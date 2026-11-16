Spotkanie u Nawrockiego ws. kryzysu w TK. Dwie partie nie przysłały nikogo [ZDJĘCIA]

Spotkanie w Belwederze

Spotkanie szefa KPRP Zbigniewa Boguckiego z przedstawicielami środowisk politycznych ws. uzdrowienia sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym rozpoczęło się po godz. 14 w poniedziałek w Belwederze. Jak zapowiadano, ma być okazją do rozmowy o tym „co dzieje się wokół i w samym Trybunale Konstytucyjnym”. Strona prezydencka przekazała wcześniej, że nie będzie „kładła swojej propozycji” ws. Trybunału.

Zobacz: Syn Beaty Szydło stracił prawo jazdy! Zaskakujące wieści z Krakowa

Tych partii zabraknie

Wiadomo już, że KO i Lewica nie wezmą udziału w rozmowach o Trybunale Konstytucyjnym. Dariusz Joński uważa, że rozmawiać powinni prezydent z premierem. - Premier raz zaprosił, drugi raz zaprosił. Czeka, jak pan Nawrocki w końcu zrozumie, że prezydent z premierem powinien siadać i rozmawiać. Czy to w kuchni premiera, czy w Pałacu Prezydenckim, czy w KPRM - każde miejsce jest dobre. W sprawie Trybunału Konstytucyjnego uważamy, że reset już się wydarzył. Są sędziowie wybrani przez Sejm - to prezydent nie przyjął przysięgi i mówił: "niezwłocznie, niezwłocznie". W rozumieniu pana Nawrockiego to jest "nigdy" i nie będziemy tego akceptować - przekonywał. Tymczasem Robert Biedroń nazwał spotkanie "prezydencką ustawką". - Ze stajnią Augiasza jest ten problem, że ciężko ją uporządkować, ale ktoś musi to zrobić. Być może nie została ona uporządkowana idealnie, ale Trybunał Konstytucyjny dzisiaj jest w rękach sędziów, a nie polityków. To był nasz cel i zadanie. Politycy w tej sprawie swoje zadanie wykonali. My już nie mamy o czym rozmawiać w kontekście Trybunału - przekonywał.

Sprawdź: Aktor znany z „Plebanii” ordynarnie zelżył prezydenta! "Skur****** je****"! Mecenas reaguje

Reset konstytucyjny?

- Brak udziału przedstawicieli KO i Lewicy na spotkaniu ze środowiskami politycznymi ws. sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym to błąd z ich strony. Ja na ich miejscu bym brał udział, ale każdy jest kowalem własnego losu, każdy decyduje o swojej formacji - ocenił wicepremier, szef MON, lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, dodając, że jego ugrupowanie będzie reprezentować Magdalena Sroka. Przypomniał, że PSL zgłosił pomysł resetu konstytucyjnego. - To jest naszym zdaniem jedyna szansa na uzdrowienie sytuacji, ale nie tylko naszym zdaniem, bo obecne sondaże wskazują na to, że dla większości społeczeństwa jest to jedyna szansa na uzdrowienie tej sytuacji - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Sonda Czy Polska powinna przeprowadzić reset Trybunału Konstytucyjnego? Tak, cały skład TK powinien zostać wybrany od nowa Nie, należy rozwiązać spór bez wymiany wszystkich sędziów Nie mam zdania