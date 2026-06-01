Rok temu odbyła się II tura wyborów prezydenckich. Tak dziś wyglądałoby starcie Nawrocki - Trzaskowski

- Rok temu w II turze wyborów prezydenckich 2025, sondaże exit poll wskazywały na zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego (50,3 proc.) nad Karolem Nawrockim (49,7 proc.).
- Wyniki late poll oraz ostateczne dane PKW odwróciły sytuację, ogłaszając Karola Nawrockiego zwycięzcą z 50,89 proc. głosów wobec 49,11 proc. dla Rafała Trzaskowskiego.
- Najnowszy sondaż, przeprowadzony rok po wyborach, wskazuje na remis (po 46 proc.) między Nawrockim a Trzaskowskim, gdyby druga tura odbyła się obecnie.
Rok temu Polacy poszli do urn, by zagłosować w II turze wyborów prezydenckich. Tuż po godzinie 21:00, czyli po zamknięciu lokali wyborczych, pojawiły się sondażowe wyniki wyborów, czyli wyniki exit poll. Pierwsze wyniki wyborów prezydenckich w 2025 zostały zaprezentowane m.in. na antenach TVP Info, TVN24 i Polsat News. Zgodnie z podanymi sondażowymi wynikami exit poll z badań przeprowadzonych przez IPSOS w wybory wygrał wyborach Rafał Trzaskowski (50,3 proc.), zaś jego konkurent Karol Nawrocki (49,7 proc.) przegrał w drugiej turze. Te wyniki, które obaj kandydaci poznali sprawiły, że w sztabie Trzaskowskiego w czasie wieczoru wyborczego, wybuchła euforia.
Głos zabrał wówczas kandydat KO, który przemówił do zgromadzonych: - Zwyciężyliśmy, choć myślę, że do języka polskiego i języka polskiej polityki na zawsze wejdzie sformułowanie na żyletki. Dokładnie tak, jak mówiłem od samego początku, od kiedy zaczęliśmy prekampanię, mówiłem państwu, że będzie bardzo blisko i że będzie liczył się każdy głos. I chciałem przede wszystkim podziękować wszystkim Polkom i Polakom za każdy oddany na mnie głos. Szybko zaczęto także skandować na cześć jego żony, ponieważ sam Trzaskowski poprosił o oklaski na rzecz żony, a tłum wołał "Gosia! Gosia!".
Wszystko jednak odwróciło się już po dwóch godzinach, gdy zaczęły spływać dane late poll. Wyniki late poll (to wyniki, do prognozy których używa się danych z lokali wyborczych), które ukazały się po godzinie 23:00, pokazały, że więcej głosów uzyskał Karol Nawrocki, który zdobył zgodnie z nimi 50,7 proc. Zaś według late poll Rafał Trzaskowski zdobył 49,3 proc. Wszystko rozstrzygało się błyskawicznie, a Nawrocki objął prowadzenie. Gdy pojawiły się oficjalne wyniki PKW było jasne, że kandydat z poparciem PiS zwyciężył. Ostatecznie Karol Nawrocki zdobył 50,89 proc. głosów, a Rafał Trzaskowski 49,11 proc.
Jak zaś zagłosowaliby Polacy teraz, po roku od drugiej tury? Sprawdził to Instytut Badań Pollster dla "Super Expressu". Gdyby druga tura wyborów prezydenckich odbyła się w najbliższą niedzielę, a lista kandydatów wyglądałaby tak jak rok temu, to na Karola Nawrocki zagłosowałoby 46 proc., tyle samo też oddałoby głos na Rafała Trzaskowskiego. Natomiast 8 proc. wskazało odpowiedź: nie wiem/trudno powiedzieć.
Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster 28-29.05.2026 na próbie 1057 dorosłych Polaków.