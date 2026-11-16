Po strzelaninie w Krakowie wraca debata o dostępie do broni. Prezes PZSS chce dłuższego stażu w klubie

Po ataku w Krakowie prezes PZSS sprzeciwił się ograniczeniom dostępu do broni dla wszystkich posiadaczy

Tomasz Kwiecień postuluje przywrócenie co najmniej trzymiesięcznego stażu w klubie przed egzaminem

Zdaniem prezesa PZSS badania kandydatów i wywiady środowiskowe nie pozwalają w pełni ocenić ich sytuacji

Prokuratura bada motywy sprawcy oraz źródło broni użytej podczas ataku

Strzelanina w centrum Krakowa

Do masowej strzelaniny doszło 7 listopada 2026 roku na Rynku Głównym w Krakowie. Napastnik otworzył ogień z samochodu. Kilka osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych. Mężczyzna został postrzelony podczas wymiany ognia z policją i później zmarł w szpitalu.

Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie ataku, wstępnie zakwalifikowanego jako akt o charakterze terrorystycznym. Postępowanie ma wyjaśnić między innymi, skąd sprawca miał broń, na jakiej podstawie ją posiadał oraz jakie były jego motywy. Od tych ustaleń będzie zależeć ocena, czy przepisy wymagają zmian i w jakim zakresie.

Nie dla ograniczeń dla wszystkich posiadaczy broni

Zdaniem Tomasza Kwietnia jedna tragedia nie powinna automatycznie prowadzić do ograniczenia dostępu do broni dla wszystkich. Ocenił, że ustawa o broni i amunicji jest co do zasady dobra, choć sposób stosowania jej przepisów może wymagać korekty.

Nie poparł też pomysłu, by broń sportową przechowywać wyłącznie w klubach. Argumentował, że duże kluby nie byłyby w stanie stworzyć magazynów na broń należącą do tysięcy członków. Przypomniał, że policja kontroluje, jak posiadacze przechowują broń, sprawdza między innymi zabezpieczenia szaf oraz zgodność broni z dokumentacją.

Wyjaśniał, że w sporcie strzeleckim potrzebne są różne rodzaje broni, w zależności od konkurencji i dystansu. Dopuścił jednak wprowadzenie czasowych limitów dla początkujących oraz innych zasad dostępu do części rodzajów amunicji.

Dłuższy staż w klubie ma pomóc ocenić kandydatów

Za najważniejszą zmianę uznał wydłużenie minimalnego stażu w klubie przed dopuszczeniem do egzaminu. Od 2023 roku wymagany okres wynosi miesiąc, wcześniej były to trzy miesiące. Jak przekonywał, w ciągu miesiąca kandydat może pojawić się na strzelnicy zaledwie raz lub dwa razy. To za mało, by instruktorzy i inni członkowie klubu mogli ocenić jego zachowanie.

Postulował przywrócenie co najmniej trzymiesięcznego stażu w klubie. Zaznaczył, że dłuższy staż nie gwarantowałby wykrycia wszystkich problemów, ale pozwoliłby lepiej poznać kandydata przed rozpoczęciem procedury ubiegania się o pozwolenie.

Zwrócił też uwagę na ograniczenia badań lekarskich i psychologicznych, a także wywiadu środowiskowego prowadzonego przez dzielnicowego. Jak mówił, lekarz i psycholog opierają się w dużej mierze na deklaracjach badanego oraz obserwacji podczas wizyty. Dzielnicowy pyta z kolei sąsiadów przede wszystkim o agresję, awantury i nadużywanie substancji. Kwiecień nie przesądzał, czy te elementy procedury miały znaczenie w sprawie krakowskiego ataku.

Skąd sprawca miał broń? Śledztwo ma wyjaśnić także motywy ataku

Nie chciał wskazywać motywu sprawcy ani przesądzać, czy atak miał związek z jego zainteresowaniami strzeleckimi. Podkreślił, że medialne informacje o aktywności sprawcy i jego kontaktach z klubem nie wystarczają, by wyciągać jednoznaczne wnioski.

Ocenił, że sposób, w jaki sprawca posługiwał się bronią podczas ataku, może świadczyć o wcześniejszym doświadczeniu. Zaznaczył jednak, że to śledczy powinni ustalić, gdzie sprawca zdobył te umiejętności i w jakich okolicznościach wszedł w posiadanie broni. Sprawa ponownie wywołała dyskusję o tym, jak pogodzić prawa posiadaczy broni sportowej z bezpieczeństwem publicznym.

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