Zbigniew Ziobro wraca do polityki?! Podali datę! "To urodzony wojownik"

Zaledwie tydzień temu Zbigniew Ziobro przeszedł operację poszerzenia przełyku. 8 sierpnia w rozmowie z "Super Expressem" zapewnił, że wszystko się udało, a on musi być teraz na specjalnej diecie. "Jem papki, tego typu rzeczy" - mówił nam. Teraz okazuje się, że już wkrótce może wrócić do politycznej aktywności. Padła konkretna data!

"Przeszedłem operację rozszerzenia przełyku we wtorek 5 sierpnia. Byłem w pełnej narkozie, wszystko trwało od godz. 14, a obudziłem się przed 17. Sam zabieg się udał. Teraz muszę być na specjalnej diecie, jem np. papkę, tego typu rzeczy" taką informację 8 sierpnia 2025 roku przekazał "Super Expressowi" Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. Początkowo miał być operowany w Brukseli 24 lipca, o czym pisaliśmy jako pierwsi, jednak ze względu na posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej 23 lipca polityk zdecydował się przesunąć zabieg. 

Zbigniew Ziobro - choroba. Na co cierpi?

Diagnozę Ziobro usłyszał w październiku 2023 roku. Miał nowotwór żołądka, co zapoczątkowało długą i wyczerpującą walkę o zdrowie. Zbigniew Ziobro przeszedł chemioterapie i radioterapię, a także ośmiogodzinną operację usunięcia większości przełyku. Teraz wreszcie chyba wychodzi na prostą. A to oznacza jego powrót do aktywności politycznej. Kiedy może się stać? Tę informację ujawnił w rozmowie z "Faktem" poseł Mariusz Gosek.

"Ziobro to urodzony wojownik"

"Zabieg [poszerzenia przełyku - przyp. red.] się udał. Mam nadzieję, że pan minister bardzo szybko wróci do aktywności politycznej. Prawdopodobnie już by wrócił, gdyby nie komisja regulaminowa, która nałożyła się na pierwszy termin zabiegu" - przekazał "Faktowi". I dodał: "Minister jest silny. Jego powrót nastąpi szybko. To jest urodzony wojownik! Uważam, że na początku września, na pierwszym posiedzeniu już zobaczymy go w Sejmie". 

"Kiedy przesłuchanie Zbigniewa Ziobry?

W czerwcu tego roku komisja śledcza ds. Pegasusa po raz kolejny próbowała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę, który, podobnie jak całe PiS, odmawia współpracy, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym komisja złożyła drugi wniosek o doprowadzenie Ziobry na przesłuchanie przez policję. Jak poinformował Sąd Okręgowy w Warszawie, sprawa otrzymała już sygnaturę. Rozpatrywać ją będzie sędzia Magdalena Wójcik. Termin posiedzenia nie został jeszcze wyznaczony.

