Wspólne zdjęcie Sławomira Mentzena i Władysława Kosiniaka-Kamysza zapoczątkowało dyskusję wokół autorskiej propozycji lidera PSL dotyczącej "resetu konstytucyjnego", mającego na celu całkowitą wymianę składu Trybunału Konstytucyjnego.

Plan Kosiniaka-Kamysza zakłada uznanie obecnego TK za niezdolny do pracy przez Zgromadzenie Narodowe (większością 3/5 głosów), a następnie wybór 15 nowych sędziów, co oznaczałoby natychmiastowe wygaszenie kadencji obecnych członków.

Realizacja projektu wymaga uzyskania 92 podpisów, co wymusza szukanie poparcia wśród koalicjantów i opozycji, a sam pomysł spotyka się ze sceptycyzmem części obozu rządzącego i rozgrywa się w atmosferze narastających napięć wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Wszystko zaczęło się od fotografii, która w 5 listopada wieczorem obiegła platformę X. Sławomir Mentzen i Władysław Kosiniak-Kamysz zapozowali razem, a opisy pod zdjęciem tylko podgrzały atmosferę. "Idzie ku dobremu" – ogłosił lider Konfederacji. Z kolei szef ludowców dodał wymownie: "Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie".

Na reakcję szefa rządu nie trzeba było długo czekać. Donald Tusk, pytany w Sejmie o to nieoczekiwane spotkanie, nie krył, że darzy lidera PSL ogromnym zaufaniem. Premier postanowił uciec od szukania sensacji i postawił na bardzo osobiste tony.

- Jest nie tylko wicepremierem, ale człowiekiem godnym zaufania, moim przyjacielem - zadeklarował Donald Tusk, cytowany przez portal Interia. Szef rządu zaapelował jednocześnie, aby nie interpretować tej sytuacji "w sposób przesadny".

Wszyscy dziś o tym… jak minął dzień? Bardzo pracowicie 🤝 https://t.co/cKDiqr1Je7— Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) November 5, 2026

Wielki plan "resetu"

Za uśmiechami na zdjęciu kryją się jednak twarde polityczne negocjacje. Panowie rozmawiali o projekcie tzw. resetu konstytucyjnego, który jest autorskim pomysłem szefa PSL. Kosiniak-Kamysz chce całkowitej wymiany składu Trybunału Konstytucyjnego.

Plan jest ambitny: Zgromadzenie Narodowe miałoby większością 3/5 głosów (czyli 336 parlamentarzystów) uznać, że obecny TK nie jest w stanie pracować, a następnie wybrać 15 nowych sędziów. Kadencje obecnych członków Trybunału wygasłyby natychmiast, a oni sami trafiliby w stan spoczynku.

Matematyka i polityczne przeszkody

Choć zdjęcie z Mentzenem sugeruje nić porozumienia, droga do zmian jest wyboista. Aby w ogóle wnieść projekt, lider ludowców potrzebuje 92 podpisów. PSL ma ich tylko 32, więc musi szukać wsparcia u koalicjantów z Polski 2050, ale też po stronie opozycji – właśnie w Konfederacji czy kole Rozwoju Plus.

Nie wszyscy w obozie rządzącym patrzą na ten pomysł z takim entuzjazmem jak lider PSL. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty już wcześniej sygnalizował sceptycyzm wobec zmieniania konstytucji w tej kadencji. Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zaznacza, że rozmowy o "resecie" są możliwe tylko pod warunkiem, że nie sparaliżuje to prac Trybunału.

Atmosfera wokół TK jest wyjątkowo napięta po ostatnich wydarzeniach, gdy w siedzibie instytucji doszło do nocnych przepychanek i szarpaniny z udziałem Karola Nawrockiego. Sytuację zaostrzył spór o to, kto tak naprawdę kieruje Trybunałem po tym, jak grupa sędziów ogłosiła Annę Korwin-Piotrowską pełniącą obowiązki prezesa i odsunęła od czynności Bogdana Święczkowskiego.

W naszej galerii zobaczysz, jak mieszka Władysław Kosiniak-Kamysz:

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