Joanna Miziołek w podcaście ujawniła relację polityka PiS, sugerującą, że w Warszawie organizowano płatne spotkania z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, gdzie cena zależała od miejsca.

Podobne zarzuty dotyczące pakietów sponsorskich za tysiące dolarów na wydarzenia z Nawrockim pojawiały się już wcześniej, jednak Kancelaria Prezydenta stanowczo im zaprzeczała.

Eliza Olczyk ostrzegła prawicę przed rozdrobnieniem politycznym, porównując sytuację do 1993 roku, oraz skrytykowała wystąpienie prezydenta Nawrockiego z 11 listopada jako niestosowne.

Płatne spotkania z Nawrockim? Miziołek przytacza słowa polityka PiS

Czy dostęp do prezydenta Karola Nawrockiego stał się sposobem na zarabianie pieniędzy? W podcaście „Niedyskretnie o politykach” Joanna Miziołek i Eliza Olczyk rozmawiały o kulisach funkcjonowania Pałacu Prezydenckiego oraz relacjach głowy państwa z politykami i przedsiębiorcami. Szczególną uwagę zwraca relacja, którą Miziołek usłyszała od informatora z Prawa i Sprawiedliwości.

Dziennikarka przytoczyła słowa polityka, który twierdził, że w Warszawie miały odbywać się odpłatne spotkania z udziałem przedsiębiorców. Według jego relacji wysokość opłaty miała zależeć od miejsca zajmowanego przez uczestnika.

– Mi ten polityk PiS mówi: „Wiesz, a ja wiem, że w Warszawie były spotkania, ja słyszałem, że były z przedsiębiorcami też organizowane i z tego co wiem, to nie było tak bezpłatnie i ci, którzy siedzieli w pierwszych rzędach, no to płacili więcej niż ci w ostatnich” – opowiadała Miziołek.

Rozmówca dziennikarki miał jednocześnie przekonywać, że sam Nawrocki może nie wiedzieć o takich praktykach, a osoby z jego otoczenia wykorzystują zainteresowanie spotkaniami z prezydentem.

Miziołek przywołała również opinię osoby związanej z otoczeniem Donalda Tuska, która zwracała uwagę na ludzi próbujących prowadzić interesy dzięki kontaktom z głową państwa.

Relacja anonimowego polityka nie stanowi jednak potwierdzenia, że w Warszawie rzeczywiście pobierano opłaty za miejsca na spotkaniach z Nawrockim. Nie wskazano organizatorów, terminów ani dokumentów potwierdzających opisany sposób finansowania wydarzeń.

Wcześniej ujawniono pakiety za tysiące dolarów. Pałac Prezydencki zaprzeczał

Pytania o komercyjne wykorzystywanie dostępu do prezydenta pojawiły się już we wrześniu. Dziennikarze Radia ZET i „Newsweeka” opisali wtedy ofertę prywatnej Fundacji Centrum Strategii Rozwojowych, organizującej wydarzenie gospodarcze z udziałem Karola Nawrockiego.

Według ich ustaleń pakiety sponsorskie kosztowały od 25 do 100 tys. dolarów. Informatorzy dziennikarzy twierdzili, że najdroższy pakiet miał umożliwiać indywidualne spotkanie z prezydentem, a tańsze udział w rozmowach w większym gronie.

Sam opublikowany cennik nie zawierał jednak jednoznacznej gwarancji rozmowy z Nawrockim.

Kancelaria Prezydenta zaprzeczyła, by żądała wpłat w zamian za spotkania z głową państwa. Rzecznik Rafał Leśkiewicz krytykował medialne doniesienia i zarzucał ich autorom przedstawianie zmanipulowanego obrazu sytuacji.

We wrześniu posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Patryk Jaskulski poinformowali o skierowaniu zawiadomienia do prokuratury w związku z doniesieniami o płatnych spotkaniach.

Opisane wtedy wydarzenie gospodarcze i przywołane przez Miziołek informacje o spotkaniach w Warszawie nie zostały powiązane dowodami. Nie można więc zakładać, że dotyczyły tych samych organizatorów lub uczestników.

Kto ma wpływ na Nawrockiego? Miziołek wskazuje zaufanego człowieka

W podcaście pojawił się również temat najbliższego otoczenia prezydenta. Joanna Miziołek zwróciła uwagę na Jarosława Dębowskiego, zastępcę szefa Gabinetu Prezydenta.

Dziennikarka opisała go jako urzędnika, który potrafi zachować dystans do partyjnych rozgrywek. Według jej relacji Nawrocki darzy Dębowskiego dużym zaufaniem, a ten potrafi sprowadzić prezydenta na ziemię po rozmowach z politykami.

Dębowski współpracował wcześniej z Nawrockim w Instytucie Pamięci Narodowej. W Kancelarii Prezydenta pracuje od czerwca 2025 roku, a w sierpniu tego samego roku został zastępcą szefa gabinetu.

Miziołek mówiła także o Zbigniewie Boguckim i Pawle Szefernakerze. W ocenie dziennikarki Bogucki wyróżnia się spokojnym, koncyliacyjnym podejściem do rozmów z przedstawicielami mediów.

Wypowiedzi dotyczące charakteru współpracowników prezydenta pozostają ocenami dziennikarki, opartymi na jej kontaktach i obserwacjach.

Olczyk ostrzega prawicę. Przypomina przegrane wybory z 1993 roku

W rozmowie nie zabrakło również krytycznej oceny sytuacji Prawa i Sprawiedliwości. Eliza Olczyk porównała współczesne konflikty między ugrupowaniami prawicowymi do wydarzeń sprzed ponad trzech dekad.

– Mam wrażenie, że cofnęłam się do głębokich lat 90., kiedy to prawica tak się jednoczyła, tak się jednoczyła, że aż przepadła w wyborach w 93 roku. 30% głosów zostało wtedy straconych – powiedziała.

Dziennikarka nawiązała do rozdrobnienia politycznego prawicy po 1989 roku. W wyborach parlamentarnych z 1993 roku wiele ugrupowań nie przekroczyło progów wyborczych, a zwycięstwo odniosły SLD i PSL.

Olczyk skrytykowała również Patryka Jakiego, który miał podważać wiarygodność niekorzystnych dla prawicy sondaży.

– Zawsze jak się zwala winę na sondaże, no to znaczy, że jest się na ścieżce do przegranej – oceniła.

Zdaniem dziennikarki lekceważenie wyników badań opinii publicznej może utrudniać partiom dostrzeżenie własnych problemów. Zwróciła uwagę, że próby tłumaczenia słabszych rezultatów wyłącznie manipulacjami sondażowymi nie zastąpią analizy politycznych błędów.

„To było słabe”. Olczyk krytykuje Nawrockiego za 11 listopada

Eliza Olczyk odniosła się także do przemówienia Karola Nawrockiego podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

11 listopada prezydent, występując przed Grobem Nieznanego Żołnierza, skrytykował ministra finansów Andrzeja Domańskiego. Nawiązał do sytuacji finansów publicznych i zaapelował do szefa resortu o lepszą pracę dla państwa.

Dziennikarka uznała, że państwowa uroczystość nie była odpowiednim miejscem na podobne uwagi.

– Moim zdaniem to nie było ani fajne, ani właściwe (...) to nie było miejsce ani czas. To święto narodowe (...) moim zdaniem to było słabe – oceniła Olczyk.

Przemówienie Nawrockiego wywołało już wcześniej polityczny spór. Domańskiego bronił między innymi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który zwracał uwagę na wysokość środków przeznaczanych na polską armię.

Olczyk przekonywała, że krytyka ministra mogła zostać przedstawiona podczas osobnego wystąpienia, bez łączenia jej z obchodami Święta Niepodległości.

Kamiński w bluzie u Bielanów. Kaczyński miałby uznać to za „dyshonor”

Zupełnie inny charakter miała anegdota przytoczona przez Joannę Miziołek dotycząca Michała Kamińskiego i wizyty u Adama Bielana.

Według relacji dziennikarki Kamiński pojawił się na kolacji w bluzie z kapturem i dżinsach. Jego stylizacja miała przypominać strój Justina Timberlake’a.

Żona Adama Bielana miała jednak uznać, że taki ubiór nie będzie odpowiedni w obecności Jarosława Kaczyńskiego. Kamiński miał więc udać się na górę i przebrać w garnitur gospodarza, który okazał się na niego za duży.

Anegdota miała pokazywać atmosferę panującą przed laty w otoczeniu prezesa PiS i znaczenie przywiązywane do sposobu zachowania podczas prywatnych spotkań.

Olczyk przypomniała przy tej okazji również książkę „Koniec PiS”, którą Kamiński napisał wspólnie z Andrzejem Morozowskim. W jej ocenie politycy PiS nie zapomnieli mu tej publikacji, a jego późniejsze powroty do środowiska prawicy regularnie przywołują dawne konflikty.

Tusk stosuje „love bombing”? W podcaście padło porównanie

Joanna Miziołek przytoczyła także żart Piotra Gursztyna dotyczący stylu politycznego Donalda Tuska. Chodzi o określenie „love bombing”, używane w psychologii na opisanie intensywnego okazywania zainteresowania i uwagi.

Według przywołanej przez dziennikarkę anegdoty premier potrafi być niezwykle serdeczny wobec rozmówców, zapraszać ich do kuchni i budować poczucie bliskości, by później przechodzić do politycznej konfrontacji.

Była to publicystyczna metafora zachowania premiera, a nie diagnoza psychologiczna.

W rozmowie Miziołek i Olczyk powrócił więc temat relacji, które trudno dostrzec podczas oficjalnych konferencji prasowych: wpływu współpracowników na prezydenta, nieformalnych kontaktów polityków oraz atmosfery wewnątrz największych ugrupowań.

Najpoważniejsze pytania dotyczą jednak relacji o odpłatnych spotkaniach z udziałem Karola Nawrockiego. Na obecnym etapie nie wiadomo, czy opisana przez informatora Miziołek praktyka rzeczywiście miała miejsce, kto miałby pobierać pieniądze ani czy prezydent posiadał wiedzę o takich działaniach.

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ZARABIAJĄ NA NAWROCKIM? WYKORZYSTUJĄ GO, A ON NIC O TYM NIE WIE! | Miziołek & Olczyk