przekroczone, a jego zdaniem wpis może stanowić naruszenie przepisów Kodeksu karnego. Mecenas poinformował w mediach społecznościowych, że skierował już do prokuratury obywatelskie zawiadomienie. Sprawa dotyczy art. 135 § 2 Kodeksu karnego, czyli publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to czyn zagrożony surową karą – sprawcy może grozić nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Sprawdź: Nawrocki jadł rogale św. Marcina w poznańskiej kawiarni. Właściciel lokalu mierzy się z potwornym hejtem! Przerażające, co pisali do niego ludzie

Lasocki w swoim wpisie nie krył rozczarowania postawą instytucji państwowych, które jego zdaniem powinny zareagować na hejt z urzędu. - Kiedy moje państwo przestanie być słabe, bezzębne i milczące? Milczy premier, milczy prokurator generalny, milczy Rzecznik Praw Obywatelskich – wyliczał prawnik, dodając, że milczenie zachowują również organizacje antyhejtowe oraz Kościół. - To ja nie milczę, ja zadziałałem – podkreślił mecenas.

⚠️W dniu wczorajszym [14 listopada] odpowiednia jednostka prokuratury otrzymała moje, obywatelskie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez Pana Piotra Wiszniowskiego. ⚖️Przestępstwo publicznego znieważenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, tj. czynu z art. 135 § 2 Kodeksu karnego.— Dariusz Lasocki (@Dariusz_Lasocki) November 15, 2026

Galeria poniżej: Karol Nawrocki na Marszu Niepodległości 2026

21

Sonda Jak oceniasz dotychczasową pracę Karola Nawrockiego?