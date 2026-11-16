Żurek chce uchylenia immunitetu Mejzy! Chodzi o pieniądze dla chorych dzieci

Żurek skierował wniosek przeciwko Mejzie. Chodzi o cztery przestępstwa

Kolejne poważne kłopoty Łukasza Mejzy. W poniedziałek, 16 listopada, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o skierowaniu do marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego wniosku o zgodę na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej. Sprawa dotyczy działalności spółki VinciNeoClinic i pieniędzy zbieranych na leczenie osób ciężko chorych.

Z ustaleń Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga wynika, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez Mejzę czterech przestępstw. Śledczy badają oszustwa i usiłowania oszustw na szkodę Fundacji Siepomaga, pranie pieniędzy oraz posługiwanie się fakturami poświadczającymi nieprawdę.

Żurek poinformował o sprawie również na platformie X. Jak przekazał, podejrzenia dotyczą wprowadzania w błąd darczyńców, fundacji oraz rodziców chorych dzieci w kwestii skuteczności i kosztów oferowanych terapii.

„Dość tolerowania patologii” – napisał prokurator generalny.

Według informacji przekazanych przez ministra śledztwo obejmuje m.in. kwoty przekraczające 63 tys. zł i 79 tys. dolarów. Żurek mówił również o wielomilionowej skali podejrzewanych oszustw i prób ich popełnienia.

VinciNeoClinic i leczenie komórkami macierzystymi. Co bada prokuratura?

Sprawa dotyczy działalności VinciNeoClinic, spółki oferującej niekonwencjonalne terapie z wykorzystaniem komórek macierzystych w Stanach Zjednoczonych. Z przedsiębiorstwem miał być związany Łukasz Mejza.

Według ustaleń śledczych pacjenci i ich rodziny mieli otrzymywać zapewnienia dotyczące możliwości przeprowadzenia określonych terapii. Na leczenie zbierano pieniądze, również za pośrednictwem Fundacji Siepomaga.

Prokuratura podejrzewa, że część przedstawianych informacji mogła być nieprawdziwa, a dokumenty dotyczące świadczeń medycznych nie odzwierciedlały rzeczywistego stanu faktycznego.

Śledczy analizują również przepływy finansowe i okoliczności wystawiania faktur.

Wcześniej, 28 i 29 października, policja zatrzymała trzech byłych asystentów społecznych Mejzy: Franciszka P., Pawła C. i Jakuba Z. Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące m.in. wyłudzenia ponad 300 tys. zł oraz usiłowania wyłudzenia przeszło miliona złotych z Fundacji Siepomaga.

Podczas czynności funkcjonariusze przeszukali mieszkania zatrzymanych, a także miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej posła. Zabezpieczono materiały mające znaczenie dla śledztwa.

Trzej podejrzani nie przyznali się do zarzucanych czynów. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze.

Mejza może stracić immunitet. Decyzja należy do Sejmu

Żurek podkreślił, że postawienie Mejzie zarzutów objętych najnowszym wnioskiem wymaga zgody Sejmu.

– Ten wniosek został dzisiaj złożony do marszałka Sejmu i poczekajmy, co zrobi Sejm, czy uchyli immunitet posłowi – powiedział minister sprawiedliwości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami poseł może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej po uzyskaniu zgody Sejmu albo po skutecznym zrzeczeniu się immunitetu w danej sprawie.

Sam wniosek prokuratora generalnego nie oznacza więc automatycznego uchylenia immunitetu ani przedstawienia zarzutów. Oskarżenia wymagają weryfikacji w postępowaniu karnym.

Mejza miał już wcześniej problemy z prokuraturą

Listopadowy wniosek nie jest pierwszą próbą pociągnięcia Łukasza Mejzy do odpowiedzialności karnej.

23 lipca Waldemar Żurek przekazał do Sejmu odrębny wniosek dotyczący podejrzeń oszustwa, poświadczenia nieprawdy i wyłudzenia dotacji przy realizacji szkoleń e-learningowych finansowanych ze środków unijnych.

Tamto postępowanie prowadziła Prokuratura Regionalna w Poznaniu. Według śledczych działalność firmy Future Wolves miała doprowadzić do szkody wynoszącej blisko 50 tys. zł.

We wrześniu sejmowa komisja regulaminowa jednogłośnie poparła wniosek prokuratury. W październiku Mejza złożył oświadczenie o zgodzie na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w tej sprawie, a komisja potwierdziła jego poprawność formalną.

Poseł odrzucał zarzuty związane ze szkoleniami i przedstawiał postępowanie jako motywowane politycznie.

Obecny wniosek dotyczy jednak innego śledztwa, prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Waldemara Żurka śledczy chcą zbadać podejrzenia dotyczące pieniędzy zbieranych na leczenie chorych.

Nie ma jeszcze rozstrzygnięcia Sejmu w sprawie najnowszego wniosku ani prawomocnego wyroku przesądzającego o winie posła. W chwili przygotowania materiału nie udało się również potwierdzić jego stanowiska wobec poniedziałkowych informacji Żurka.

Poniżej galeria zdjęć: Tytuł galerii: Waldemar Żurek na przestrzeni lat. Tak zmieniał się minister sprawiedliwości

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