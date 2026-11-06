Czarne chmury nad Bogdanem Święczkowskim! Prokuratura chce wejść do gry

Czarne chmury zebrały się nad prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Prokuratura, na czele której stoi Waldemar Żurek skierowała do Trybunału Konstytucyjnego aż sześć wniosków o uchylenie immunitetu Święczkowskiemu. W tle chodzi postawienie dwóch rodzajów zarzutów. Jedne dotyczą niedawnych decyzji w Trybunale Konstytucyjnym, a drugie mają dotyczyć jeszcze czasów rządów PiS, gdy Święczkowski kierował Prokuraturą Krajową. Przypomnijmy, że w 2016 roku Bogdan Święczkowski został powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego i pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego, było to w czasach, gdy Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro.

Jak podaje Onet, zdaniem prokuratury Święczkowski w okresie, gdy rządził PiS, zlecał nielegalne kopiowanie materiałów zgromadzonych w ramach inwigilacji Romana Giertycha za pomocą systemu Pegasus. - Zdaniem prokuratury jego działania "miały wykraczać poza ustawowe ramy i służyć uzyskaniu informacji dotyczących życia prywatnego Romana Giertycha oraz jego działalności zawodowej i politycznej, w tym spraw prowadzonych przez niego w charakterze adwokata i obrońcy" - cytuje Onet. Kolejny zarzut ma dotyczyć tego, że Bogdan Święczkowski polecił przekazanie materiałów z inwigilacji Giertycha ministrowi Ziobrze. I zdaniem prokuratury działania te miały na celu "umożliwienie Zbigniewowi Ziobrze nieuprawnionego dostępu do informacji" podaje portal. Jeszcze inny zarzut dotyczy natomiast zakupu specjalistycznego narzędzia służącego do pozyskiwania, gromadzenia i analizowania informacji, czyli Hermesa. Zdaniem prokuratury do zakupu doszło z naruszeniem prawa.

Jeśli chodzi o dawne sprawy, które miałyby być brane pod uwagę w kontekście Święczkowskiego to tak, jak zauważa Onet zdaniem prokuratury:

Pełniąc funkcję Prokuratora Krajowego, miał on wydawać decyzje o czasowym delegowaniu dziewięciu prokuratorów, pomimo braku konkretnych potrzeb kadrowych jednostek, do których zostali skierowani. Decyzje te miały być podejmowane w celu sprzecznym z ustawowym przeznaczeniem instytucji delegowania, także pomimo wiedzy o trudnej sytuacji rodzinnej niektórych z delegowanych prokuratorów. W ten sposób miał stworzyć mechanizm stosowania wobec prokuratorów swoistych sankcji służbowych, nieprzewidzianych w katalogu kar dyscyplinarnych - czytamy.

Kolejna sprawa dotyczy już działań Bogdana Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym, w ocenie prokuratury w grę wchodzą tu zarzuty manipulowania składami orzekającymi, a także niedopuszczania do orzekania sędziów, od których prezydent Nawrocki odmawia odebrania ślubowania. Chodzi mianowicie o pięć osób, czyli Annę Korwin-Piotrowską, Marcina Dziurdę, Krystiana Markiewicza, Macieja Taborowskiego i Macieja Berka.

Jak zauważa Onet, gdyby zgoda od TK wyszła, byłoby to pierwszy taki przypadek w historii III RP. Jeśliby prokuratura taką zgodę Trybunału Konstytucyjnego dostała i z niej skorzystała, to może dojść do gigantycznej awantury politycznej.

1