Niedzielne „Śniadanie Rymanowskiego” na antenie Polsat News od początku zapowiadało się gorąco. Głównym tematem rozmowy polityków było prezydenckie weto wobec noweli wdrażającej Akt o usługach cyfrowych (DSA).

Krzysztof Bosak nie zostawił na proponowanych przepisach suchej nitki. Lider Konfederacji przekonywał, że nowe uprawnienia dla urzędników to prosta droga do wprowadzenia cenzury. Jego zdaniem urzędnicy mieliby otrzymać zbyt szerokie kompetencje, co zagrażałoby swobodzie wypowiedzi. Z taką argumentacją stanowczo nie zgadzała się posłanka Ewa Schadler z Polski 2050, dopytując, czy urzędnicy w Polsce nie mają wyjątkowych praw.

„No co pani, jest nienormalna?”

Sytuacja zaogniła się, gdy do dyskusji włączył się prowadzący Bogdan Rymanowski. Dziennikarz zauważył, że urzędnicy są często krytykowani przez Polaków, którzy uważają, że mają za dużo do powiedzenia, a ich decyzje są często niesprawiedliwe. Na te słowa prowadzącego zareagował Krzysztof Bosak.

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– Urzędnik ma podległość służbową. Jak będzie podlegał premierowi, to będzie robił to, co premier powie. No co pani, jest nienormalna? – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Interwencja prowadzącego

Słowa Bosaka wywołały natychmiastową reakcję parlamentarzystki Polski 2050. – Chyba się pan zagalopował – zareagowała Ewa Schadler.

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Krzysztof Bosak odparł jedynie: „Zejdźmy na ziemię”. Widząc, że dyskusja zmierza w niebezpiecznym kierunku, interweniował Bogdan Rymanowski. Gospodarz programu poprosił o nieużywanie tego typu argumentów w debacie politycznej.

W galerii poniżej możecie zobaczyć, jak mieszka Krzysztof Bosak

Poranny Ring | "CO TO ZA PIEPRZENIE?!” – BOSAK OSTRY JAK BRZYTWA

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