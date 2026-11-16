Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ogłosił 16 listopada, że Polska będzie uczestniczyć w rozmowach z Rosją dotyczących zakończenia wojny, reprezentując stronę europejską.

W skład europejskiej delegacji wejdą przedstawiciele Polski, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch, a także Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i NATO.

Kolejny etap negocjacji, mający na celu uzgodnienie wspólnego stanowiska, odbędzie się w Berlinie w czwartek, 19 listopada, w ramach Koalicji Chętnych.

Rosja nie potwierdziła jeszcze akceptacji rozszerzonego formatu negocjacji z udziałem europejskich przedstawicieli.

Polska będzie uczestniczyć w rozmowach z Rosją. Zełenski wskazał pięć państw

Polska ma odegrać ważną rolę w negocjacjach dotyczących zakończenia wojny w Ukrainie. W poniedziałek, 16 listopada, prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że europejską stronę w rozmowach z Rosją będą reprezentować Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy i Polska. W negocjacjach mają uczestniczyć również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej oraz NATO.

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Polskę podczas wcześniejszych konsultacji z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa reprezentował wiceminister spraw zagranicznych Robert Kupiecki. Potwierdził to rzecznik rządu Adam Szłapka. Nie ogłoszono jeszcze, kto z polskiej strony zasiądzie przy stole bezpośrednich negocjacji z Rosją.

Zełenski przekazał te informacje podczas wieczornego wystąpienia. Jak wyjaśnił, w poniedziałek odbyły się kolejne konsultacje zespołów negocjacyjnych Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i Europy. Tym razem europejscy przedstawiciele uczestniczyli w rozmowie w pełnym, uzgodnionym wcześniej składzie.

– Potrzebujemy godnego zakończenia wojny i zagwarantowania Ukrainie bezpieczeństwa – podkreślił ukraiński prezydent.

W spotkaniu online uczestniczyli również Steve Witkoff i Jared Kushner, reprezentujący prezydenta USA Donalda Trumpa.

Zełenski przyznał, że rozmowy nie należały do łatwych. Zapowiedział jednak kolejny etap negocjacji, który ma odbyć się w Niemczech.

Zełenski zapowiada spotkanie w Berlinie. „Rozmowa nie była łatwa”

Ukraiński przywódca poinformował, że przedstawiciele państw zaangażowanych w proces pokojowy spotkają się w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych. Celem będzie uzgodnienie wspólnego stanowiska i konkretnych działań na kolejne etapy rozmów.

– Rozmowa nie była łatwa, ale przyniosła rezultat: spotkamy się w Berlinie w ramach Koalicji Chętnych i wypracujemy konkretne wspólne kroki w procesie negocjacyjnym – powiedział Zełenski.

Spotkanie zaplanowano na czwartek, 19 listopada. Europejscy przedstawiciele mają pracować nad warunkami zakończenia wojny oraz gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Udział Polski nie jest przypadkowy. Już w piątek, 13 listopada, podczas nieformalnego szczytu Unii Europejskiej w Dublinie uzgodniono skład europejskiego zespołu negocjacyjnego.

Przewodniczący Rady Europejskiej António Costa ogłosił wówczas, że w jego skład wejdą przedstawiciele pięciu państw, określanych jako grupa E5, oraz instytucji unijnych.

Przywódcy zrezygnowali tym samym z wyznaczenia pojedynczego europejskiego negocjatora, stawiając na współpracę przedstawicieli państw i instytucji UE.

Czy Rosja zgodzi się na rozmowy z Europą? Kreml nie potwierdził

Choć europejska reprezentacja została już wyznaczona, nie ma jeszcze pewności, czy Rosja zaakceptuje jej bezpośredni udział w kolejnej rundzie negocjacji.

Amerykańscy wysłannicy prowadzili w ostatnich dniach rozmowy z rosyjskimi władzami, w tym z Władimirem Putinem. Według strony amerykańskiej pojawiła się możliwość rozszerzenia formatu negocjacji o przedstawicieli Europy.

Kreml nie potwierdził jednak, że zgodził się na taki skład rozmów. Doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow zaprzeczył, by zapadło porozumienie w sprawie udziału europejskiej delegacji w następnej rundzie.

Dlatego zapowiadane spotkanie w Berlinie nie oznacza jeszcze rozpoczęcia bezpośrednich rozmów przedstawicieli Polski i pozostałych państw E5 z Rosjanami.

Na najbliższym etapie najważniejsze będzie uzgodnienie stanowiska Ukrainy, USA i europejskich partnerów. Chodzi zarówno o warunki ewentualnego porozumienia pokojowego, jak i zabezpieczenie Ukrainy przed kolejną rosyjską agresją.

Polska znalazła się w europejskiej reprezentacji, która ma współtworzyć warunki zakończenia wojny. O tym, kiedy i w jakim składzie odbędą się bezpośrednie negocjacje z Rosją, strony muszą się jeszcze porozumieć.

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