Prezydent zawetował przepisy o nielegalnych treściach w sieci. Rząd zapowiada nowy projekt

Karol Nawrocki zawetował ustawę, która miała wprowadzić krajowe procedury związane z unijnym Aktem o usługach cyfrowych

Prezydent mówił o zagrożeniu dla wolności słowa i ryzyku cenzury wprowadzanej decyzjami administracji

Projekt przewidywał szybszą reakcję na ściśle określone nielegalne treści publikowane w internecie

Rząd zapowiada dalsze prace nad ustawą po wecie prezydenta

Czego dotyczyła zawetowana ustawa?

13 listopada 2026 r. Karol Nawrocki zawetował przygotowaną przez Ministerstwo Cyfryzacji rządową nowelizację ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Projekt miał wprowadzić krajowe procedury związane z Aktem o usługach cyfrowych, unijnym rozporządzeniem znanym jako DSA, oraz umożliwić szybkie ograniczanie dostępu do nielegalnych treści.

Prezydent uzasadniał decyzję potrzebą ochrony wolności słowa. Ostrzegał, że ustawa może dać administracji zbyt szerokie uprawnienia i prowadzić do cenzury. Rząd odpowiadał, że przepisy są potrzebne, by skuteczniej egzekwować prawo w sieci, zwłaszcza w sprawach związanych z bezpieczeństwem dzieci.

Jakie treści miały być blokowane i kto miał o tym decydować?

Jak wynikało z informacji przedstawionych w programie, projekt przewidywał możliwość reagowania między innymi na groźby, nawoływanie do nienawiści, handel ludźmi, podszywanie się pod inne osoby, oszustwa, materiały przedstawiające seksualne wykorzystywanie małoletnich oraz propagowanie ustroju totalitarnego. Nie obejmował natomiast samych treści politycznych.

Koordynatorem systemu miał zostać Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Szef UKE mógłby wydawać decyzje o blokowaniu wskazanych treści, a od takiej decyzji można byłoby odwołać się do sądu. Joanna Scheuring-Wielgus oceniła w „Expressie Biedrzyckiej”, że zarzut cenzury nie znajduje potwierdzenia w zakresie zawetowanego projektu.

Europosłanka podkreślała, że edukacja dzieci i rodziców na temat zagrożeń w internecie jest ważna, ale nie zastąpi narzędzi pozwalających usuwać nielegalne treści lub ograniczać do nich dostęp. W rozmowie wspomniano też o zatrzymaniu nastolatków podejrzewanych o kontakty z radykalnymi grupami oraz o sprawie nastolatka, który miał grozić masowym zabójstwem.

Polska wciąż nie wdrożyła w pełni DSA

Akt o usługach cyfrowych to unijne rozporządzenie obowiązujące od 2024 r. Nakłada ono obowiązki na platformy internetowe, a państwa członkowskie muszą także wyznaczyć krajowych koordynatorów i określić procedury stosowania tych przepisów. Część polskich rozwiązań organizacyjnych weszła w życie wcześniej, ale pełne wdrożenie wciąż nie zostało zakończone.

Scheuring-Wielgus wskazywała, że Polska jest ostatnim państwem UE, które nie wdrożyło tych rozwiązań w pełni. Zaznaczyła też, że opóźnienie może skutkować postępowaniem przed Trybunałem Sprawiedliwości UE i karami finansowymi. Jak wynika z doniesień mediów, w podobnych sprawach kary sięgały kilkudziesięciu tysięcy euro dziennie.

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział dalsze prace nad ustawą. Po wecie rząd może przygotować nowy projekt albo spróbować odrzucić weto w Sejmie. Do tego potrzebna byłaby większość trzech piątych głosów.

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