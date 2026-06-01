Rok temu odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Tak dziś wyglądałoby starcie Nawrocki - Trzaskowski

Rok temu w II turze wyborów prezydenckich 2025, sondaże exit poll wskazywały na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego (50,3 proc.) nad Karolem Nawrockim (49,7 proc.).

Wyniki late poll oraz ostateczne dane PKW odwróciły sytuację, ogłaszając Karola Nawrockiego zwycięzcą z 50,89 proc. głosów wobec 49,11 proc. dla Rafała Trzaskowskiego.

Najnowszy sondaż, przeprowadzony rok po wyborach, wskazuje na remis (po 46 proc.) między Nawrockim a Trzaskowskim, gdyby druga tura odbyła się obecnie.

Rok temu Polacy poszli do urn, by zagłosować w II turze wyborów prezydenckich. Tuż po godzinie 21:00, czyli po zamknięciu lokali wyborczych, pojawiły się sondażowe wyniki wyborów, czyli wyniki exit poll. Pierwsze wyniki wyborów prezydenckich w 2025 zostały zaprezentowane m.in. na antenach TVP Info, TVN24 i Polsat News. Zgodnie z podanymi sondażowymi wynikami exit poll z badań przeprowadzonych przez IPSOS w wybory wygrał wyborach Rafał Trzaskowski (50,3 proc.), zaś jego konkurent Karol Nawrocki (49,7 proc.) przegrał w drugiej turze. Te wyniki, które obaj kandydaci poznali sprawiły, że w sztabie Trzaskowskiego w czasie wieczoru wyborczego, wybuchła euforia.

Głos zabrał wówczas kandydat KO, który przemówił do zgromadzonych: - Zwyciężyliśmy, choć myślę, że do języka polskiego i języka polskiej polityki na zawsze wejdzie sformułowanie na żyletki. Dokładnie tak, jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię, mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko i że będzie liczył się każdy głos. I chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za każdy oddany na mnie głos. Szybko zaczęto także skandować na cześć jego żony, ponieważ sam Trzaskowski poprosił o oklaski na rzecz żony, a tłum wołał "Gosia! Gosia!".

Wszystko jednak odwróciło się już po dwóch godzinach, gdy zaczęły spływać dane late poll. Wyniki late poll (to wyniki, do prognozy których używa się danych z lokali wyborczych), które ukazały się po godzinie 23:00, pokazały, że więcej głosów uzyskał Karol Nawrocki, który zdobył zgodnie z nimi 50,7 proc. Zaś według late poll Rafał Trzaskowski zdobył 49,3 proc. Wszystko rozstrzygało się błyskawicznie, a Nawrocki objął prowadzenie. Gdy pojawiły się oficjalne wyniki PKW było jasne, że kandydat z poparciem PiS zwyciężył. Ostatecznie Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11 proc.

Jak zaś zagłosowaliby Polacy teraz, po roku od drugiej tury? Sprawdził to Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się w najbliższą niedzielę, a lista kandydatów wyglądałaby tak jak rok temu, to na Karola Nawrocki zagłosowałoby 46 proc., tyle samo też oddałoby głos na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast 8 proc. wskazało odpowiedź: nie wiem/trudno powiedzieć.

Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 28-29.05.2026 na próbie 1057 dorosłych Polaków.

