Zbigniew Ziobro przeszedł poważną operację przełyku! Teraz wyznaje: "Muszę być na specjalnej diecie, jem papkę"

Zbigniew Ziobro początkowo miał być operowany w Brukseli 24 lipca, o czym pisaliśmy jako pierwsi, jednak ze względu na posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej 23 lipca polityk zdecydował się przesunąć zabieg. Ostatecznie operacja poszerzenia przełyku odbyła się we wtorek 5 sierpnia.

- Przeszedłem operację rozszerzenia przełyku we wtorek 5 sierpnia. Byłem w pełnej narkozie, wszystko trwało od godz. 14, a obudziłem się przed 17. Sam zabieg się udał. Teraz muszę być na specjalnej diecie, jem np. papkę, tego typu rzeczy - powiedział nam były minister sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro ciągle walczy o powrót do zdrowia i wygląda na to, że czeka go długa rekonwalescencja.

Walka Zbigniewa Ziobro z nowotworem

Były minister sprawiedliwości usłyszał porażającą diagnozę w październiku 2023 roku. Jak się okazało, miał nowotwór żołądka. To zapoczątkowało długą i wyczerpującą walkę o zdrowie. Zbigniew Ziobro przeszedł chemioterapie i radioterapię, a także ośmiogodzinną operację usunięcia większości przełyku. Leczenie, wyczerpujące zarówno fizycznie, jak i psychicznie, ciągle trwa. Polityk musiał przejść przez rehabilitację oraz stosować specjalną dietę, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb, a także możliwości. Niestety, po zabiegu pojawiły się powikłania, które wymagały kolejnej operacji, tym razem poszerzenia przełyku. To jednak nie koniec zmagań z chorobą. Zbigniew Ziobro ciągle zmaga się ze skutkami choroby nowotworowej i musi przestrzegać restrykcyjnych zaleceń specjalistów.

Komisja ds. Pegasusa

Pod koniec czerwca komisja śledcza ds. Pegasusa po raz kolejny usiłowała przesłuchać Zbigniewa Ziobrę, który, podobnie jak całe PiS, odmawia współpracy, powołując się na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W związku z tym, komisja złożyła drugi wniosek o doprowadzenie Ziobry na przesłuchanie przez policję. Prokurator Generalny Adam Bodnar przekazał wniosek do Sejmu, gdzie oceniono jego poprawność formalną i przekazano do komisji regulaminowej celem zaopiniowania.

