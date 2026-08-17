Chcą zmiany polskiego hymnu! Kancelaria Nawrockiego reaguje

Jak donosi "Fakt", do kancelarii prezydenta wpłynęła petycja dotycząca zmiany polskiego hymnu. Wnioskodawca chce, by "Mazurek Dąbrowskiego" został zastąpiony przez jedną z najstarszych polskich pieśni, "Bogurodzicy". Argumentem wnioskodawcy w petycji było to, że pieśń ta jest pieśnią, która wychowała Polaków, jak wskazano: - Pieśń Bogurodzica jest starożytną pieśnią maryjną, w której Naród się wychował. Jest także najstarszym polskim utworem patriotycznym, a zarazem hymnem rycerstwa polskiego duchowa mobilizacja naszego Narodu. Podkreślono także, że pieśni jaką jest "Bogurodzica" towarzyszyła Polakom w wielu najważniejszych wydarzeniach w całej historii.

Co zaskakujące, wnioskodawca, który chce zmienić hymn przekonuje także, że "Mazurek Dąbrowskiego" został uznany hymnem w niejasnych okolicznościach, a za decyzją taką miały stać Józef Piłsudski, który miał skłonić ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja-Składkowskiego do wydania okólnika nr 49, na mocy którego "Mazurek Dąbrowskiego" uznano za hymn.

O dalsze losy petycji, która trafiła do kancelarii prezydneta, "Fakt" zapytał w KPRP. Biuro Mediów i Listów przypomniało, że petycja wpłynęła 1 lipca 2026 r. do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej i Listów:

- Zgodnie z ustawą z 11 lipca 2014 r. o petycjach została następnie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP, w zakładce "Petycje"", przekazano "Faktowi" wskazano dodając, że "petycja jest obecnie rozpatrywana zgodnie z trybem przewidzianym przepisami prawa. Równocześnie zaznaczono, że KPRP nie prowadzi prac legislacyjnych nad projektem ustawy mającej na celu zmianę hymnu państwowego z "Mazurka Dąbrowskiego" na "Bogurodzicę".

Przypomnijmy, że „Mazurek Dąbrowskiego” („Pieśń Legionów Polskich”) to polska pieśń patriotyczna z 1797 roku. Od 1927 roku hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, czyli w przyszłym roku będzie przypadała setna rocznica ustanowienia "Mazurka Dąbrowskiego" polskim hymnem. Autorem tekstu „Mazurka Dąbrowskiego” jest Józef Wybicki.