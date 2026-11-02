Morawiecki z mocnym oskarżeniem! Mówi o „zamachu” w TK i chce komisji śledczej

Morawiecki chce komisji śledczej. Oskarża ludzi Tuska

Mateusz Morawiecki nie zamierza odpuszczać w sprawie wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego. W poniedziałek (2 listopada) były premier poinformował na platformie X o inicjatywie powołania komisji śledczej, która miałaby zbadać okoliczności piątkowego kryzysu. W swoim wpisie użył wyjątkowo ostrych słów.

„SKŁADAMY WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. ZAMACHU NA KONSTYTUCYJNY ORGAN RP” – ogłosił Morawiecki.

Następnie uderzył bezpośrednio w obóz rządzący.

„Ludzie Tuska przygotowali i przeprowadzili przy pomocy Policji nielegalne przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, osadzając tam uzurpatorkę. Czyny mają swoje konsekwencje. Dopilnujemy, żeby wszyscy winni je ponieśli” – napisał.

SKŁADAMY WNIOSEK O POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ DS. ZAMACHU NA KONSTYTUCYJNY ORGAN RP. Ludzie Tuska przygotowali i przeprowadzili przy pomocy Policji nielegalne przejęcie Trybunału Konstytucyjnego, osadzając tam uzurpatorkę. Czyny mają swoje konsekwencje. Dopilnujemy, żeby wszyscy winni je ponieśli.— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) November 2, 2026

Były szef rządu nie wymienił nazwisk osób, które jego zdaniem miałyby odpowiadać za rzekomo nielegalne działania. Jego oskarżenia dotyczą wydarzeń z 30 października, kiedy doszło do gwałtownego zaostrzenia sporu o kierownictwo TK.

Kto składa wniosek? Jest komunikat Rozwoju Plus

Choć we wpisie Morawiecki posłużył się słowem „składamy”, nie wskazał bezpośrednio, kto jest inicjatorem przedsięwzięcia. Szczegóły pojawiły się jednak w komunikacie klubu parlamentarnego Rozwój Plus, któremu przewodniczy były premier.

Ugrupowanie domaga się wyjaśnienia działań służb podczas kryzysu w TK, w tym ustalenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

„Domagamy się wyjaśnienia, kto zaplanował i koordynował działania Policji oraz SOP wobec Trybunału Konstytucyjnego, kto wydawał rozkazy i na jakiej podstawie prawnej je realizowano. Komisja musi zbadać rolę przedstawicieli rządu Donalda Tuska, okoliczności wejścia służb do TK oraz zablokowania Prezydentowi RP dostępu do jego siedziby” – przekazano na profilu Rozwoju Plus.

Wśród kwestii, które miałyby zostać zbadane, znalazły się więc działania policji, Służby Ochrony Państwa i przedstawicieli rządu. Nie podano jednak nazwisk wszystkich posłów, którzy mieliby podpisać projekt uchwały.

Czy komisja śledcza powstanie? Decyzja należy do Sejmu

Zapowiedź Morawieckiego nie znaczy to jeszcze, że komisja śledcza zostanie powołana.

Zgodnie z regulaminem Sejmu projekt uchwały w tej sprawie może wnieść Prezydium Sejmu lub grupa co najmniej 46 posłów. Dokument musi również zawierać uzasadnienie wskazujące cel i potrzebę powołania komisji. O jej utworzeniu decyduje Sejm.

Póki co nie ma potwierdzenia, że zapowiedziany projekt uchwały został już formalnie złożony. Nie wiadomo też, czy inicjatorom uda się przekonać większość parlamentarną do poparcia pomysłu.

Kryzys w TK. Spór o Święczkowskiego i Korwin-Piotrowską

Zapowiedź byłego premiera jest kolejnym politycznym następstwem wydarzeń z piątku (30 października). Wówczas poinformowano o zarządzeniu przerwy w wykonywaniu czynności przez prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Kierowanie instytucją przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, co spotkało się ze sprzeciwem dotychczasowego kierownictwa TK i polityków prawicy.

Przed budynkiem Trybunału pojawili się protestujący i policja. W nocy do Warszawy wrócił prezydent Karol Nawrocki, który przerwał podróż zagraniczną i osobiście pojawił się w siedzibie instytucji.

Morawiecki już w sobotę ostrzegał przed dalszą eskalacją konfliktu. Podczas konferencji prasowej przed TK mówił nawet o ryzyku rozlewu krwi i wojny domowej. Zaproponował także konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, wskazując Marka Jurka jako potencjalnego kandydata na premiera.

Teraz klub Rozwój Plus chce, aby wydarzenia wokół Trybunału stały się przedmiotem sejmowego śledztwa. Los inicjatywy będzie jednak zależał od decyzji parlamentarzystów.

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