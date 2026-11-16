„Klapsy w pupę” i zawiadomienie ws. gwałtu. Burza wokół Kołodziejczaka

Poważne oskarżenia wobec Kołodziejczaka. Jabłoński zawiadomił prokuraturę

Michał Kołodziejczak ponownie znalazł się w centrum poważnych oskarżeń. W poniedziałek, 16 listopada, poseł Paweł Jabłoński z klubu Rozwój Plus poinformował o złożeniu zawiadomienia do prokuratury dotyczącego podejrzenia popełnienia przez byłego wiceministra rolnictwa szeregu przestępstw. Wśród wskazanych czynów znalazły się zgwałcenie, znęcanie się, groźby karalne oraz przestępstwa związane ze środkami odurzającymi.

„Dziś rano złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez M. Kołodziejczaka szeregu przestępstw” – przekazał Jabłoński na platformie X.

KOMUNIKAT Dziś rano złożyłem zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przez M. Kołodziejczaka szeregu przestępstw – czynów zabronionych przepisami kodeksu karnego: 🔴 art. 197 § 1 (zgwałcenie); 🔴 art. 207 § 1 i § 3 (znęcanie się); 🔴 art. 160 § 1 (narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu); 🔴 art. 157 § 2 (spowodowanie naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia); 🔴 art. 267 § 2 (nielegalne uzyskanie informacji z telefonu); 🔴 art. 191a § 1 (utrwalenie wizerunku nagiej osoby bez jej zgody); 🔴 art. 190 § 1 (groźby karalne); oraz 🔴 art. 59 ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (udzielanie innej osobie środka odurzającego w celu osiągnięcia korzyści osobistej). Kilkanaście dni temu do mojej kancelarii zgłosiły się dwie kobiety z prośbą o udzielenie pomocy prawnej – padły one ofiarą działań M. Kołodziejczaka i współpracujących z nim osób. Jedna z nich samodzielnie zawiadomiła o tym prokuraturę – ale ta po zaledwie kilku dniach (!), nie przeprowadzając w zasadzie żadnego postępowania dowodowego, odmówiła wszczęcia postępowania. W poprzednim tygodniu w imieniu pokrzywdzonej zaskarżyłem tę decyzję i wniosłem do sądu zażalenie z wnioskiem o uchylenie zaskarżonego postanowienia i nakazanie prokuraturze wszczęcia śledztwa. 🔴 Niezależnie od tego, po zebraniu bardzo szerokiego materiału dowodowego, dziś rano w imieniu drugiej z pokrzywdzonych złożyłem odrębne zawiadomienie – z wnioskami o ściganie oraz o dołączenie zawiadomienia i przekazanych dowodów do innego, toczącego się w tej sprawie postępowania – oraz wnioskiem o to, by prokuratura bardzo pilnie zabezpieczyła dowody – i aby zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu poselskiego Michała @EKOlodziejczak_. Z informacji medialnych wynika, że ofiar podobnych działań mogło być znacznie więcej. 👉⚠️ Zachęcam inne osoby, które mogą mieć w tej sprawie wiedzę – albo które również potrzebują pomocy prawnej – aby skontaktowały się z moją kancelarią adwokacką. Gwarantujemy pełną anonimowość i zachowanie tajemnicy adwokackiej.— 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) November 16, 2026

Zawiadomienie obejmuje również podejrzenia narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, spowodowania rozstroju zdrowia, nielegalnego uzyskania informacji z telefonu oraz utrwalania wizerunku nagiej osoby bez jej zgody.

Jabłoński twierdzi, że kilkanaście dni wcześniej do jego kancelarii adwokackiej zgłosiły się dwie kobiety, które opisały działania przypisywane Kołodziejczakowi i osobom z nim współpracującym.

Według posła pierwsza kobieta samodzielnie zawiadomiła prokuraturę, jednak odmówiono wszczęcia postępowania. Jabłoński zaskarżył tę decyzję. W imieniu drugiej kobiety złożył osobne zawiadomienie wraz z materiałem dowodowym i wnioskiem o dołączenie go do prowadzonego już postępowania.

Polityk zwrócił się również o zabezpieczenie dowodów oraz podjęcie przez prokuraturę działań zmierzających do uchylenia immunitetu poselskiego Kołodziejczaka.

Wskazane w zawiadomieniu przestępstwa pozostają na etapie podejrzeń. Samo złożenie pisma nie przesądza o winie byłego wiceministra ani o przedstawieniu mu zarzutów.

„Będą dostawały klapsy w pupę”. Ujawniono notatkę z ministerstwa

Tego samego dnia Kanał Zero opublikował nowe ustalenia dotyczące zachowania Kołodziejczaka podczas pracy w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dziennikarka Monika Krześniak dotarła do notatki sporządzonej na początku grudnia 2024 roku przez pracownika resortu. Dokument miał zostać przekazany drogą elektroniczną ówczesnemu ministrowi Czesławowi Siekierskiemu oraz do wiadomości dyrektora generalnego Bogusława Wijatyka i wiceministra Adama Nowaka.

W notatce opisano podnoszenie głosu na pracowników, zastraszanie, pomówienia i groźby zwolnienia. Pojawiła się również relacja o szczególnie bulwersujących słowach kierowanych do kobiet.

Pracownicom miało być grożone, że w przypadku niewykonania poleceń Michała Kołodziejczaka „zostaną przełożone przez kolano” i „będą dostawały klapsy w pupę”.

Dziennikarze Kanału Zero rozmawiali także z osobami, które współpracowały z byłym wiceministrem. Ich relacje przedstawiają obraz napiętej atmosfery w resorcie.

– Miał fazy dobrego humoru, po dwóch godzinach już był agresywny, krzyczał na pracowników, był podejrzliwy – mówiła osoba cytowana przez Kanał Zero.

Według rozmówców redakcji urzędnicy mieli przed wejściem do gabinetu pytać sekretarkę o nastrój Kołodziejczaka. Kobiety, jak twierdzą świadkowie, niejednokrotnie opuszczały jego gabinet z płaczem.

Są to relacje pracowników i ustalenia dziennikarskie, a nie prawomocne ustalenia sądu.

Siekierski wiedział o zachowaniu Kołodziejczaka? Jest nowy dokument

Ujawniona notatka stawia także pytania o reakcję ówczesnego kierownictwa resortu rolnictwa.

Czesław Siekierski przekonywał wcześniej, że nie otrzymał formalnych zgłoszeń dotyczących niewłaściwego zachowania Kołodziejczaka. Tymczasem dokument ujawniony przez Kanał Zero miał zostać sporządzony i skierowany do kierownictwa ministerstwa już w grudniu 2024 roku.

Jego autor zapewnia, że przekazał notatkę przez elektroniczny system obiegu dokumentów.

13 grudnia 2024 roku, kilka dni po dacie widniejącej na dokumencie, Kołodziejczakowi ograniczono kompetencje w ministerstwie. Nie zostało jednak niezależnie potwierdzone, czy decyzja była bezpośrednim następstwem opisanych w notatce zdarzeń.

Paweł Jabłoński przeprowadził wcześniej kontrolę poselską w resorcie. Jak relacjonował, urzędnicy początkowo zapewniali go, że formalne zgłoszenia nie istnieją. Później uzyskał informację o dokumencie udostępnionym prokuraturze.

Poseł uważa, że jeśli kierownictwo resortu wiedziało o możliwych nadużyciach i nie podjęło odpowiednich działań, należy zbadać, czy doszło do niedopełnienia obowiązków.

– Tutaj powinno było zostać złożone zawiadomienie do prokuratury, przeprowadzone rozmowy z pracownikami czy nie są poddani mobbingowi, czy nie są nękani – oceniał w rozmowie z Kanałem Zero.

Jabłoński wskazał przy tym na art. 231 Kodeksu karnego, dotyczący nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego. Jego ocena nie stanowi potwierdzenia, że przedstawiciele ministerstwa popełnili przestępstwo.

Prokuratura prowadzi już postępowanie. Kołodziejczak odrzucał oskarżenia

Sprawa Michała Kołodziejczaka trafiła do prokuratury jeszcze przed poniedziałkowym zawiadomieniem Jabłońskiego.

27 października Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła postępowanie dotyczące podejrzenia zmuszania do określonego zachowania oraz udzielania środków odurzających. Informację tę potwierdził rzecznik prokuratury Piotr Antoni Skiba.

Śledczy badają okoliczności, w jakich dwóm osobom miały być przekazywane nieustalone substancje odurzające. Prowadzone postępowanie nie jest równoznaczne z potwierdzeniem wszystkich czynów wymienionych w nowym zawiadomieniu Jabłońskiego.

Na początku października Kanał Zero opublikował relacje byłych współpracownic Kołodziejczaka. Kobiety zarzucały mu agresywne zachowania oraz nakłanianie do przyjmowania substancji, którą według ich relacji miał przedstawiać jako kokainę.

Były wiceminister zaprzeczył tym oskarżeniom i określał je jako pomówienia. Sam złożył również zawiadomienie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na jego szkodę.

Po pierwszych publikacjach Kanału Zero szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński poinformował o zawieszeniu Kołodziejczaka w prawach członka klubu.

Dodatkowe pytania budzą ustalenia Kanału Zero dotyczące informacji, które Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego miała przekazywać o zachowaniu ówczesnego wiceministra. Czesław Siekierski twierdził, że nie pamięta, czy otrzymał takie ostrzeżenia.

Nowe zawiadomienie Pawła Jabłońskiego oraz ujawniona notatka z ministerstwa otwierają kolejne wątki sprawy. Ich wyjaśnienie będzie wymagało ustalenia, jakie informacje posiadało kierownictwo resortu, jakie działania podjęto wobec pracowników oraz czy zarzucane Kołodziejczakowi czyny znajdują potwierdzenie w materiale dowodowym.

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