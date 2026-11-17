Czarne chmury zebrały się nad Bogdanem Święczkowskim i Bartłomiejem Sochańskim. Jak wiadomo, że przedstawiciele grupy wybranej w tej kadencji Sejmu na sędziów Trybunału Konstytucyjnego 30 października przekazali informację, że sędzia Anna Korwin-Piotrowska - jako najstarszy stażem sędzia - została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Wnioski o uchylenie immunitetów prezesowi TK Bogdanowi Święczkowskiemu i wiceprezesowi Bartłomiejowi Sochańskiemu są tematem zaplanowanego na wtorek (17.11) na godz. 9 Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału Konstytucyjnego zwołanego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską.

Święczkowskiemu grozi więc zatrzymanie i tymczasowy areszt, ale prezes TK nie zamierza odpuścić. W porannej rozmowie na antenie wPolsce24 przekazał, że liczy się z tym najczarniejszym scenariuszem: aresztem i zatrzymaniem. Wprost przyzna ł, że w razie czego, jest już spakowany:

Jestem spakowany na wszelki wypadek, gdyby mnie chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować. Biorę to pod uwagę, że to są ludzie, dla których nie ma już żadnych hamulców, którzy zrobią wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. (...) Ale będzie lepiej. Ja jestem wiecznym optymistą i nie ulegnę tej presji. Wrócimy jeszcze do czasów rządów Konstytucji i prawa - powiedział

To samo powtórzył, gdy przed 9:00 pojawił się przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego. O godz. 9 we wtorek Święczkowski pojawił się tam i zażądał wpuszczenia do siedziby oraz tego, by jak mówił „osoby uzurpujące sobie prawo do bycia w Trybunale Konstytucyjnym” opuściły budynek TK.

- Zaprzestańcie przestępczych spotkań, które mają na celu pozbawienie mnie wolności oraz wyrażenie zgody na uchylenie mojego immunitetu – grzmiał Święczkowski. Warto zauważyć, że zgodę na areszt tymczasowy musi wyrazić sąd. Jak informowała rzeczniczka prasowa Prokuratora Generalnego prok. Anna Adamiak, wnioski o uchylenie immunitetu prezesowi TK odnoszą się między innymi do nieuprawnionego wykorzystania materiałów z kontroli operacyjnej i ujawnienia informacji niejawnych w ramach śledztwa dotyczącego systemu Pegasus. Chodzi o czas, gdy Święczkowski był prokuratorem krajowym.

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