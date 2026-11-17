O Tomaszu Sakiewiczu jest teraz bardzo głośno. Wszystko przez jego relację z Krakowa, gdy doszło tam do zamachu. Sakiewicz akurat był wówczas w Krakowie. Redaktor zapytany o to, czy gdyby teraz mógł cofnąć czas, zachowałby się tak samo jak wówczas: - Gdybym cofnął czas, to nie zrobiłbym inaczej. Nie można mówić czegoś innego niż tego, co się widzi i słyszy. Można wprowadzić poziom pewnej rezerwy, ja to wprowadzałem. Mało tego, 90 proc. informacji, które przekazywałem się potwierdziła - ocenił. Jak dodał informował o wszystkim, co widział na bieżąco.

Zdaniem Sakiewicza przekazał on, że faktycznie nie widział policjanta, ale widział osobę, która podawała, że jest policjantem. - Przez kilkadziesiąt minut nie ma umundurowanego policjanta czy radiowozu - powiedział. Dziennikarz dodał, że rozmawiał z mieszkańcami Krakowa, którzy przekazali mu, że zawsze na rynku był radiowóz policyjny: - Te minuty do interwencji radiowozu, który znalazł się tam prawdopodobnie przez przypadek na ul. Siennej, też nie na samym rynku, to w tym momencie nie ma żadnego radiowozu. Tam jest wiele rzeczy niezrozumiałych. Tomasz Sakiewicz ocenił, że jego słowa z relacji w Krakowie zostały wycięte i poddane manipulacji.

Kolejnym tematem rozmowy była sprawa dziennikarzy Republiki. Jak powiedział szef Republiki sytuacja jest trudna. Na pytanie czy jeśli chodzi o reklamy, jest to dotkliwe, ocenił : - To szkodliwe dla obrotu gospodarczego w Polsce. Nie każdy musi się u nas reklamować, to jego decyzja biznesowa. (...) Moja cierpliwość się kończy, gdy ktoś zabiera w tej sprawie głos nieuczciwie. Ktoś może się nie reklamować u nas, ale gdyby ta sieć wkracza w debatę polityczną to muszą się spodziewać, że będzie odpowiedź. W czasie rozmowy pojawił się też wątek helikopteru ratunkowego na rynku w Krakowie. Zdaniem Sakiewicza należy postawić pytanie, czy ktoś zabezpieczał wylądowania maszyny.

W rozmowie pojawił się także wątek pojawienia się Sakiewicza na Jasnej Górze, to wywołało oburzenie. Sprawę skomentował m.in. minister Żurek w rozmowie z Polski m Radiem 24: - Ale jest coś bardziej, co mnie boli. Częstochowa była dla mnie miejscem wyjątkowym. Jak widzę, że pan Sakiewicz występuje przed ołtarzem Matki Boskiej Jasnogórskiej, tej ikony polskiego katolicyzmu, to po prostu coś we mnie się burzy - przyznał.

- Im się wszystkim dekiel odkleił - ocenił redaktor nawiązując do wypowiedzi ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.

Co gdyby zamknęli Republikę, czy istnieje plan "B", na takie pytanie Tomasz Sakiewicz odpowiedział wprost: - Tak.