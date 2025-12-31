Przykry koniec roku dla Krystyny Pawłowicz! O co chodzi?

- Krystyna Pawłowicz, była sędzia TK, przeszła w stan spoczynku i oczekuje na znaczną odprawę oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
- Trybunał Konstytucyjny ma problem z wypłatą należności z powodu braku funduszy po zeszłorocznej redukcji budżetu.
- Wniosek prezesa TK o środki z rezerwy ogólnej budżetu dla Pawłowicz, opiewający na blisko 378 tys. zł, został odrzucony przez KPRM.
- Mimo to, Pawłowicz otrzymuje już wysokie świadczenie sędziowskie w stanie spoczynku; dowiedz się, ile dokładnie wynosi jej "emerytura".
Jak donosi "Fakt", Trybunał Konstytucyjny napotyka trudności w wypłacie należności Krystynie Pawłowicz z powodu braku funduszy. W ubiegłym roku budżet Trybunału został zredukowany w zakresie wynagrodzeń dla sędziów, co bezpośrednio wpłynęło na obecną sytuację. Prezes TK, Bogdan Święczkowski, zwrócił się 8 listopada do Kancelarii Premiera z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu.
Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że wniosek prezesa TK nie spełniał formalnych przesłanek do uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu. Rezerwa ta jest przeznaczona na nadzwyczajne sytuacje i nie może stanowić źródła finansowania dla wcześniej nieplanowanych wydatków. Wniosek dotyczył kwoty 377 709,96 zł przeznaczonej dla Krystyny Pawłowicz.
Świadczenie sędziowskie w stanie spoczynku
Mimo opóźnień w wypłacie odprawy i ekwiwalentu, Krystyna Pawłowicz otrzymuje już świadczenie należne sędziom w stanie spoczynku. Zgodnie z informacjami przekazanymi "Faktowi" przez Obsługę Medialną TK, świadczenie to przysługuje jej na mocy art. 35 ust. 1 ustawy o statusie sędziów TK. Podobne świadczenia otrzymuje 35 innych sędziów w stanie spoczynku oraz 5 rodzin zmarłych sędziów.
Wysokość tego świadczenia wynosi 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego, z wyłączeniem dodatku funkcyjnego. W przypadku Krystyny Pawłowicz, kwota ta może oscylować w granicach 30 tys. zł brutto.
Kariera Krystyny Pawłowicz
Krystyna Pawłowicz ma za sobą długą karierę akademicką oraz polityczną. Była wieloletnią nauczycielką akademicką, a w latach 2011-2019 pełniła funkcję posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec 2018 roku ogłosiła zakończenie kariery politycznej. Pod koniec 2019 roku została powołana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jej kadencja, gdyby nie przejście w stan spoczynku, trwałaby do 2028 roku.
