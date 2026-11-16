Zdewastowano biuro wiceministra! Jest nagranie z monitoringu

Biuro Michała Jarosa zniszczone w Trzebnicy. Tak działał sprawca na nagraniu

Nieustalony dotąd wandal umieścił na witrynie biura należącego do posła Koalicji Obywatelskiej Michała Jarosa hasło o treści „Tusk, ręce precz od Republiki. Tusk precz.” Funkcjonariusze policji podkreślają, że przez cały miniony weekend śledczy gromadzili na miejscu ślady, jednak ze względu na dobro trwającego postępowania nie zdradzają obecnie żadnych szczegółów. Radio ESKA zdołała jednak uzyskać zapis z kamer, który dokładnie pokazuje moment popełnienia tego czynu.

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Na filmie widać osobę ubraną w spodnie dresowe oraz zimową kurtkę z założonym kapturem, która kilka minut po godzinie 3:00 w nocy wyłania się z przejścia między blokiem mieszkalnym a obiektem mieszczącym lokal posła Jarosa. Wandal nie rozgląda się wokół siebie, lecz od razu podchodzi do okien z puszką farby w prawej dłoni i zaczyna spokojnie malować wielkie, czarne litery. Działa bez pośpiechu i opanowaniem, a cała akcja zajmuje mu mniej więcej trzy minuty. Po skończeniu napisu szybszym krokiem wraca dokładnie w ten sam zaułek, z którego wcześniej przyszedł.

Ktoś pomalował moje biuro poselskie w Trzebnicy. Farbę zmyjemy. Wszyscy wiedzą, że moje biuro jest otwarte także dla tych, którzy się ze mną nie zgadzają. Wystarczy wejść i porozmawiać. https://t.co/EjykqEpPFU— Michał Jaros (@JarosMichal) November 13, 2026

Michał Jaros i Robert Adach komentują akt wandalizmu w Trzebnicy

Sam Michał Jaros szybko zareagował na całe zajście za pośrednictwem platformy X. Polityk zadeklarował tam pełną gotowość do dialogu ze swoimi oponentami oraz obiecał wyczyszczenie okien, co zrealizował w ubiegły weekend, kiedy to wraz ze współpracownikami i sympatykami zmył farbę z budynku. - Spotkaliśmy się po to, żeby zgodnie z zapowiedzią usnąć te napisy. Protestować też trzeba potrafić. My też nie byliśmy zadowoleni z tego co się dzieje w Trybunale(…)Proszę zwrócić uwagę jaka jest wrażliwość tych, którzy protestowali w 2015 roku i później. Nikt nie przychodził z piłą pod bramę Trybunału – wyjaśniał wiceminister rozwoju i technologii podczas briefingu prasowego zorganizowanego przed trzebnicką siedzibą jego biura.

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Sprawę skomentował również Robert Adach, miejscowy działacz Koalicji Obywatelskiej oraz radny powiatu trzebnickiego. W rozmowie na antenie lokalnej Telewizji Wzgórz Trzebnickich ocenił, że incydent ten jest efektem napiętej sytuacji politycznej w całym kraju. - Ludzie są poddenerwowani i politycy muszą mieć taką świadomość, że około 20-30% populacji jest podatne na manipulacje. Podgrzewanie tematów emocjonalnych może spowodować różne drastyczne zachowania. To popisanie elewacji to jest przykład jednego z mniej kontrowersyjnych zachowań, ale politycy muszą mieć świadomość, że zaczyna się od takich rzeczy, a kończy się na strzelaninie albo jakichś napadach – stwierdził samorządowiec.

Zniszczenie biura poselskiego Michała Jarosa. Jaka kara grozi wandalowi?

Konsekwencje prawne, jakie poniesie autor napisu na budynku biura, zależą bezpośrednio od wyceny strat. Jeśli koszt usunięcia farby przekroczy kwotę 800 złotych, czyn zostanie zakwalifikowany jako przestępstwo z art. 288 § 1 Kodeksu karnego, za co sprawcy grozi od trzech miesięcy do nawet pięciu lat więzienia. Gdyby jednak straty okazały się niższe, wandal odpowie jedynie za wykroczenie, co wiąże się z grzywną wynoszącą maksymalnie pięć tysięcy złotych.