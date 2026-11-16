Mury Krakowa wciąż noszą ślady zamachu. Co z nimi zrobią? Gibała zabrał głos

Prezydent Krakowa Łukasz Gibała przedstawił 16 listopada trzy propozycje upamiętnienia sześciu ofiar zamachu, który miał miejsce 7 listopada na Rynku Głównym.

Propozycje obejmują: pozostawienie śladów kul na murach, umieszczenie tablic pamiątkowych lub stworzenie artystycznego upamiętnienia (np. muralu czy rzeźby).

Ostateczna forma upamiętnienia zostanie wybrana po konsultacjach z mieszkańcami i radnymi, a decyzja ma zapaść najpóźniej do końca stycznia 2027 roku.

Miasto planuje również wprowadzenie stałych, wysuwanych barier bezpieczeństwa wokół Rynku Głównego w 2027 roku oraz zabiega o 10 mln zł dofinansowania na Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu.

Ślady po kulach na murach kamienic, znicze i kwiaty pozostawione przez mieszkańców. Krakowski Rynek Główny wciąż nosi ślady zamachu, w którym 7 listopada życie straciło sześć osób. Władze miasta rozpoczęły rozmowy o trwałym upamiętnieniu ofiar. Pod uwagę brane są trzy rozwiązania, ale ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła.

W poniedziałek, 16 listopada, prezydent Krakowa Łukasz Gibała ujawnił szczegóły podczas konferencji prasowej. Zapowiedział również konsultacje z mieszkańcami i radnymi.

Ślady kul pozostaną w Krakowie? Gibała przedstawił trzy pomysły

Miejsca, w których rozegrała się tragedia, mogą stać się trwałym symbolem pamięci o zamordowanych. Pierwsza propozycja władz Krakowa zakłada zachowanie śladów po pociskach widocznych na murach w centrum miasta.

– Pierwszy polega na tym, żeby zostawić ślady kul – powiedział Łukasz Gibała.

Dwa pozostałe rozwiązania przewidują umieszczenie tablic pamiątkowych albo przygotowanie artystycznego upamiętnienia ofiar. Mogłoby ono przyjąć formę muralu, rzeźby lub instalacji.

Ślady po pociskach widoczne są między innymi na kamienicy przy skrzyżowaniu Rynku Głównego i ulicy Sławkowskiej. Ich zachowanie oznaczałoby, że fragment miejsca zamachu pozostałby świadectwem wydarzeń z 7 listopada.

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Miasto nie przesądza jednak, czy wybierze właśnie taką formę upamiętnienia.

Krakowianie zdecydują, jak uczcić ofiary zamachu?

Prezydent Krakowa nie zamierza samodzielnie rozstrzygać, która propozycja zostanie zrealizowana. Zapowiedział rozmowy z mieszkańcami oraz przedstawicielami Rady Miasta.

– Nie ukrywam, że też nie chciałbym tej decyzji podejmować jednoosobowo – przyznał Gibała podczas poniedziałkowej konferencji.

Władze miasta nie zamierzają podejmować decyzji w pośpiechu. Według zapowiedzi prezydenta wybór formy upamiętnienia powinien nastąpić najpóźniej do końca stycznia 2027 roku.

Niezależnie od tego, czy na Rynku pozostaną ślady po kulach, pojawią się tablice, czy powstanie instalacja artystyczna, celem jest zachowanie pamięci o sześciu osobach zamordowanych w centrum Krakowa.

Zamach w Krakowie. Sześć osób nie żyje

W sobotę, 7 listopada, krakowski Rynek Główny stał się miejscem dramatycznych wydarzeń. 24-letni napastnik wjechał samochodem do centrum miasta i otworzył ogień do przypadkowych osób.

Zginęło sześć osób, a kilkanaście zostało rannych, w tym policjanci. Sprawca został postrzelony podczas policyjnej interwencji. Zmarł 9 listopada w szpitalu.

Śledztwo prowadzi małopolski wydział zamiejscowy Prokuratury Krajowej. Śledczy badają również zabójstwo trojga członków rodziny napastnika w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Po tragedii w Krakowie ogłoszono żałobę, która trwała do 11 listopada. 9 listopada odbył się Marsz Ciszy z udziałem mieszkańców, prezydenta Karola Nawrockiego, premiera Donalda Tuska i władz miasta. Uczestnicy oddali hołd ofiarom w miejscach, w których rozegrał się zamach.

Kraków zmienia zabezpieczenia. Na ulicach pojawią się nowe bariery

Podczas poniedziałkowej konferencji Gibała mówił również o bezpieczeństwie w centrum miasta.

Po zamachu na ulicach prowadzących do Rynku Głównego i Małego Rynku ustawiono tymczasowe zapory, które mają uniemożliwiać wjazd samochodów w przestrzeń przeznaczoną dla pieszych.

W 2027 roku miasto planuje zastąpić je nowoczesnymi, wysuwanymi barierami. Mają zabezpieczać wszystkie ulice prowadzące do Rynku Głównego.

Kraków zabiega także o 10 mln zł rządowego wsparcia na wyposażenie Centrum Bezpieczeństwa i Monitoringu Miasta. Według Gibały bez dofinansowania uruchomienie placówki może przesunąć się z 2027 na 2028 rok.

Prezydent zapewnił również, że tradycyjny jarmark bożonarodzeniowy odbędzie się zgodnie z planem. Miasto konsultuje z policją ewentualne dodatkowe środki bezpieczeństwa.

Tymczasem mieszkańcy Krakowa stoją przed ważnym wyborem dotyczącym pamięci o ofiarach. Czy w samym sercu miasta powinny pozostać ślady po pociskach, czy lepszym rozwiązaniem będzie tablica lub pomnik? Odpowiedź ma być znana w styczniu.

Poniżej galeria zdjęć: Tusk i Nawrocki na marszu ciszy w Krakowie

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