Tragiczne wydarzenia na Rynku Głównym w Krakowie wciąż wywołują pytania dotyczące przebiegu akcji ratunkowej i działań służb. Jednym z jej elementów było lądowanie śmigłowca ratunkowego w centrum miasta. Właśnie do tej sytuacji odniósł się Tomasz Sakiewicz podczas rozmowy w „Porannym ringu”.

– W jaki sposób ten helikopter na rynku wylądował? No przecież to jest rynek, za chwilę są setki, jak nie tysiące osób – mówił Sakiewicz, zwracając uwagę na liczbę ludzi, którzy mogli znajdować się w pobliżu.

Prowadzący rozmowę Wiktor Świetlik zauważył, że śmigłowiec ratunkowy jest przeznaczony właśnie do udzielania pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych. – No chyba dobrze, że lądował, bo on jest on jest od tego, żeby lądował w takim miejscu – odpowiedział.

Sakiewicz nie podważał zasadności samego lądowania. Interesowało go jednak, czy zadbano o bezpieczeństwo osób postronnych. – Tak, a kto zabezpieczał teren? No wyobraź sobie, że ten helikopter by się rozbił. Ja nie wiem tego, tak? Kto zabezpieczał?– pytał.

„Więcej może być ofiar z tego lądowania”. Sakiewicz chce wyjaśnienia procedur

W dalszej części rozmowy Świetlik zwrócił uwagę, że piloci Lotniczego Pogotowia Ratunkowego są szkoleni do wykonywania lądowań w trudnych warunkach. Zasugerował również, że rozważania o ewentualnej katastrofie mogą być zbyt daleko idącą spekulacją. Sakiewicz pozostał jednak przy swoim stanowisku. Podkreślał, że nawet odpowiednio wyszkolona załoga potrzebuje właściwie zabezpieczonego miejsca lądowania, szczególnie gdy wokół znajdują się ludzie.

– Tak, ale pamiętaj, że jak lądujesz wśród ludzi, ktoś musi zabezpieczać teren, bo więcej może być ofiar z tego lądowania. Prawdopodobnie był zabezpieczony, ale o to też trzeba zadać pytanie. O to też trzeba zadać pytanie. Jakie są procedury i czy one były przestrzegane w tym momencie, kiedy ten helikopter ląduje? – mówił w „Porannym ringu”.

„To jest nasze życie”. Mocne słowa Sakiewicza

Prezes Telewizji Republika przekonywał, że pytania o procedury bezpieczeństwa nie powinny wywoływać oburzenia. Jego zdaniem chodzi o kwestie, które mogą dotyczyć każdego obywatela.

– Niech się oburzają. To jest nasze życie, to jest twoje życie. Ty mogłeś się tam znaleźć, twoje dzieci się tam mogły znaleźć, twoi bliscy się mogli tam znaleźć. Ja się tam znalazłem, bo przez przypadek się tam znalazłem, tak? – podkreślił.

Sakiewicz przypomniał również, że sam znalazł się na Rynku Głównym podczas dramatycznych wydarzeń. Jak relacjonował, wcześniej uczestniczył w manifestacji, z której wyszedł, aby napić się kawy i przejrzeć materiały dziennikarskie.

Nie tylko śmigłowiec. Sakiewicz krytycznie o działaniach służb

Pytania o zabezpieczenie lądowania śmigłowca były częścią szerszej krytyki organizacji akcji ratunkowej i policyjnej w Krakowie. Sakiewicz przekonywał, że na Rynku Głównym szybko pojawiły się zespoły ratownictwa medycznego, natomiast – w jego ocenie – zabrakło odpowiednio widocznej obecności policji.

– Tam rzeczywiście na rynku było pełne zaopatrzenie rannych. Ja to mówię z samego początku. Widać straż miejską, widać pogotowie, widać nawet straż pożarną, ta która przyjeżdża – relacjonował.

Jednocześnie zwracał uwagę na sytuację dwóch rannych policjantów, którzy według jego relacji znajdowali się około półtora kilometra od Rynku. – Ktoś mógł jednak jakąś karetkę zadysponować do tych policjantów – stwierdził, odnosząc się do obecności karetek pogotowia.