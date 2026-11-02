Pilne! Nagłe odejście ambasadora z ONZ! Jest zgoda Sikorskiego

Kolejna ważna zmiana w polskiej dyplomacji – Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel Polski przy ONZ, opuszcza swoje stanowisko.

Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski zaakceptował prośbę ambasadora o wcześniejsze zakończenie misji, co nastąpi jeszcze w listopadzie.

Odkryj, czy jego decyzja ma związek z niedawnymi rezygnacjami innych dyplomatów i jakie tło polityczne kryje się za tą falą odejść.

Krzysztof Szczerski kończy misję przy ONZ. Jest decyzja Sikorskiego

Krzysztof Szczerski żegna się ze stanowiskiem stałego przedstawiciela Polski przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dyplomata sam wystąpił o skrócenie swojej misji w Nowym Jorku. Radosław Sikorski zaakceptował prośbę, o czym w poniedziałek, 2 listopada, poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

„Ambasador Krzysztof Szczerski zwrócił się do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z prośbą o skrócenie swojej misji dyplomatycznej przy ONZ. Minister Sikorski przychylił się do tej prośby. Ambasador Szczerski zakończy misję jeszcze w tym miesiącu” - komunikat nie wyjaśnia powodów decyzji ambasadora. Nie poinformowano również, kto obejmie po nim stanowisko w Nowym Jorku.

Kolejni ambasadorowie odchodzą. W tle kryzys wokół TK

Informacja o decyzji Szczerskiego pojawiła się kilka dni po rezygnacjach dwóch innych polskich ambasadorów.

W piątek, 30 października, Jakub Kumoch, ambasador RP w Chinach, ogłosił odejście ze stanowiska. Swoją decyzję powiązał z wydarzeniami wokół Trybunału Konstytucyjnego. Rezygnację zapowiedział również Paweł Soloch, ambasador Polski w Rumunii i były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

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Obaj dyplomaci odnieśli się do kryzysu w TK, który wybuchł po ogłoszeniu przerwy w wykonywaniu czynności przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W przypadku Szczerskiego nie padła podobna deklaracja. Ani ambasador, ani MSZ nie wskazali, czy wcześniejsze zakończenie jego misji ma jakikolwiek związek z wydarzeniami w Warszawie.

Sikorski mówi o działaniach Nawrockiego wobec ambasadorów

W poniedziałek Radosław Sikorski odniósł się również do wcześniejszych rezygnacji polskich ambasadorów. Szef MSZ stwierdził, że według informacji resortu do odchodzenia ze stanowisk miał ich nakłaniać osobiście prezydent Karol Nawrocki.

– Prezydent nie może według swojego "widzimisię" wybierać ambasadorów. W tej sprawie muszę sprostować swoją ostatnią wypowiedź, ponieważ myślałem, że to personel pana prezydenta nakłaniał ambasadorów do porzucenia swojej misji. Okazuje się, że robił to osobiście prezydent – powiedział Sikorski podczas rozmowy z dziennikarzami.

Minister podkreślił, że MSZ posiada informacje na ten temat. Jego wypowiedź dotyczyła sporu o rezygnacje dyplomatów, nie stanowi jednak potwierdzenia, że również decyzja Szczerskiego zapadła pod wpływem prezydenta.

Szczerski należy do najbardziej rozpoznawalnych polskich dyplomatów. Przed objęciem stanowiska przy ONZ był związany z Kancelarią Prezydenta Andrzeja Dudy, gdzie pełnił funkcję szefa gabinetu prezydenta.

Poniżej galeria zdjęć: Chaos pod Trybunałem Konstytucyjnym

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