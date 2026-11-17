Gorąca atmosfera w Trybunale Konstytucyjnym nie gaśnie. Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która po wydaniu zarządzenia o przerwie w czynnościach prezesa przejęła kierowanie instytucją, zwołała na wtorek na godzinę 9:00 Zgromadzenie Ogólne. Głównym punktem obrad mają być wnioski o uchylenie immunitetów najważniejszym osobom w TK.

Pegasus, Hermes i groźba aresztu

Wobec Bogdana Święczkowskiego prokuratura wysuwa ciężkie działa. Szef MS i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował w ostatnich tygodniach kilka wniosków, które dotyczą czasu, gdy Święczkowski pełnił funkcję prokuratora krajowego (2016-2022). Lista zarzutów jest długa i poważna.

Chodzi między innymi o nieuprawnione wykorzystanie materiałów z kontroli operacyjnej oraz ujawnienie informacji niejawnych w głośnym śledztwie dotyczącym systemu Pegasus. Prokuratura chce również rozliczyć Święczkowskiego z zakupu systemu Hermes, zarzucając mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Jak informowała prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka PG, badane są także kwestie delegowania prokuratorów wbrew przepisom oraz naruszania praw pracowniczych sędziów TK.

W przypadku prezesa TK śledczy idą o krok dalej – niektóre z wniosków obejmują zgodę na jego zatrzymanie i osadzenie w tymczasowym areszcie. Z kolei wiceprezes Bartłomiej Sochański ma odpowiedzieć za uniemożliwianie sędziom TK wykonywania obowiązków służbowych.

„Pic na wodę i fotomontaż”

Bogdan Święczkowski nie zamierza jednak pokornie czekać na decyzje kolegów. W poniedziałkowym występie na kanale Rymanowski Live ostro skrytykował całą procedurę. Jego zdaniem zaplanowane zgromadzenie to jedynie „spotkaniem towarzyskim”, ponieważ – jak twierdzi – tylko prezes może je formalnie zwołać.

Wszystkie decyzje, które dotychczas podpisuje Korwin-Piotrowska, te spotkania towarzyskie, które się odbywają w Trybunale Konstytucyjnym i nazywane są zgromadzeniami ogólnymi, to jest tylko i wyłącznie pic na wodę i fotomontaż – ocenił dosadnie Święczkowski.

Mimo tak ostrej retoryki, sędzia Korwin-Piotrowska zapowiedziała, że spodziewa się obecności Święczkowskiego na wtorkowym wysłuchaniu, które zaplanowano na południe. – Spodziewamy się obecności sędziego Święczkowskiego, który ma prawo złożyć wyjaśnienia w każdej ze spraw objętych wnioskami o uchylenie immunitetu – zaznaczyła.

Policja dostała oficjalne pismo

Do gry wkroczyli także prawnicy. Mecenas Bartosz Lewandowski, pełnomocnik Święczkowskiego, poinformował o wysłaniu oficjalnych pism do Komendanta Głównego Policji, szefów wszystkich służb oraz prokuratury. Prawnik przedstawił w nich argumentację, według której nietykalność prezesa TK nie może zostać naruszona, a jego zatrzymanie byłoby bezprawne. Lewandowski mówi wprost o „siłowym zajęciu przez rząd konstytucyjnego organu państwa”.

Tymczasem prokurator generalny Waldemar Żurek liczy na to, że TK zacznie działać i rozpozna wnioski. – TK powinien zacząć działać, rozpoznać wnioski prokuratury i pokazać, że nie ma ludzi ponad prawem – stwierdził Żurek, wyrażając nadzieję, że do zgromadzenia dołączą także sędziowie wybrani w czasach poprzedniej władzy. Wtorkowe zgromadzenie w TK jest już trzecim zwołanym przez Korwin-Piotrowską od 30 października.