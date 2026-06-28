Krzysztof Bosak: „Nie będę stał jak łajza”. Gorąca awantura o Szpital Południowy

Grażyna Czekalińska
Grażyna Czekalińska
Marta Kowalska
2026-06-28 12:31

Jedno zdanie Krzysztofa Bosaka wywołało polityczną burzę na antenie Polsat News. Wicemarszałek Sejmu, komentując aferę wokół Szpitala Południowego i lekarza Dawida Kacprzyka, stwierdził: „Nie będę stał jak łajza”. Słowa o przemocy wobec lekarza natychmiast wywołały ostrą reakcję polityków.

Krzysztof Bosak w ciemnym garniturze, białej koszuli i szarym krawacie, z widoczną smyczą Krynica Forum na szyi, na tle zielonej roślinności. Zdjęcie ilustruje gorącą awanturę o Szpital Południowy, o której możesz przeczytać na naszym portalu.
Autor: Super Express Krzysztof Bosak
  • Krzysztof Bosak: „Nie będę stał jak łajza” – mocne słowa wywołały burzę.
  • Awantura o lekarza Dawida Kacprzyka i wydarzenia w Szpitalu Południowym trafiła do studia Polsat News.
  • Sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym bada prokuratura, a polityczny spór nabiera rozpędu.

„Nie będę stał jak łajza”. Bosak nie wycofał się ze swoich słów

Dyskusja w programie „Śniadanie Rymanowskiego” dotyczyła głośnej sprawy wydarzeń w Szpitalu Południowym. Punktem wyjścia były wcześniejsze wypowiedzi lekarza Emila Jędrzejewskiego, który w Kanale Zero mówił o rzekomych nieprawidłowościach na szpitalnym SOR-ze oraz oskarżał młodego lekarza Dawida Kacprzyka o niewłaściwe traktowanie pacjentów. Pełnomocnik Kacprzyka zapowiedział możliwość skierowania sprawy na drogę sądową, a okoliczności bada obecnie prokuratura.

Komentując doniesienia, Krzysztof Bosak odniósł się także do informacji o konflikcie pomiędzy lekarzami.

Jeżeli było tak, że doświadczony chirurg i ordynator wziął za fraki tego gówniarza i nim trzepnął o ścianę, żeby przestali przez to ginąć pacjenci, to uważam, że dobrze zrobił – powiedział wicemarszałek Sejmu.

Polecany artykuł:

Będzie pozew za nagranie sprzed szpitala? Pełnomocnik Kacprzyka ujawnia szczegó…

Magdalena Sroka: lekarz nie ma prawa stosować przemocy

Słowa Bosaka spotkały się z natychmiastową reakcją Magdaleny Sroki z PSL. Posłanka przekonywała, że politycy nie powinni usprawiedliwiać przemocy wobec pracowników ochrony zdrowia, zwłaszcza w czasie, gdy lekarze i pielęgniarki coraz częściej stają się ofiarami agresji.

Bosak pozostał jednak przy swoim stanowisku. Podkreślił, że w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia najważniejsza jest reakcja.

Jeżeli będę świadkiem tego, że ktoś komuś robi krzywdę, że zagraża zdrowiu lub życiu, to nie będę stał jak łajza i się przyglądał – stwierdził.

Według polityka dyskusja o samym użyciu siły odwraca uwagę od najważniejszego pytania – czy w szpitalu rzeczywiście dochodziło do sytuacji zagrażających pacjentom.

Sprawa Szpitala Południowego wciąż się rozwija

Afera wokół Szpitala Południowego od kilku dni wywołuje kolejne polityczne i medialne reakcje. Prokuratura prowadzi postępowanie dotyczące zgłaszanych nieprawidłowości, a wokół wypowiedzi lekarzy narasta również spór prawny.

Coraz częściej pojawiają się także pytania o odpowiedzialność władz Warszawy za nadzór nad placówką. W programie padły również wezwania do dymisji osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie szpitala.

Polityczna awantura przeniosła się na kolejne tematy

Na tym jednak emocje się nie skończyły. W dalszej części programu uczestnicy zaczęli spierać się o odpowiedzialność polityczną Rafała Trzaskowskiego, wypowiedzi Anny Marii Żukowskiej oraz notowania Karola Nawrockiego.

Doszło także do ostrej wymiany zdań między doradcą prezydenta Błażejem Pobożym i Robertem Kropiwnickim z KO. Padły wzajemne oskarżenia o „opowiadanie głupot”, „bezczelność” oraz ironiczne komentarze dotyczące prezydenta i jego popularności.

Sprawa Szpitala Południowego, która początkowo dotyczyła zarzutów wobec lekarzy, przerodziła się tym samym w jeden z najbardziej gorących politycznych sporów ostatnich dni.

PROF. DUDEK O AFERZE SZPITALNEJ, DR. JĘDRZEJEWSKIM I ODBUDOWIE UKRAINY | Dudek o Polityce
Quiz. Co wiesz o Konfederacji? Sprawdź to!
Pytanie 1 z 12
Jak brzmi pełna nazwa partii Konfederacja?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKARZ
SZPITAL POŁUDNIOWY
KRZYSZTOF BOSAK