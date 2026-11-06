Nawrocki chce mieć gwardię? Zembaczyński nie przebiera w słowach

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-11-06 7:32

Za bezpieczeństwo najważniejszych osób w Polsce odpowiada Służba Ochrony Państwa. Tymczasem prezydent Karol Nawrocki (43 l.) chce mieć własną gwardię. – Już kiedyś prezydent rozmawiał z rządem na temat powstania gwardii prezydenckiej – ujawnił szef Kancelarii Prezydenta RP Zbigniew Bogucki (46 l.). - To najgłupszy pomysł w tym sezonie - komentuje poseł KO Witold Zembaczyński (45 l.).

Witold Zembaczyński oraz Karol Nawrocki. O pomyśle stworzenia gwardii prezydenckiej przeczytasz na SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express; Paweł Dąbrowski / Super Express

Gwardia prezydencka w Polsce?

Po efektownym wejściu prezydenta do budynku Trybunału Konstytucyjnego, gdzie Karol Nawrocki przecisnął się między sędziami, a funkcjonariusze SOP stali za nim, rozgorzała dyskusja, czy zachowanie ochrony było prawidłowe. Głos w dyskusji zabrał w telewizji Republika szef prezydenckiej kancelarii, który przyznał, że już kiedyś prezydent miał rozmawiać z rządem na temat powstania gwardii prezydenckiej. Miałaby być to niezależna formacja podlegająca wyłącznie prezydentowi. – Taka formacja miałaby być stałym elementem systemu, a podlegałaby prezydentowi, który pełniłby urząd – mówił Zbigniew Bogucki.

"Powinien wzmacniać armię"

Pomysł głowy państwa jest dość zaskakujący. – To chyba najgłupszy pomysł, jaki usłyszymy w tym sezonie. Po ostatnich „występach” prezydenta w Trybunale Konstytucyjnym, można sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji postawiłby taką formację. SOP zdał egzamin. Pan prezydent powinien, po tym jak blokował SAFE, skupić się na wzmacnianiu polskiej armii, a nie marzyć o własnej formacji zbrojnej – mówi nam poseł KO Witold Zembaczyński (45 l.).

Sprawdziliśmy, że własne gwardie mają np.: papież (Gwardia Szwajcarska), prezydent Francji (Gwardia Republikańska), brytyjski monarcha (Gwardia Królewska) i prezydent Rosji (Rosgwardia).

Światełko dla Trybunału”. Protesty w polskich miastach
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