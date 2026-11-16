Emerycie, zobacz czy nie stracisz świadczenia. Nowe limity dorabiania

Od tej daty zaczną obowiązywać zaktualizowane kwoty, jakie mogą dorobić osoby pobierające wcześniejsze emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy, bez ryzyka pomniejszenia lub zawieszenia świadczenia.

Nowe stawki będą obowiązywać od 1 grudnia 2026 roku do 28 lutego 2027 roku.

Ich wysokość została ustalona na podstawie przeciętnego wynagrodzenia w trzecim kwartale bieżącego roku, ogłoszonego przez GUS.

Podstawą do wyliczenia nowych limitów jest komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 listopada, z którego wynika, że przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale wyniosło 9317,01 zł brutto, czyli o 0,91 proc. więcej niż kwartał wcześniej. Zgodnie z przepisami emerytalnymi progi dorabiania stanowią odpowiednio 70 proc. oraz 130 proc. tej kwoty po zaokrągleniu w górę do pełnych 10 groszy.

Zaktualizowane stawki będą obowiązywać od 1 grudnia do 28 lutego 2027 r. Bezpieczny próg wyniesie 6522,00 zł brutto miesięcznie i dodatkowe zarobki poniżej tej kwoty nie spowodują żadnych potrąceń z podstawowego świadczenia. Jeżeli jednak przychód przekroczy ten poziom, ale nie będzie wyższy niż 12 112,20 zł brutto (wzrost o 109,10 zł), ZUS proporcjonalnie zmniejszy wypłatę emerytury lub renty o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o maksymalną kwotę zmniejszenia przewidzianą dla danego świadczenia. Przekroczenie górnego limitu 12 112,20 zł brutto oznacza całkowite zawieszenie wypłaty świadczenia za dany miesiąc.

Ograniczenia dotyczą wyłącznie osób pobierających wcześniejsze emerytury, renty rodzinne oraz renty z tytułu niezdolności do pracy.

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