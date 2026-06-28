Dokładnie 6 lat temu Rafał Trzaskowski poniósł pierwszą porażkę w wyborach prezydenckich. Przypominamy, jak to się odbyło

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-06-28 5:00

Wybory prezydenckie w Polsce w 2020 roku stanowiły wydarzenie o wyjątkowym charakterze, naznaczonym wpływem globalnej pandemii COVID-19. Pierwotnie zaplanowane na maj, zostały przesunięte, a ich przebieg wiązał się z szeregiem niecodziennych rozwiązań proceduralnych. Właśnie w pierwszej turze tych wyborów Rafał Trzaskowski przegrał z Andrzejem Dudą, z którym zmierzył się później w drugiej turze wyborów.

Rafał Trzaskowski przemawiający do mikrofonu na tle niebieskiej ściany z białymi, niewyraźnymi logotypami. Polityk ubrany jest w garnitur, białą koszulę i krawat w niebiesko-żółty wzór. Temat porażki Trzaskowskiego w wyborach prezydenckich przeczytasz na naszym portalu.
Autor: BRUNNER
  • Wybory prezydenckie w 2020 roku miały wyjątkowy charakter ze względu na globalną pandemię COVID-19, co doprowadziło do ich przesunięcia z pierwotnego terminu (10 maja) na 28 czerwca.
  • Wprowadzono innowacyjną, hybrydową metodę głosowania, łączącą tradycyjne oddawanie głosów w lokalach wyborczych z możliwością powszechnego głosowania korespondencyjnego.
  • Wybory zakończyły się zwycięstwem Andrzeja Dudy, który w drugiej turze uzyskał 51,03% głosów, zapewniając sobie drugą kadencję po pokonaniu Rafała Trzaskowskiego.

Pierwotnie, data wyborów prezydenckich w Polsce w 2020 roku została ustalona na 10 maja. Sytuacja epidemiologiczna związana z pandemią COVID-19 uniemożliwiła jednak przeprowadzenie głosowania w tym terminie. W obliczu tej bezprecedensowej sytuacji, PKW zinterpretowała brak możliwości oddania głosu jako równoważny z brakiem kandydatów.

Zgodnie z art. 128 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wybory prezydenckie powinny odbyć się w ściśle określonym przedziale czasowym między 75. a 100. dniem przed zakończeniem kadencji urzędującego prezydenta, chyba że wprowadzono stan nadzwyczajny. W przypadku Andrzeja Dudy, którego pięcioletnia kadencja kończyła się 6 sierpnia 2020 roku, pierwsza tura mogła być zarządzona między 27 kwietnia a 22 maja. Ponieważ 10 maja głosowanie nie miało miejsca, a konstytucyjny termin minął 22 maja, konieczne stało się ustalenie nowego terminu. Ostatecznie, Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła datę wyborów na 28 czerwca 2020 roku dopiero 3 czerwca.

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Ustawa z 2 czerwca 2020 roku wprowadziła innowacyjną, hybrydową metodę głosowania, łączącą tradycyjne oddawanie głosów w lokalach wyborczych z możliwością głosowania korespondencyjnego. Dotychczas opcja ta była dostępna jedynie dla osób niepełnosprawnych oraz wyborców przebywających za granicą. W tych wyborach każdy obywatel mógł skorzystać z tej formy, jeśli wyraził taką wolę. W pierwszej turze z tej możliwości skorzystało około 143,5 tysiąca osób.

Dodatkowo, w dwóch gminach w Polsce, Baranów (w powiecie kępińskim) oraz Marklowice (w powiecie wodzisławskim), ze względu na wysoki wskaźnik aktywnych przypadków występowania wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Zdrowia, głosowanie odbyło się wyłącznie w formie korespondencyjnej.

Kampania i wyniki

W ramach kampanii wyborczej, 17 czerwca 2020 roku, odbyła się debata telewizyjna przed planowaną pierwszą turą głosowania, transmitowana przez TVP1 i prowadzona przez Michała Adamczyka. W pierwszej turze głosowania, która odbyła się 28 czerwca 2020 roku, Rafał Trzaskowski zdobył 5 917 340 głosów, co stanowiło 30,46 proc. głosów. Przeszedł do drugiej tury głosowania wraz z ubiegającym się o reelekcję Andrzejem Dudą, który otrzymał 43,50 proc. poparcia. Tym samym zapoczątkowała się seria, w której prezydent Warszawy zawsze jest o włos od zwycięstwa.

Wybory zakończyły się zwycięstwem  Andrzeja Dudy, który zapewnił sobie drugą kadencję. W drugiej turze uzyskał on 51,03% głosów, pokonując Rafała Trzaskowskiego. 16 lipca 2020 roku Marszałek Sejmu Elżbieta Witek wydała postanowienie o zwołaniu Zgromadzenia Narodowego w celu złożenia przysięgi przez nowo wybranego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystość ta odbyła się 6 sierpnia 2020 roku o godzinie 10:00 w sali plenarnej Sejmu.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Rafał Trzaskowski:

Tak mieszka Rafał Trzaskowski
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ANDRZEJ DUDA
RAFAŁ TRZASKOWSKI