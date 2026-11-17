62% Polaków popiera zestrzeliwanie rosyjskich dronów i rakiet nad terytorium Polski, ale sprzeciwia się militarnym atakom odwetowym na Rosję. Tylko 9% opowiada się za uderzeniami na cele w Rosji.

48% badanych uważa rosyjski atak na państwa NATO w najbliższych 3-8 latach za nieprawdopodobny, a 42% za prawdopodobny. Jest to zmiana nastrojów, gdyż po raz pierwszy przeważają osoby nie spodziewające się ataku.

W przypadku zbrojnego ataku na Polskę, jedynie 12% ankietowanych deklaruje bezpośredni udział w walce. Najwięcej, bo 33%, zadeklarowałoby wspieranie obrony kraju bez walki.

Badanie zostało przeprowadzone przez CBOS między 1 a 11 października 2026 roku na reprezentatywnej próbie 1028 dorosłych mieszkańców Polski.

Kwestia bezpieczeństwa polskiego nieba rozpala emocje, zwłaszcza po incydentach z udziałem rosyjskich maszyn, które wdzierały się w naszą przestrzeń powietrzną. Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS, obywatele oczekują od wojska zdecydowanej reakcji. Aż 62 proc. ankietowanych uważa, że Polska powinna zestrzeliwać rosyjskie drony i rakiety nad naszym terytorium.

Polacy chcą jednak działać chirurgicznie i defensywnie. Choć zgadzamy się na niszczenie intruzów nad własną ziemią, to zdecydowana większość z nas mówi stanowcze „nie” dla przenoszenia walk na teren wroga. Tylko 9 proc. badanych popiera militarny odwet i uderzenie w cele na terytorium Rosji. Co szósty Polak uważa z kolei, że zamiast strzelać, powinniśmy stawiać wyłącznie na dyplomację i kolejne sankcje.

Strach przed wielką wojną

Mimo że sytuacja za naszą wschodnią granicą jest krytyczna, nastroje w kraju uległy lekkiemu uspokojeniu. Obecnie 54 proc. badanych odczuwa zagrożenie dla niepodległości Polski – to spadek w porównaniu z wrześniem, kiedy po wlocie rosyjskich dronów strach deklarowało 63 proc. ankietowanych.

Pytanie o to, czy Rosja w ciągu najbliższych kilku lat odważy się zaatakować kraj NATO, wciąż dzieli Polaków niemal na pół. Taki czarny scenariusz uznaje za prawdopodobny 42 proc. respondentów, podczas gdy 48 proc. wierzy, że do eskalacji na taką skalę nie dojdzie. Co ciekawe, najwięcej optymizmu wykazują wyborcy Konfederacji Korony Polskiej, gdzie aż 79 proc. osób uważa atak za mało prawdopodobny. Dla porównania, w elektoracie PiS taką opinię podziela tylko 41 proc. badanych.

Ucieczka czy walka?

CBOS sprawdził również, jak zachowalibyśmy się w godzinie próby, gdyby Rosja rzeczywiście uderzyła na Polskę. Deklaracje obywateli pokazują, że nie każdy czuje się na siłach, by chwycić za broń. Bezpośredni udział w zbrojnej obronie kraju zadeklarowało 12 proc. ankietowanych.

Największa grupa, bo co trzeci z nas (33 proc.), chciałaby wspierać obrońców, ale bez wychodzenia na linię frontu. 28 proc. badanych deklaruje, że w razie konfliktu starałoby się po prostu żyć jak dotychczas. Są też tacy, którzy w obliczu wojny wybraliby ewakuację – wyjazd za granicę rozważa 13 proc. respondentów, a ucieczkę w bezpieczne miejsce wewnątrz kraju 6 proc.

Pocieszający jest fakt, że w sytuacji zagrożenia nie czujemy się osamotnieni. Aż 61 proc. Polaków ufa, że nasi sojusznicy z NATO wywiążą się ze swoich zobowiązań i ruszą nam z pomocą, gdyby granice Rzeczypospolitej zostały naruszone. Przeciwnego zdania jest niespełna jedna trzecia badanych.

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