Wykształcenie i kariera zawodowa Święczkowskiego

Bogdan Święczkowski urodził się 22 maja 1970 r. w Sosnowcu. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1996 r. zdał egzamin prokuratorski. W kolejnych latach pracował na stanowisku prokuratora w różnych jednostkach organizacyjnych prokuratury, w tym:

w Prokuraturze Rejonowej w Sosnowcu,

w Prokuraturze Okręgowej w Katowicach,

od 2001 roku w Prokuraturze Krajowej.

Między 8 listopada 2005 r. a 16 stycznia 2006 r. pełnił obowiązki zastępcy dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej, zaś od 17 stycznia 2006 r. objął stanowisko dyrektora Biura do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej.

11 września 2006 r. został powołany na prokuratora Prokuratury Krajowej.

12 września 2006 r. zrzekł się stanowiska prokuratora i objął funkcję szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

3 listopada 2007 r. został powołany na poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora Prokuratury Krajowej oraz skierowany do pełnienia czynności prokuratorskich.

Od 24 listopada 2015 r. do 6 marca 2016 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. 7 marca 2016 r. został powołany na stanowisko Prokuratora Krajowego i pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego, było to w czasach, gdy Prokuratorem Generalnym był Zbigniew Ziobro.

Święczkowski jest wykładowcą akademickim i autorem wielu publikacji dotyczących m.in. wymiaru sprawiedliwości, przestępczości zorganizowanej i służb specjalnych.

Był jednym z założycieli Niezależnego Stowarzyszenia Prokuratorów „Ad Vocem”, a także Instytutu Ekspertyz Ekonomicznych i Finansowych w Łodzi, w którym pełnił rolę przewodniczącego Rady Naukowej.

8 lutego 2022 r. został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, 16 lutego 2022 r. złożył ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i objął urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, a 9 grudnia 2024 r. został powołany przez Prezydenta RP na Prezesa Trybunału Konstytucyjnego.

Bogdan Święczkowski prywatnie: rodzina, żona. Wzrost i ksywka "Godzilla"

Prywatnie Bogdan Święczkowski ma żonę i dzieci. Jego małżonka to Małgorzata Hencel-Święczkowska. W zeszłym roku została ona odwołana ze stanowiska prezes Sądu Rejonowego w Sosnowcu. Najpierw, w lipcu 2025 r., minister zdecydował o zawieszeniu sędzi Hencel-Święczkowskiej i skierował wniosek o jej odwołanie, a następnie pod koniec sierpnia wniosek ministra w tej sprawie poparło kolegium Sądu Okręgowego w Sosnowcu.

Wówczas do sprawy odniósł się jej mąż, wskazując na decyzje nowego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, komentując w oświadczeniu. Święczkowski tak to komentował: - Decyzja Ministra Sprawiedliwości Waldemara Żurka w zakresie zawieszenia mojej żony, sędzi Małgorzaty Hencel-Święczkowskiej w pełnieniu funkcji prezesa sądu i rozpoczęcie procedury odwołania na trzy miesiące przed zakończeniem jej ostatniej kadencji ma charakter personalny i jest przejawem zemsty – napisał wtedy.

Bogdan Święczkowski - wzrost, ksywka "Godzilla"

Patrząc na Bogdana Święczkowskiego od razu w oczy wrzuca się jego wzrost. Święczkowski jest bardzo wysoki i postawny, ma ponad dwa metry wzrostu. Z tego powodu w mediach, ale też w środowisku prokuratorskim, miał ksywkę "Godzilla". Chociaż jeśli chodzi o to, skąd wzięła się ta ksywka, do końca nie wiadomo: - Nie wiadomo, kto wymyślił takie określenie. Prawdopodobnie nawiązuje do jego postury (Bogdan Święczkowski jest naprawdę duży), a także – według relacji osób, które z nim pracowały – do sposobu sprawowania władzy - podaje portal slazag.pl.