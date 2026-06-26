Będzie pozew za nagranie sprzed szpitala? Pełnomocnik Kacprzyka ujawnia szczegóły

Kontrowersje wokół Szpitala Południowego nabierają sądowego wymiaru po usuniętym nagraniu posła PiS, w którym padły bulwersujące oskarżenia.

Dawid Kacprzyk, główny bohater politycznego ataku, szykuje akt oskarżenia i wnioskuje o uchylenie immunitetu parlamentarzysty.

Zobacz, jak rzecznik PiS reaguje na incydent i czy ten głośny spór polityczny znajdzie swój finał przed sądem.

Nagranie sprzed szpitala wywołało burzę

Sprawa Szpitala Południowego w Warszawie od wielu dni rozgrzewa polityków i opinię publiczną. Teraz dochodzi do niej kolejny wątek: sądowy.

Chodzi o nagranie, które poseł PiS Mariusz Krystian opublikował 25 czerwca w serwisie X. Film został zarejestrowany przed warszawskim Szpitalem Południowym. Polityk mówił w nim o sprawie Dawida Kacprzyka i użył bardzo mocnych słów. W materiale padło określenie: „dr Mengele Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej”. Po fali krytyki wpis został usunięty. To jednak nie zakończyło sprawy.

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Dawid Kacprzyk idzie do sądu?

Jak podaje „Fakt”, Dawid Kacprzyk przygotowuje działania prawne przeciwko posłowi PiS. Szczegóły przedstawił jego pełnomocnik, mec. Jacek Dubois.

— Pozew jest w przygotowaniu i w przyszłym tygodniu akt oskarżenia znajdzie się w sądzie. Oczywiście z wnioskiem o uchylenie immunitetu poselskiego — powiedział prawnik w rozmowie z „Faktem”.

Może to wyjść daleko poza polityczną wymianę ciosów w mediach społecznościowych. Jeżeli do sądu trafi akt oskarżenia, konieczne może być również zajęcie się immunitetem parlamentarzysty.

Pełnomocnik Kacprzyka mówi o kontekście

Mariusz Krystian w swoim nagraniu nie miał wymienić nazwiska Dawida Kacprzyka. Prawnik lekarza przekonuje jednak, że to nie zamyka sytuacji.

— Kontekst wypowiedzi jest raczej niepozostawiający wątpliwości — stwierdził mec. Dubois.

Pełnomocnik był też pytany o możliwość przeprosin ze strony posła PiS. Nie wykluczył, że rozsądne zachowanie mogłoby zostać wzięte pod uwagę, ale zaznaczył, że na razie nie widzi takich inicjatyw.

Rzecznik PiS reaguje: „Pana posła poniosło”

Do sytuacji odniósł się również rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. W rozmowie z „Faktem” przyznał, że wpis posła nie był stanowiskiem partii.

— Pana posła niestety poniosło, a popełniony przez niego wpis odciąga uwagę od patologii, których PO rzeczywiście dopuszczała się w Warszawie. To nie jest stanowisko partii — przekazał Bochenek.

Rzecznik PiS dodał, że Mariusz Krystian otrzymał upomnienie. Jednocześnie podtrzymał polityczne zarzuty wobec Platformy Obywatelskiej dotyczące nieprawidłowości w Warszawie.

Szpital Południowy znów w centrum politycznej awantury

Szpital Południowy stał się jednym z najgorętszych tematów ostatnich dni. Padają oskarżenia o nieprawidłowości, politycy przerzucają się odpowiedzialnością, a kolejne wypowiedzi tylko dolewają oliwy do ognia.

Nagranie posła PiS miało być mocnym politycznym uderzeniem. Teraz może jednak wrócić do niego w zupełnie innym miejscu: na sali sądowej.

Dla Mariusza Krystiana problemem może być nie tylko krytyka po publikacji filmu, ale również zapowiadany wniosek o uchylenie immunitetu. Dla Dawida Kacprzyka to z kolei próba odpowiedzi na słowa, które jego obrona uznaje za przekroczenie granic.

Konflikt nie zniknął razem z wpisem

Choć nagranie zostało usunięte z mediów społecznościowych, jego konsekwencje dopiero mogą się zacząć. Zapowiedź aktu oskarżenia pokazuje, że polityczny spór wokół Szpitala Południowego wchodzi na nowy poziom.

Teraz pytanie brzmi, czy zakończy się to przeprosinami, czy jednak będzie miało ciąg dalszy w sądzie.

Express Biedrzyckiej - WSTĘP