Święczkowski i Sochański nie przyjdą! W TK ujawniono „żółte karteczki”

Święczkowski i Sochański nie stawią się w TK. Zapadła decyzja

Kolejny zwrot w sporze o Trybunał Konstytucyjny. Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański nie pojawią się we wtorek, 17 listopada, na wysłuchaniu dotyczącym wniosków prokuratury o uchylenie ich immunitetów. Jak ustaliła Magdalena Gałczyńska z Onetu, przed Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK mają stawić się wyłącznie obrońcy obu sędziów.

Posiedzenie rozpocznie się o godz. 9. Wysłuchanie Święczkowskiego i Sochańskiego wyznaczono na godz. 12. Zgromadzenie ma rozpatrywać wnioski skierowane przez prokuratora generalnego Waldemara Żurka.

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Prokuratura wystąpiła z sześcioma wnioskami dotyczącymi Święczkowskiego. Anna Korwin-Piotrowska, kierująca obecnie pracami Trybunału, poinformowała jednak, że jeden z dokumentów został zwrócony z powodu braków formalnych. Wobec Sochańskiego skierowano pojedynczy wniosek.

Sprawa może mieć poważne konsekwencje dla dotychczasowego kierownictwa TK. Prokuratura zabiega nie tylko o zgodę na pociągnięcie Święczkowskiego do odpowiedzialności karnej, ale również na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Samo wyrażenie takiej zgody nie przesądzałoby jednak o zatrzymaniu sędziego. Nie byłoby także równoznaczne z uznaniem go za winnego.

Korwin-Piotrowska ujawnia „żółte karteczki”. Poważne oskarżenia w TK

W poniedziałek, 16 listopada, Anna Korwin-Piotrowska przedstawiła również nowe informacje dotyczące sposobu wyznaczania składów orzekających w Trybunale Konstytucyjnym.

Podczas wystąpienia dla mediów poinformowała o dokumentacji, która jej zdaniem świadczy o ręcznym ingerowaniu w przydział spraw.

– Mam przed sobą skoroszyt co do sposobu wyznaczenia składów w Trybunale Konstytucyjnym. Składy były wyznaczane na podstawie żółtych karteczek – powiedziała, cytowana przez Gazeta.pl.

Według sędzi na karteczkach zapisywano wskazówki dotyczące tego, których sędziów należy wyznaczać do konkretnych postępowań, a których pomijać.

– To jest ręczne manipulowanie składami – oceniła Korwin-Piotrowska.

W jej ocenie takie praktyki mogły podważać zaufanie obywateli do bezstronności Trybunału. Podkreśliła, że sposób obsadzania składów powinien opierać się na przejrzystych zasadach, a nie uznaniowych decyzjach.

Przyłębska, Piotrowicz i sprawy szczepień. Co znaleziono w dokumentach?

Korwin-Piotrowska podała także przykłady zapisów, które miały znajdować się w przeglądanej dokumentacji.

Według jej relacji w niektórych sprawach pojawiały się polecenia zmiany sędziego wyznaczonego do orzekania. Jako przykład wskazała zastąpienie ówczesnej prezes TK Julii Przyłębskiej Stanisławem Piotrowiczem, a w innym postępowaniu Andrzejem Warcińskim.

Sędzia mówiła również o poleceniu z 2023 roku dotyczącym niewyznaczania trzech sędziów do składów orzekających. Podobne wskazówki miały pojawiać się przy sprawach dotyczących Ukrainy.

Osobno odniosła się do postępowań związanych z obowiązkowymi szczepieniami. Jak przekazała, wszystkie takie sprawy miały trafiać do wcześniej ustalonego składu.

– Tutaj był jeden ustalony skład, wszystkie sprawy do niego trafiały – powiedziała Korwin-Piotrowska.

Zwróciła też uwagę na zmianę kolejności rozpatrywania spraw. Według jej relacji w dokumentacji znajdowały się zapiski wskazujące, że niektóre postępowania kierowano na wokandę poza kolejnością na podstawie ustnych poleceń.

Korwin-Piotrowska zapowiedziała weryfikację dotychczasowych przydziałów i uporządkowanie zasad wyznaczania składów.

Przedstawione informacje są na tym etapie publicznymi ustaleniami i oceną sędzi. Nie przesądzają o tym, czy w poszczególnych postępowaniach doszło do naruszenia prawa ani czy sposób wyznaczenia składu wpłynął na treść konkretnego orzeczenia.

Prokuratura chce uchylenia immunitetów. Czego dotyczą wnioski?

Wnioski prokuratora generalnego dotyczą kilku różnych postępowań. Według komunikatu Prokuratury Krajowej Święczkowski jest podejrzewany między innymi o przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków przy delegowaniu prokuratorów, gdy kierował Prokuraturą Krajową.

Śledczy badają też działania podejmowane już w Trybunale Konstytucyjnym. Prokuratura zarzuca Święczkowskiemu, że miał utrudniać sędziom wybranym przez Sejm wykonywanie obowiązków, między innymi przez kwestionowanie ich statusu, pomijanie przy wyznaczaniu składów i ograniczanie dostępu do pomieszczeń służbowych.

W przypadku Bartłomieja Sochańskiego wniosek dotyczy podejrzenia przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w związku z traktowaniem tych samych sędziów.

Święczkowski i Sochański pozostają w sporze z Korwin-Piotrowską o kierowanie Trybunałem. Nie uznają zarządzeń z 30 października, na podstawie których ogłosiła ona natychmiastową przerwę w wykonywaniu przez nich czynności służbowych.

10 listopada Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego uchyliła te zarządzenia. Korwin-Piotrowska zakwestionowała jednak właściwość SN do rozpatrywania sprawy i podtrzymała swoje stanowisko.

Na 19 listopada wyznaczono posiedzenie sądu dyscyplinarnego dotyczące Święczkowskiego, a na 20 listopada Sochańskiego.

Najpierw, we wtorek, Zgromadzenie Ogólne TK zajmie się wnioskami prokuratury o uchylenie immunitetów. Obaj sędziowie nie zamierzają uczestniczyć osobiście w wyznaczonym wysłuchaniu.

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