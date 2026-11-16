Karol Nawrocki rozmawia z generałami za plecami rządu? Małgorzata Sobkowiak-Czarnecka alarmuje!

Tajne rozmowy Pałacu Prezydenckiego z generałami? Wiceminister zabiera głos

Czy na linii Pałac Prezydencki – Ministerstwo Obrony Narodowej narasta kolejny konflikt? Tym razem chodzi o kontakty prezydenta Karola Nawrockiego z najważniejszymi dowódcami polskiej armii. W poniedziałek, 16 listopada, w programie „Gość Radia ZET” Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została zapytana o doniesienia francuskiego portalu „Intelligence Online”, według którego otoczenie prezydenta Nawrockiego ma prowadzić dyskretne rozmowy z najważniejszymi dowódcami wojskowymi.

Wiceminister nie potwierdziła wprost tych informacji. Zamiast tego zwróciła uwagę na słowa prezydenta wygłoszone podczas obchodów Święta Niepodległości. – Jeżeli chodzi o naszych dowódców, to mnie trochę zmartwiło to, co powiedział prezydent Nawrocki podczas święta 11 listopada, bo taki zwrot do generałów, że to prezydent i generałowie odpowiadają za ciągłość państwa, moim zdaniem to jest próba wciągania generałów w politykę – powiedziała na antenie Radia ZET.

„Albo jesteście ze mną, albo zaczynają się kłopoty”. Mocne słowa o Nawrockim

Prowadzący rozmowę zwrócił uwagę, że oskarżenie prezydenta o próbę wciągania generałów w politykę jest wyjątkowo mocne. Sobkowiak-Czarnecka nie wycofała się jednak ze swojej oceny. – Zgadza się. Bo myślę, że to jest takie wyzwanie do generałów: albo jesteście ze mną, albo zaczynają się kłopoty – stwierdziła wiceminister.

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Jednocześnie wyraziła nadzieję, że za słowami prezydenta nie pójdą żadne konkretne działania. – Mam nadzieję, że to było tylko hasło rzucone przez prezydenta, że nic za tym nie pójdzie – mówiła.

Nawrocki próbuje wymazać rząd? „To jest o tyle zatrważające”

W dalszej części rozmowy pojawił się temat konstytucyjnego podziału kompetencji między prezydentem a rządem w zakresie kierowania siłami zbrojnymi. Prowadzący przypomniał, że prezydent jest zwierzchnikiem sił zbrojnych. Wiceminister przyznała mu rację, ale podkreśliła znaczenie ministra obrony narodowej w czasie pokoju. – Jest. Przede wszystkim odpowiada za siły zbrojne w czasie wojny. W czasie pokoju odpowiada za to Minister Obrony Narodowej. I to, co mnie martwi, to takie wymazywanie strony rządowej i to jest o tyle zatrważające – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka.

Jej zdaniem problemem nie jest sam fakt kontaktowania się prezydenta z generałami, ale ewentualne pomijanie przedstawicieli rządu, którzy odpowiadają za bieżące funkcjonowanie i kierowanie armią.

Prezydent spotyka się z generałami bez wiedzy MON? „Takie próby czasami bywały”

Jedno z najważniejszych pytań padło, gdy prowadzący zapytał wprost, czy prezydent spotyka się z generałami, pomijając szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. Odpowiedź wiceminister była wymowna. – Myślę, że prezydent, jeżeli są takie próby, to Władysław Kosiniak-Kamysz dość szybko interweniuje, bo takie próby czasami bywały – przyznała.

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Dopytywana o konkretne przypadki, Sobkowiak-Czarnecka wyjaśniła, że minister obrony wprowadził zasady dotyczące kontaktów najwyższych dowódców wojskowych z Pałacem Prezydenckim. – Władysław Kosiniak-Kamysz wprowadził zasadę, że jest obecny przy takich rozmowach albo ma wiedzę o takich rozmowach – powiedziała.

Generałowie mieli usłyszeć nieprzyjemne uwagi z Pałacu Prezydenckiego

Sobkowiak-Czarnecka wskazała również na konkretną sytuację, która jej zdaniem mogła przyczynić się do pogorszenia relacji między Pałacem Prezydenckim a częścią dowódców wojskowych. Chodzi o negocjacje dotyczące europejskiego mechanizmu SAFE i środków na modernizację polskiej armii. – Ja myślę, że to co złe zaczęło się dziać w okolicy negocjowania i kwestii mechanizmu SAFE, kiedy część generałów jasno mówiła, jak bardzo te pieniądze potrzebne są na modernizację wojska i niektórzy generałowie mieli później nieprzyjemne uwagi ze strony Pałacu Prezydenckiego – ujawniła wiceminister.

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