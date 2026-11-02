Sławomir Mentzen w roli premiera? Miażdżące wyniki sondażu będą mu się śniły po nocach!

"Czy wyobraża Pan/i sobie Sławomira Mentzena w roli premiera?", takie pytanie zostało postawione Polakom w najnowszym sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski. Mogłoby się wydawać, że polityk ma wielu zwolenników. Szczególnie w sieci jest popularny i ma grono fanów. Ale najwyraźniej wspieranie polityka w Internecie, wyświetlanie jego wpisów i podawanie ich dalej to jedno, a twarda polityka to drugie. Dlaczego?

Ponieważ, jak pokazują wyniki badania IBRiS większość ankietowanych oceniła, że takie rozwiązanie, czyli Mentzen w roli premiera polskiego rządu, to złe rozwiązanie. Aż 74,5 proc. uczestników badania przyznało, że nie wyobraża sobie polityka Konfederacji Sławomira Mentzena na stanowisku szefa rządu. Z czego 45 proc. osób wskazało na odpowiedź "zdecydowanie nie", a 29,5 proc. wskazało "raczej nie".

Jeśli chodzi o tych, którzy wyobrażają sobie taki polityczny scenariusz, czyli premiera Mentzena to takich osób jest 21,5 proc. Z czego 6,4 proc. ankietowanych odpowiedziało "zdecydowanie tak", a 15,1 proc. wskazało odpowiedź "raczej tak". 4 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

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Sprawdzono też, jak na rozwiązanie, że szefem rządu byłby Mentzen, patrzą wyborcy poszczególnych ugrupowań. Jeśli chodzi o wyborców koalicji rządzącej to 92 pro. z nich odrzuca Mentzena w roli premiera. Wśród wyborców opozycji taki scenariusz odrzuca 66 proc. Jeśli chodzi o wyborców obu Konfederacji to Sławomira Mentzena jako premiera wyobraża sobie 46 proc., ale co ciekawe 51 proc. wyborców obu Konfederacji nie wyobraża sobie go w tej roli.

Sondaż został przeprowadzony przez United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski w dniach 16–18 października 2026 roku.