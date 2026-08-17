Morawiecki pokazał zagadkowe zdjęcie z plaży. „W tym tygodniu będzie się działo”

Mateusz Morawiecki, po ostrym kryzysie i rozłamie z PiS, utworzył własny klub parlamentarny Rozwój Plus.

Były premier zapowiada budowę nowej oferty politycznej, celując w gospodarkę, bezpieczeństwo oraz pozyskanie młodszych i przedsiębiorczych wyborców.

Jego tajemnicza zapowiedź "w tym tygodniu będzie się działo" zwiastuje kolejną ofensywę. Dowiedz się, co Morawiecki planuje, by na nowo ułożyć polską prawicę.

Morawiecki odpoczywał nad morzem

Mateusz Morawiecki pozwolił sobie na chwilę oddechu. W niedzielę opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie wykonane na plaży. Były premier pozuje na nim w swobodnym stroju, w towarzystwie dwóch młodych mężczyzn. Fotografia ma zdecydowanie wakacyjny klimat, ale sam wpis już kieruje uwagę w stronę polityki.

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– W tym tygodniu będzie się działo. Weekend za nami, baterie naładowane. 🔋 – napisał Morawiecki. Po chwili dodał jeszcze krótką zachętę dla swoich obserwatorów. – Bądźcie z nami i śledźcie nasze kanały!

W tym tygodniu będzie się działo. Weekend za nami, baterie naładowane. 🔋Bądźcie z nami i śledźcie nasze kanały! pic.twitter.com/F0fZn79R1r— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) August 17, 2026

Morawiecki ma za sobą wyjątkowo gorące tygodnie

Wpis pojawia się jednak w szczególnym dla Morawieckiego momencie. Końcówka lipca przyniosła jeden z najpoważniejszych kryzysów na polskiej prawicy od lat. Spór dotyczył przede wszystkim założonego przez byłego premiera stowarzyszenia Rozwój Plus.

Kierownictwo PiS domagało się, aby politycy partii zrezygnowali z działalności w organizacjach prowadzących aktywność polityczną. Morawiecki odmówił podpisania wymaganej deklaracji i podczas rozmów z Jarosławem Kaczyńskim proponował m.in. rezygnację z funkcji wiceprezesa PiS.

Ostatecznie konflikt doprowadził do rozłamu w klubie parlamentarnym.

Morawiecki stworzył własny klub

29 lipca były premier ogłosił utworzenie klubu parlamentarnego Rozwój Plus. Do nowej formacji parlamentarnej przystąpiło 40 posłów, a jej przewodniczącym został właśnie Morawiecki. Klub PiS zmniejszył się wówczas do 147 posłów.

Sam były premier przekonywał, że nie chce już koncentrować się na partyjnych sporach, lecz na budowie nowej politycznej oferty.

Rozwój Plus ma stawiać między innymi na gospodarkę, bezpieczeństwo, rodzinę i samorządy. W otoczeniu Morawieckiego zapowiadano także intensywne wykorzystanie sierpnia na rozwijanie struktur w całym kraju.

Dlatego niedzielne „w tym tygodniu będzie się działo” może być czymś więcej niż zwykłym wakacyjnym wpisem. Na razie Morawiecki nie podał jednak żadnych konkretów, więc pozostaje czekać na to, co kryje się za jego zapowiedzią.

Morawiecki chce układać prawicę na nowo?

Były premier w ostatnich tygodniach coraz mocniej akcentuje też konieczność szukania nowej formuły współpracy po prawej stronie sceny politycznej. Pod koniec lipca mówił, że „nie ma hegemona na polskiej prawicy” i że poszczególne środowiska muszą nauczyć się ze sobą współpracować.

Rozwój Plus ma jednocześnie próbować docierać do wyborców, których dotychczasowe partie prawicowe nie są w stanie do siebie przekonać. W politycznym otoczeniu byłego premiera mówi się m.in. o walce o młodszych wyborców, przedsiębiorców i osoby mniej trwale związane z konkretnym ugrupowaniem.

Na tym tle fotografia z plaży jest więc tylko luźnym obrazkiem na koniec weekendu. Znacznie ciekawsze jest zdanie, którym Morawiecki ją opatrzył. Po politycznym trzęsieniu ziemi z końca lipca były premier najwyraźniej szykuje kolejny etap swojej ofensywy. Co dokładnie pokaże w tym tygodniu – na razie pozostawia swoim obserwatorom jako zagadkę.

Poniżej galeria zdjęć: Morawiecki pod specjalnym nadzorem

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