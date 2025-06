Polityk PSL zapytany o spotkanie Kosiniaka-Kamysza z Mentzenem. Mówi, czy coś jest na rzeczy. Zastanawiające!

Przypomnijmy, że Sławomir Mentzen udał się w czwartek do siedziby Ministerstwa Obrony Narodowej na spotkanie z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem z PSL. Jak udało się ustalić "Super Expressowi" niemal 40-minutowa rozmowa dotyczyła omówienie kluczowych kwestii związanych z bezpieczeństwem narodowym oraz polityką obronną państwa polskiego.

Sprawy więc ważne, w których należy mówić jednym głosem i szukać dobrych rozwiązań. Ale nie tylko te sprawy były poruszane na spotkaniu, bo z naszych ustaleń wynika, że rozmowy dotyczyły też możliwości znalezienia większości dla konstruktywnego wotum nieufności dla rządu Donalda Tuska. Pytany o to Sławomir Mentzen odmówił nam komentarza.

Rozmowa Kosiniaka-Kamysza i Mentzena. Coś jest na rzeczy?

Zapytaliśmy też PSL, czy coś jest na rzeczy, a partia szuka nowych politycznych rozwiązań. Wszak niedawno zakończyła się współpraca pod szyldem Trzeciej Drogi (PSL i Polski 2050), uznano, że nie ma już potrzeby tworzenia jednego, wspólnego bytu.

Wiceminister i polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego, Miłosz Motyka w rozmowie z "Super Expressem" przyznał, że co do rozmowy Kosiniaka-Kamysz z Mentzenem, to ta dotyczyła spraw bezpieczeństwa i gospodarki:

Owszem, Władysław Kosiniak-Kamysz i Sławomir Mentzen spotkali się w czwartek i ich rozmowa dotyczyła spraw bezpieczeństwa i gospodarki. Od razu mówię, że nie ma w tym spotkaniu nic nadzwyczajnego. Po prostu dwóch liderów partyjnych rozmawiało o sprawach ważnych dla Polski. Wielu innych polityków innych partii spotykało się już ze Sławomirem Mentzenem w czasie kampanii wyborczej. My spotkaliśmy się z nim już po kampanii. Czasami trzeba się spotkać i pogadać, więc nie ma co szukać tu sensacji - przyznał.

Miłosz Motyka odniósł się też do doniesień na temat szukania większości dla konstruktywnego wotum nieufności dla rządu:- Jeśli zaś chodzi o doniesienia, że spotkanie dotyczyło możliwości znalezienia większości dla konstruktywnego wotum nieufności dla rządu, to jest to zupełna abstrakcja - uciął polityk.

