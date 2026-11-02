Wykształcenie i kariera zawodowa Święczkowskiego
Bogdan Święczkowski urodził się 22 maja 1970 r. w Sosnowcu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1996 r. zdał egzamin prokuratorski. W kolejnych latach pracował na stanowisku prokuratora w różnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym:
- w Prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu,
- w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach,
- od 2001 roku w Prokuraturze Krajowej.
Między 8 listopada 2005 r. a 16 stycznia 2006 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, zaś od 17 stycznia 2006 r. objął stanowisko dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.
- 11 września 2006 r. został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej.
- 12 września 2006 r. zrzekł się stanowiska prokuratora i objął funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
- 3 listopada 2007 r. został powołany na poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej oraz skierowany do pełnienia czynności prokuratorskich.
- Od 24 listopada 2015 r. do 6 marca 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 7 marca 2016 r. został powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego i pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego, było to w czasach, gdy Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro.
Święczkowski jest wykładowcą akademickim i autorem wielu publikacji dotyczących m.in. wymiaru sprawiedliwości, przestępczości zorganizowanej i służb specjalnych.
Był jednym z założycieli Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”, a także Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, w którym pełnił rolę przewodniczącego Rady Naukowej.
8 lutego 2022 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 16 lutego 2022 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a 9 grudnia 2024 r. został powołany przez Prezydenta RP na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.
Bogdan Święczkowski prywatnie: rodzina, żona. Wzrost i ksywka "Godzilla"
Prywatnie Bogdan Święczkowski ma żonę i dzieci. Jego małżonka to Małgorzata Hencel-Święczkowska. W zeszłym roku została ona odwołana ze stanowiska prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Najpierw, w lipcu 2025 r., minister zdecydował o zawieszeniu sędzi Hencel-Święczkowskiej i skierował wniosek o jej odwołanie, a następnie pod koniec sierpnia wniosek ministra w tej sprawie poparło kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu.
Wówczas do sprawy odniósł się jej mąż, wskazując na decyzje nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, komentując w oświadczeniu. Święczkowski tak to komentował: - Decyzja Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka w zakresie zawieszenia mojej żony, sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej w pełnieniu funkcji prezesa sądu i rozpoczęcie procedury odwołania na trzy miesiące przed zakończeniem jej ostatniej kadencji ma charakter personalny i jest przejawem zemsty – napisał wtedy.
Bogdan Święczkowski - wzrost, ksywka "Godzilla"
Patrząc na Bogdana Święczkowskiego od razu w oczy wrzuca się jego wzrost. Święczkowski jest bardzo wysoki i postawny, ma ponad dwa metry wzrostu. Z tego powodu w mediach, ale też w środowisku prokuratorskim, miał ksywkę "Godzilla". Chociaż jeśli chodzi o to, skąd wzięła się ta ksywka, do końca nie wiadomo: - Nie wiadomo, kto wymyślił takie określenie. Prawdopodobnie nawiązuje do jego postury (Bogdan Święczkowski jest naprawdę duży), a także – według relacji osób, które z nim pracowały – do sposobu sprawowania władzy - podaje portal slazag.pl.