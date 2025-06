Trzecia Droga się rozpadła! PSL idzie swoją drogą, Hołownia: „Z radością się rozstajemy”

Rozpad koalicji Hołowni i Kosiniaka. Koniec politycznego małżeństwa z rozsądku

Po miesiącach spekulacji i napięć, PSL ogłosiło oficjalny koniec współpracy z Polską 2050. Decyzję podjęła we wtorkowy wieczór Rada Naczelna partii, o czym jako pierwsza poinformowała „Gazeta Wyborcza”. Potwierdził to chwilę później sam Szymon Hołownia we wpisie w serwisie X.

„Decyzję naszego koalicjanta o zakończeniu Trzeciej Drogi przyjmujemy ze zrozumieniem i wdzięcznością” – napisał lider Polski 2050, dodając bez ogródek:„Perspektywa samodzielnego startu daje nam poczucie szczerej, politycznej radości”.

Oficjalnie się rozchodzą, nieoficjalnie: to był sojusz chwilowy

Hołownia przekonuje, że rozstanie to naturalny finał politycznego porozumienia zawartego na cztery kampanie.

„Obie strony dotrzymały zobowiązań. Lojalność i zaufanie są w polityce kluczowe” – zaznaczył.

Jednocześnie Polska 2050 zapowiada przejście do ofensywy: nowa strategia ma zostać ogłoszona już 28 czerwca podczas Rady Krajowej partii.

Co dalej? Trzecia Droga w historii, Hołownia w marszu solo, a PSL?

Choć Hołownia tonuje emocje, polityczny przekaz jest jasny: koalicja się wypaliła, a każde z ugrupowań chce dziś walczyć na własny rachunek.

Polska 2050 zapowiada, że będzie "rzecznikiem odważnego rozwoju" i stawia na własny szyld. Tymczasem PSL wraca do korzeni i liczy, że samodzielny start przyciągnie wyborców z tradycyjnego elektoratu wiejskiego.

Polityczny rozwód. Czy centrum polityczne przetrwa bez Trzeciej Drogi?

Rozpad Trzeciej Drogi to cios dla centrowego balansu w Koalicji 15.X. Układ sił w rządzie może się zmienić, a przyszła kampania będzie już bez wspólnych plakatów Hołowni i Kosiniaka-Kamysza.

Choć liderzy próbują sprzedać rozstanie jako „kulturalne i przewidziane”, wielu obserwatorów nie ma złudzeń: to polityczne pęknięcie może mieć długofalowe skutki.

