Ryszard Petru rusza w Polskę. Czy tak przyciągnie do siebie wyborców Mentzena?

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-08-17 15:47

Poseł klubu Centrum Ryszard Petru (54 l.) zaskoczył wszystkich w czerwcu, ogłaszając, że chce założyć nową partię, która ma konkurować z Konfederacją! Aktualnie polityk wybiera się w podróż po Polsce, aby przekonywać ludzi do swojego ruchu. – Na razie jeżdżę sam, po to, żeby to wszystko zorganizować – ujawnił Petru.

Portret polityka Ryszarda Petru w garniturze. O planach na nową partię przeczytasz na SE Polityka.
Autor: TOMASZ RADZIK/SUPER EXPRESS Ryszard Petru
  • Petru był założycielem Nowoczesnej, później współtworzył Koalicję Obywatelską i wrócił do Sejmu z Polski 2050.
  • Po rozłamie w Polsce 2050 przeszedł do klubu Centrum i tam planuje stworzyć nową partię – „Konfederację light”.
  • We wrześniu rusza w tour po Polsce, by budować poparcie dla ruchu, na razie jeździ sam i szuka współpracowników.
  • Jego postulaty to: brak nowych podatków, niższa składka zdrowotna, samoograniczenie państwa i walka z biurokracją.

Ryszard Petru objedzie Polskę

Przypominamy, że Ryszard Petru był założycielem Nowoczesnej, którą wprowadził do Sejmu w 2015 roku jako jeden z najgłośniejszych liderów opozycji. Po odejściu z partii współtworzył Koalicję Obywatelską, a następnie dołączył do Polski 2050 Szymona Hołowni, z którą ponownie dostał się do parlamentu. Po rozłamie w Polsce 2050, wraz z grupą posłów, przeszedł do klubu parlamentarnego Centrum. Teraz – już jako polityk tego klubu – snuje plan stworzenia nowej partii, a na razie własnego ruchu, który, jak zapowiada, ma być „Konfederacją light”, reprezentującą liberalne, ale nie radykalne poglądy.Trela stawia sprawę jasno ws. Berka. „Doradzałbym, żeby głosować przeciw”

Chętnie mogą dołączać do klubu

– We wrześniu rozpoczynam swego rodzaju tour po Polsce, aby budować poparcie dla tego ruchu – powiedział Ryszard Petru w TVN24. – Na razie jeżdżę sam, po to, żeby to wszystko zorganizować, i będę zapraszał różne osoby, z którymi rozmawiam, do tego, żeby dołączyć do tego ruchu – dodał poseł klubu Centrum.

Czym chce zachęcić do wstępowania do swojego ruchu? Postulaty są proste: żadnych nowych podatków, obniżka składki zdrowotnej, samoograniczenie państwa i walka z biurokracją. 

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RYSZARD PETRU