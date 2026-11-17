Kontrola wykazała, że policjanci podczas interwencji nie włączyli kamery nasobnej i nie dopełnili innych kluczowych formalności.

Mimo stwierdzonych uchybień, przełożeni zdecydowali o odstąpieniu od wszczęcia postępowań dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy.

Posłowie pytają resort, dlaczego naruszenia uznano za "przewinienia mniejszej wagi" i żądają szczegółowych danych.

Interwencja bez nagrania. Posłowie pytają o uchybienia policji

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, Dariusz Matecki oraz Dorota Arciszewska-Mielewczyk, złożyli interpelację do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie interwencji policji, która miała miejsce 15 maja 2026 roku w mieszkaniu redaktora Tomasza Sakiewicza. Jak wskazują parlamentarzyści, wyniki czynności wyjaśniających potwierdziły, że funkcjonariusze dopuścili się naruszeń obowiązków służbowych.

Według autorów interpelacji, uchybienia dotyczyły fundamentalnych kwestii. Chodzi między innymi o brak rejestracji interwencji za pomocą kamery nasobnej, co uniemożliwia pełne odtworzenie jej przebiegu. Ponadto funkcjonariusze mieli nie dopełnić obowiązków związanych z identyfikacją, wylegitymowaniem oraz pouczeniem obywatela o prawie do złożenia zażalenia na ich czynności.

Dlaczego naruszenia uznano za „przewinienia mniejszej wagi”?

Największe kontrowersje, zdaniem posłów, budzi decyzja o odstąpieniu od wszczęcia postępowań dyscyplinarnych. Zamiast tego wobec policjantów zastosowano jedynie rozmowy dyscyplinujące. Parlamentarzyści domagają się wyjaśnienia, dlaczego stwierdzone naruszenia zakwalifikowano jako „przewinienia mniejszej wagi”.

W interpelacji podkreślono, że takie „pobłażliwe rozliczanie naruszeń” może stanowić zagrożenie dla wiarygodności policyjnego nadzoru. Posłowie żądają informacji, kto konkretnie ocenił ciężar uchybień i na jakich dowodach oparł swoją decyzję, zwłaszcza w sytuacji, gdy brakuje pełnego nagrania ze zdarzenia.

Posłowie żądają jawnych dokumentów i statystyk

Autorzy interpelacji skierowali do ministra serię szczegółowych pytań. Chcą poznać nie tylko podstawę prawną i uzasadnienie decyzji o zaniechaniu postępowania dyscyplinarnego, ale również dane statystyczne. Pytają, ile razy w Komendzie Stołecznej Policji w latach 2025-2026 stwierdzono naruszenie obowiązku rejestracji interwencji i jakie konsekwencje z tego tytułu ponieśli funkcjonariusze.

Posłowie domagają się także przedstawienia jawnej części dokumentacji w tej sprawie. Ich zdaniem ma to pozwolić na weryfikację, czy obowiązek nagrywania interwencji jest skutecznie egzekwowany i czy zastosowana „rozmowa dyscyplinująca” odpowiada standardom stosowanym w podobnych przypadkach.

Żądam jawnej części decyzji oraz informacji o nadzorze przełożonych. Uzasadnienie powinno pozwolić sprawdzić, czy obowiązek rejestrowania interwencji jest rzeczywiście egzekwowany i czy rozmowa dyscyplinująca odpowiada standardowi stosowanemu w porównywalnych sprawach. Oczekuję także wskazania działań, które zapewnią ochronę dokumentacji i egzekwowanie obowiązków przy kolejnych interwencjach - napisano w interpelacji.

Interpelacja posłów Prawa i Sprawiedliwości trafiła do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Parlamentarzyści oczekują szczegółowych odpowiedzi na postawione pytania, w tym udostępnienia jawnej części dokumentacji w tej sprawie.

Odpowiedź resortu ma wyjaśnić, na jakich podstawach oceniono wagę naruszeń popełnionych przez funkcjonariuszy i jakie działania zostaną podjęte w celu egzekwowania procedur w przyszłości.