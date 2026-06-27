Kłodzko, Szpital Południowy, KPO i wiatraki. Lista afer, które uderzają w Koalicję Obywatelską

Koalicja Obywatelska, obiecująca wyższe standardy i koniec z aferami, mierzy się z serią narastających kontrowersji, podważających jej wiarygodność.

Od zarzutów o uprzywilejowane traktowanie w warszawskim szpitalu po skandaliczne wydatki z KPO na jachty – lista problemów nowego rządu rośnie w zaskakującym tempie.

Czy w obliczu tych afer, Koalicja Obywatelska utraciła swoją moralną przewagę i zaufanie Polaków? Poznaj pełny obraz sytuacji i wszystkie kontrowersje.

Szpital Południowy. Najnowsza afera z Warszawy

Najgłośniejszą dziś sprawą jest afera w Szpitalu Południowym w Warszawie, placówce podległej stołecznemu ratuszowi. W centrum wydarzeń znalazł się Dawid Kacprzyk, młody lekarz i działacz związany wcześniej z Koalicją Obywatelską. Według doniesień medialnych miał osiągać gigantyczne zarobki w miejskim szpitalu, choć równocześnie pojawiły się pytania o jego dyżury, funkcję na SOR i rzeczywisty zakres pracy.

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Sprawa zrobiła się jeszcze poważniejsza, gdy media opisały doniesienia o możliwym uprzywilejowanym traktowaniu polityków KO i ich rodzin na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Chodzić miało o szybszą ścieżkę przyjęć, badania wykonywane niemal natychmiast i warunki odmienne od tych, z którymi zderzali się zwykli pacjenci.

Rafał Trzaskowski poinformował o audycie, wypowiedzeniu umów Dawidowi Kacprzykowi i zawiadomieniu prokuratury. Sprawą zajęły się także NFZ i organy ścigania. Ale politycznie problem jest znacznie szerszy: opozycja pyta, kto wiedział, od kiedy wiedział i dlaczego reakcja przyszła dopiero po publikacjach medialnych.

Dodatkowo emocje podgrzał były ordynator Szpitala Południowego dr Emil Jędrzejewski. W rozmowie w Kanale Zero mówił o dramatycznych nieprawidłowościach i stawiał bardzo poważne zarzuty dotyczące funkcjonowania placówki. W jego relacji pojawiły się słowa, które natychmiast obiegły media: „Tam giną ludzie, bo ktoś się uczy”. Dla KO to już nie tylko kłopot samorządowy. To sprawa, która uderza w wiarygodność całego obozu władzy.

Kłodzko. Bulwersująca sprawa byłej działaczki PO/KO

Drugim najbardziej obciążającym wizerunkowo tematem jest sprawa z Kłodzka. Była działaczka Platformy Obywatelskiej/Koalicji Obywatelskiej Kamila L. została skazana nieprawomocnie na 6,5 roku więzienia. Sąd uznał ją winną m.in. nieudzielenia pomocy małoletniej córce, która była ofiarą przestępstw seksualnych ze strony jej męża. Mężczyzna, Przemysław L., został skazany na 25 lat więzienia.

To jedna z tych spraw, które trudno opisywać bez emocji. Pojawiają się w niej najcięższe wątki: krzywdzenie dzieci, przemoc seksualna, znęcanie się nad zwierzętami i pytania o to, czy lokalne środowisko polityczne mogło wcześniej widzieć sygnały ostrzegawcze. KO podkreśla, że kobieta od dawna nie jest członkinią partii i że żaden działacz lokalnych struktur nie jest podejrzany, oskarżony ani skazany w tej sprawie.

Politycznie jednak temat nie zniknął. Zdjęcia byłej działaczki z politykami KO, jej lokalna aktywność i milczenie partii stały się paliwem dla opozycji. PiS i Konfederacja zarzucają Platformie brak jasnej reakcji, a sama KO próbuje odciąć się od sprawy, wskazując, że odpowiedzialność karna dotyczy konkretnych osób, a nie całej formacji.

KPO i pieniądze na jachty. Afera, która uderzyła w hasło „europejskich standardów”

Kolejnym mocnym ciosem była afera wokół dotacji z KPO dla branży HoReCa. Pieniądze, które miały wspierać przedsiębiorców po pandemii i pomagać w rozwoju, w części projektów miały trafiać na wydatki, które wywołały gigantyczne oburzenie opinii publicznej.

Wśród przykładów pojawiały się jachty, sauny, solaria, ekspresy do kawy, platformy do nauki brydża czy kije golfowe. Rząd tłumaczył, że chodzi o niewielki fragment całego KPO, a ministerstwo zapowiadało kontrole i wstrzymanie wypłat tam, gdzie pojawiły się wątpliwości. Premier Donald Tusk mówił o „zerowej tolerancji” dla marnowania środków.

Problem polega jednak na tym, że KO budowała swoją opowieść na haśle profesjonalizmu, europejskich standardów i naprawy państwa po PiS. Obraz publicznych pieniędzy wydawanych na kontrowersyjne projekty brutalnie zderzył się z tą narracją.

Ustawa wiatrakowa. Pierwsza wielka wpadka nowej większości

Jeszcze zanim rząd Donalda Tuska na dobre się rozpędził, pojawiła się afera wiatrakowa. Posłowie KO i Polski 2050 zgłosili projekt dotyczący m.in. zamrożenia cen energii, ale wpisano do niego także przepisy liberalizujące zasady stawiania wiatraków.

Największe emocje wzbudziła proponowana odległość od zabudowań, początkowo nawet 300 metrów, oraz zapisy, które przeciwnicy projektu interpretowali jako furtkę do wywłaszczeń. Politycy nowej większości tłumaczyli, że chodzi o tańszą energię i odblokowanie OZE, ale sprawa została odebrana jako legislacyjna wrzutka, przygotowana w pośpiechu i bez wystarczającej przejrzystości.

Dla obozu, który obiecywał koniec nocnych ustaw, konsultacje i wysokie standardy stanowienia prawa, był to fatalny start.

Media publiczne. Obietnica odpolitycznienia i prawny galimatias

Jednym z pierwszych wielkich starć nowego rządu była operacja przejęcia mediów publicznych. Donald Tusk obiecywał szybkie odpolitycznienie TVP, Polskiego Radia i PAP. Zamiast spokojnej reformy pojawił się jednak ostry spór prawny, decyzje ministra kultury, likwidacja spółek i zarzuty o obchodzenie ustawowych procedur.

Zwolennicy rządu przekonywali, że po latach propagandy PiS nie było innej drogi. Krytycy odpowiadali, że prawa nie naprawia się metodami, które same budzą wątpliwości. Efekt? Zamiast jednoznacznego sukcesu powstała jedna z największych polityczno-prawnych kontrowersji początku kadencji.

Prokuratura Krajowa. Kto naprawdę nią kieruje?

Podobny problem pojawił się wokół Prokuratury Krajowej. Decyzje Adama Bodnara dotyczące Dariusza Barskiego i późniejsze powołanie nowego kierownictwa prokuratury stały się zarzewiem wielomiesięcznego sporu.

Część środowiska prawniczego uważała, że działania ministra były konieczne, bo prokuratura wymagała odbudowania niezależności po czasach Zbigniewa Ziobry. Inni wskazywali, że doszło do prawnego chaosu, a rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego jeszcze bardziej pogłębiły konflikt. Politycznie to kolejny przykład sytuacji, w której KO obiecywała przywrócenie praworządności, a dostała zarzut działania na granicy prawa.

Kampanijne reklamy i NASK. Pytania o wsparcie Rafała Trzaskowskiego

W kampanii prezydenckiej pojawił się kolejny problem: reklamy polityczne na Facebooku, które według NASK mogły mieć znamiona dezinformacji i mogły być finansowane z zagranicy. Przekazy dotyczyły m.in. Rafała Trzaskowskiego, Karola Nawrockiego i Sławomira Mentzena, a po analizach wskazywano, że głównie promowały Trzaskowskiego i uderzały w jego konkurentów.

Sztab Trzaskowskiego odcinał się od tych działań, a sprawa trafiła do służb. Mimo to polityczna szkoda została. W tle pojawiły się pytania o przejrzystość kampanii, finansowanie internetowych działań i rolę podmiotów zewnętrznych w walce wyborczej.

Spółki Skarbu Państwa. Miały być konkursy, wróciły pytania o swoich

KO obiecywała, że po objęciu władzy skończy z partyjnymi nominacjami w spółkach Skarbu Państwa. Miały być transparentne konkursy, kompetencje i koniec filozofii „teraz nasi”.

Tymczasem już w pierwszych miesiącach pojawiły się doniesienia o nominacjach osób związanych z partiami koalicji rządzącej. Szczególne emocje budziły m.in. sprawy Totalizatora Sportowego oraz rad nadzorczych spółek powiązanych z państwem. Dla wyborców, którym obiecywano nowe standardy, brzmiało to znajomo: zmieniła się władza, ale mechanizm podejrzeń o polityczne łupy pozostał.

Kredyt 0 proc. i mieszkania. Obietnica, która podzieliła koalicję

Na liście politycznych porażek KO znajduje się także kredyt 0 proc.. W kampanii był jednym z najbardziej nośnych haseł mieszkaniowych. Państwo miało pomóc młodym kupić pierwsze mieszkanie, a Tusk przekonywał, że mieszkanie jest prawem, a nie luksusem.

Projekt szybko stał się jednak źródłem konfliktu w koalicji. Polska 2050 i Lewica alarmowały, że dopłaty mogą podbijać ceny mieszkań i służyć przede wszystkim deweloperom. Ostatecznie rząd wycofał się z tego pomysłu, ale polityczna cena została zapłacona: KO musiała tłumaczyć się z jednej z kluczowych obietnic, której nie potrafiła dowieźć.

100 konkretów. Afera wiarygodności

Najszerszym problemem jest jednak sprawa 100 konkretów na 100 dni. To nie jest jedna afera w sensie karnym. To raczej polityczna afera wiarygodności. KO weszła do kampanii z obietnicą szybkich, konkretnych działań. Po dwóch latach niezależne podsumowania pokazują, że w pełni zrealizowano tylko część zapowiedzi.

Rząd tłumaczy się prezydenckim wetem, trudną koalicją, stanem państwa po PiS i koniecznością naprawy instytucji. Opozycja odpowiada krótko: obiecaliście, nie dowieźliście. I to hasło działa, bo jest proste, zrozumiałe i łatwe do powtarzania.

Lista problemów rośnie. KO traci moralną przewagę?

Koalicja Obywatelska przez lata budowała swoją polityczną tożsamość na haśle wyższych standardów. Miało być przejrzyście, profesjonalnie, zgodnie z prawem i bez „kolesiostwa”. Dlatego każda kolejna sprawa od KPO, przez Szpital Południowy, po Kłodzko i spółki Skarbu Państwa — uderza w nią mocniej niż zwykła awantura polityczna.

Nie wszystkie te sprawy są takie same. Niektóre dotyczą decyzji rządu, inne samorządu, jeszcze inne byłych działaczy albo kampanii wyborczej. Część jest przedmiotem kontroli i śledztw, część pozostaje polityczną kontrowersją. Razem tworzą jednak obraz, który jest dla KO coraz trudniejszy do odparcia.

Bo najgroźniejsze dla Tuska nie jest to, że opozycja krzyczy o aferach. Najgroźniejsze jest pytanie, które coraz łatwiej zadać także wyborcom rozczarowanym tempem zmian: czy naprawdę miało być inaczej?

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