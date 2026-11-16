Czterech pracowników Republiki z zarzutami! W tle Sakiewicz

Trzej pracownicy TV Republika – Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek i Janusz Życzkowski – usłyszeli 16 listopada zarzuty naruszenia miru domowego.

Prokuratura twierdzi, że 20 maja 2026 roku bezprawnie weszli do chronionej części Prokuratury Krajowej, nie posiadając wymaganych przepustek i nie poddając się kontroli bezpieczeństwa.

Incydent miał miejsce podczas przesłuchania prezesa TV Republika Tomasza Sakiewicza w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, a dziennikarze mieli odmówić opuszczenia budynku na żądanie funkcjonariuszy.

Oskarżeni nie przyznają się do winy, uważając zarzuty za polityczne; wcześniej w tej samej sprawie zarzuty usłyszał Jarosław Olechowski, szef wydawców TV Republika.

Kolejni pracownicy TV Republika z zarzutami. Chodzi o wydarzenia w prokuraturze

Kolejne zarzuty dla pracowników Telewizji Republika. W poniedziałek, 16 listopada, w Prokuraturze Krajowej stawili się Michał Rachoń, Miłosz Kłeczek oraz Janusz Życzkowski. Wszyscy trzej zostali przesłuchani w charakterze podejrzanych w związku z wydarzeniami z 20 maja 2026 roku. Śledczy zarzucają im naruszenie miru domowego.

Informację przekazała rzeczniczka prokuratora generalnego, prok. Anna Adamiak. Jak wyjaśniła, podstawą przedstawienia zarzutów były między innymi nagrania z monitoringu Prokuratury Krajowej, materiały opublikowane w internecie, dokumentacja przekazana przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji oraz zeznania świadków.

Prokuratura twierdzi, że pracownicy stacji dostali się do chronionej części budynku bez wymaganych przepustek i kontroli bezpieczeństwa.

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– Miłosz K, Michał R. i Janusz Ż., bez uprzedniego uzyskania w Biurze Przepustek Prokuratury Krajowej kart identyfikacyjnych uprawniających do wejścia i przebywania na terenie Prokuratury Krajowej oraz bez poddania się obowiązkowej kontroli bagażu i kontroli pirotechnicznej, przekroczyli bez uprawnienia urządzenia systemu kontroli dostępu i wdarli się do strefy ochronnej budynku Prokuratury Krajowej – przekazała prok. Adamiak.

Według śledczych mężczyźni nie opuścili budynku również wtedy, gdy zażądali tego funkcjonariusze Służby Więziennej odpowiedzialni za bezpieczeństwo obiektu.

Kłeczek nie przyznaje się do winy. „Nie rozumiem absolutnie tych zarzutów”

Pracownicy Republiki odrzucają oskarżenia. Podczas poniedziałkowych przesłuchań nie przyznali się do zarzucanych im czynów i odmówili składania wyjaśnień.

Miłosz Kłeczek po wyjściu z prokuratury odniósł się do decyzji śledczych.

– Nie przyznaję się do winy, nie rozumiem absolutnie tych zarzutów. Ja rozumiem paragraf, ale nie rozumiem zarzutu – powiedział dziennikarz.

Kłeczek przekonywał, że postępowanie ma charakter polityczny. W podobnym tonie wypowiedział się Michał Rachoń, dyrektor programowy Telewizji Republika.

– Jestem z tego bardzo dumny – oświadczył Rachoń, odnosząc się do przedstawionych mu zarzutów.

Dziennikarz stwierdził również, że uważa działania prokuratury za represje polityczne. Jak relacjonował, odmówił podpisania dokumentów podczas przesłuchania.

W poniedziałek przed siedzibą Prokuratury Krajowej zorganizowano manifestację poparcia dla pracowników stacji. Telewizja Republika prowadziła stamtąd także program na żywo.

Jarosław Olechowski usłyszał zarzut wcześniej. Jest dozór policyjny

W tej samej sprawie prokuratura przesłuchała już czterech pracowników stacji.

W piątek, 13 listopada, zarzut naruszenia miru domowego usłyszał Jarosław Olechowski, szef wydawców Telewizji Republika. Podobnie jak pozostali podejrzani nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień.

W jego przypadku prokurator zdecydował również o zastosowaniu dozoru policyjnego.

Jak wyjaśniła prok. Anna Adamiak, decyzję uzasadniono koniecznością zapewnienia prawidłowego przebiegu postępowania. Olechowski miał bowiem oświadczyć, że nie posiada stałego miejsca pobytu na terytorium Polski.

Sam dziennikarz określił prowadzone wobec niego postępowanie jako represje polityczne. Przekonuje, że wykonywał obowiązki zawodowe i relacjonował wydarzenia w prokuraturze.

Co wydarzyło się 20 maja? W tle Sakiewicz i Ziobro

Zarzuty dotyczą wydarzeń z 20 maja 2026 roku. W Prokuraturze Krajowej przesłuchiwany był wówczas Tomasz Sakiewicz, prezes i redaktor naczelny Telewizji Republika.

Został wezwany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy badali wątek możliwego utrudniania postępowania poprzez pomoc osobie podejrzanej w uniknięciu odpowiedzialności karnej.

Chodziło o okoliczności wyjazdu byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych.

Według informacji przekazanych wówczas przez Prokuraturę Krajową Ziobro opuścił Europę 9 maja, wylatując z Mediolanu do Nowego Jorku. Podczas podróży miał posłużyć się wizą przeznaczoną dla członka zagranicznych mediów.

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że były minister ma współpracować z Telewizją Republika jako komentator polityczny.

W dniu przesłuchania Sakiewicza w budynku Prokuratury Krajowej pojawili się także pracownicy stacji oraz posłowie PiS.

Prokuratura twierdzi, że część uczestników bezprawnie przekroczyła zabezpieczenia i weszła do strefy ochronnej.

Pracownicy Republiki przedstawiają inną wersję wydarzeń. Utrzymują, że zostali zaproszeni do budynku przez prokuratora Tomasza Janeczka. Ich zdaniem wejście do prokuratury miało związek z wykonywaniem obowiązków dziennikarskich.

Śledczy uznali jednak, że zgromadzony materiał uzasadnia przedstawienie zarzutów.

Żurek zabrał głos. Co grozi pracownikom Republiki?

Do sprawy odniósł się również minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek.

„Legitymacja dziennikarska nie jest przepustką uprawniającą do wejścia wszędzie i w każdych okolicznościach” – napisał na platformie X, komentując wcześniejsze zarzuty wobec Jarosława Olechowskiego.

Sprawa dotyczy art. 193 Kodeksu karnego. Przepis obejmuje bezprawne wtargnięcie do cudzego domu, mieszkania, lokalu, pomieszczenia lub na ogrodzony teren, a także odmowę opuszczenia takiego miejsca mimo żądania osoby uprawnionej.

Za naruszenie miru domowego grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Przedstawienie zarzutów nie jest równoznaczne ze stwierdzeniem winy. W dalszym postępowaniu konieczne będzie rozstrzygnięcie, czy pracownicy stacji mieli prawo wejść do wskazanej części budynku i czy po wezwaniu przez funkcjonariuszy powinni ją opuścić.

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