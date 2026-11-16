Karol Nawrocki nie miał litości dla nowych przepisów wdrażających unijny akt o usługach cyfrowych. Prezydent postanowił zawetować ustawę, która miała określać zasady blokowania nielegalnych treści w internecie. Jego zdaniem rząd pod płaszczykiem walki o bezpieczeństwo próbuje wprowadzić polityczną kontrolę nad tym, co wolno publikować w sieci.

- Wróciło widmo urzędnika cenzora, który będzie podejmował decyzje, co wolno, a czego nie wolno w internecie. Rolą urzędnika nie jest oferowanie wyroków o tym, czy dana treść była przestępstwem, czy nie - argumentował prezydent.

Nawrocki zarzucił rządzącym „szantaż emocjonalny” i wykorzystywanie serii tragicznych ataków nożowników w polskich szkołach do przeforsowania przepisów dających arbitralną władzę nad słowem pisanym.

Gawkowski ostro o decyzji prezydenta

Na reakcję rządu nie trzeba było długo czekać. Premier Donald Tusk podkreślił w mediach społecznościowych, że ochrona najmłodszych przed internetowymi przestępcami to sprawa, która powinna łączyć ponad podziałami. Jeszcze ostrzej wypowiedział się wicepremier Krzysztof Gawkowski, który nie krył oburzenia decyzją prezydenta.

- Mamy do czynienia ze skandaliczną decyzją Prezydent, który po raz drugi zawetował ustawę o bezpieczeństwie w Internecie. Przepisy miały umożliwić szybsze reagowanie na nielegalne treści w internecie, w tym nawoływanie do przemocy, groźby i materiały zagrażające bezpieczeństwu dzieci. Decyzja Karola Nawrockiego jest bezmyślna i wprost naraża ma niebezpieczeństwo w sieci miliony rodaków - ocenił wicepremier w rozmowie z nami.

Według Gawkowskiego weto prezydenta to w praktyce przyzwolenie na hejt i nienawiść, za co głowa państwa bierze teraz osobistą odpowiedzialność.

- Na tym wecie tracą przede wszystkim obywatele, a zyskują wielkie platformy cyfrowe, które dalej będą decydować jakie treści zobaczymy. Prezydent już od dłuższego czasu zachowuje się jak lobbysta wielkich korporacji cyfrowych. Wetuję wszystko co jest w ich interesie zapominając, że one często zarabiają na ludzkim nieszczęściu - podkreślił.

Według szefa resortu cyfryzacji, weto Karola Nawrockiego nakłada na niego odpowiedzialność za ewentualne tragedie, które mogą wynikać z zachowania w sieci.- Prezydent Nawrocki wetując ustawę o bezpieczeństwie w Internecie bierze osobistą odpowiedzialność, za każdą tragedię która wydarzy się przed hejt i przemoc w sieci. Prezydent bierze również odpowiedzialność za każdą wylaną łzę matki skrzywdzonego w internecie dziecka - stwierdził Krzysztof Gawkowski.

Gawkowski apeluje do pierwszej damy

Mimo wszystko Krzysztof Gawkowski nie zamierza się poddawać w walce o zwiększenie bezpieczeństwa w sieci. W rozmowie z nami postanowił zwrócić się wprost do żony prezydenta, Marty Nawrockiej.

- Namawiam również Panią Prezedentową Martę Nawrocką aby w końcu przekonała męża do tej ustawy. Pierwsza dama organizuje konferencje o bezpieczeństwie dzieci w sieci, a w tym czasie jej mąż takie rozwiązania dokładnie blokuje. To niespójność pierwszych małżonków o dobrze aby w tej sprawie się dogadali - powiedział.

Jak wyraźnie podkreślił, zamierza dalej walczyć o podpisanie ustawy i składać propozycje aż do skutku.- Dziś wielkie platformy cyfrowe mają ogromną władzę nad tym, co dzieje się w internecie, ale nie ponoszą odpowiedzialności proporcjonalnej do tej władzy. Ja się nie poddam i będę dalej przychodził z podobnymi przepisami. Jeszcze w grudniu zorganizujemy kolejne konsultacje społeczne w sprawie nowych przepisów. Zaprosimy Prezydenta, żeby również mógł zgłosić uwagi. A po Nowym Roku będzie kolejna ustawa. I tak aż do skutku, bo bezpieczeństwo w internecie to sprawa, która musi być uregulowana. Nie poddam się w tej sprawie! - dodał.

W naszej galerii zobaczysz Krzysztofa Gawkowskiego z żoną:

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Sonda Czy prezydent słusznie zawetował ustawę o o bezpieczeństwie w sieci? Tak Nie Nie wiem