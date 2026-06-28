Donald Trump pokazał limitowany paszport z własną podobizną.

Na dokumencie znalazł się zaskakujący napis: „Witamy, ale bądź grzeczny!”.

Do wydania przygotowano tylko 40 tys. okolicznościowych paszportów.

Trump pokazał nowy paszport z własnym wizerunkiem

Donald Trump opublikował w serwisie Truth Social projekt okolicznościowego paszportu USA, przygotowanego z okazji przypadającej w przyszłym roku 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Limitowana edycja dokumentu ma być dostępna dla obywateli USA od 6 lipca.

Na zaprezentowanej grafice widać prezydenta stojącego przy biurku w Gabinecie Owalnym z charakterystycznie zaciśniętymi pięściami. W tle umieszczono fragment Deklaracji Niepodległości, a całość uzupełnia podpis Donalda Trumpa.

Publikacji projektu towarzyszył wpis Trumpa w mediach społecznościowych.

Nowy paszport USA, który mówi: „Witamy, ale bądź grzeczny!” – napisał prezydent na platformie Truth Social.

"Welcome, but be good!"President Trump just revealed the new America250 U.S. passport, featuring his image alongside the Declaration of Independence.The limited-edition passports are expected to roll out this summer as part of the nation's 250th anniversary celebration and… pic.twitter.com/xNrxYpeduD— Fox News (@FoxNews) June 27, 2026

Sam napis nie znajduje się jednak na paszporcie – był jedynie komentarzem Trumpa do zaprezentowanego projektu. Prezydent nie wyjaśnił również, co dokładnie miał na myśli, zwłaszcza że amerykańskie paszporty wydawane są wyłącznie obywatelom Stanów Zjednoczonych.

Tylko 40 tysięcy egzemplarzy

Jak poinformował Departament Stanu USA, limitowana edycja dokumentu będzie liczyć 40 tys. egzemplarzy. Portret Donalda Trumpa znajdzie się na wewnętrznej stronie przedniej okładki, natomiast na tylnej stronie pojawią się wizerunki ojców założycieli Stanów Zjednoczonych.

Resort podkreślił, że nowy dokument ma być formą uczczenia zarówno jubileuszu niepodległości USA, jak i samego prezydenta.

To element większego planu

Według amerykańskich mediów pomysł nie jest przypadkowy. Jak przypomina „New York Times”, od miesięcy administracja Donalda Trumpa konsekwentnie umieszcza nazwisko, podpis lub wizerunek prezydenta na kolejnych państwowych projektach i inicjatywach.

To nie jedyna pamiątka przygotowana z okazji jubileuszu. Federalna Komisja Sztuk Pięknych zatwierdziła już projekt 24-karatowej złotej monety z podobizną Trumpa, a nowe amerykańskie banknoty mają zostać opatrzone jego podpisem.

Paszport wywołał burzę w sieci

Publikacja projektu błyskawicznie wywołała dyskusję w mediach społecznościowych. Zwolennicy prezydenta uznali nowy dokument za symbol patriotyzmu i wyjątkowej rocznicy w historii Stanów Zjednoczonych. Krytycy wskazują natomiast, że kolejny raz dochodzi do silnego eksponowania wizerunku urzędującego prezydenta w projektach państwowych.

Jedno jest pewne – limitowana edycja paszportu z Donaldem Trumpem już przed rozpoczęciem dystrybucji stała się jednym z najgłośniej komentowanych projektów administracji USA.

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