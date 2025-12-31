Przykry koniec roku dla Krystyny Pawłowicz! O co chodzi?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-31 11:17

Krystyna Pawłowicz, była sędzia Trybunału Konstytucyjnego, przeszła w stan spoczynku 5 grudnia, otrzymując już pierwszą wypłatę świadczenia, potocznie zwanego sędziowską "emeryturą". Mimo to, oczekuje na znaczną kwotę odprawy i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, co rodzi pytania o finansowanie tych należności.

Krystyna Pawłowicz

i

Autor: Artur Hojny/SUPER EXPRESS Krystyna Pawłowicz
  • Krystyna Pawłowicz, była sędzia TK, przeszła w stan spoczynku i oczekuje na znaczną odprawę oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
  • Trybunał Konstytucyjny ma problem z wypłatą należności z powodu braku funduszy po zeszłorocznej redukcji budżetu.
  • Wniosek prezesa TK o środki z rezerwy ogólnej budżetu dla Pawłowicz, opiewający na blisko 378 tys. zł, został odrzucony przez KPRM.
  • Mimo to, Pawłowicz otrzymuje już wysokie świadczenie sędziowskie w stanie spoczynku; dowiedz się, ile dokładnie wynosi jej "emerytura".

Jak donosi "Fakt", Trybunał Konstytucyjny napotyka trudności w wypłacie należności Krystynie Pawłowicz z powodu braku funduszy. W ubiegłym roku budżet Trybunału został zredukowany w zakresie wynagrodzeń dla sędziów, co bezpośrednio wpłynęło na obecną sytuację. Prezes TK, Bogdan Święczkowski, zwrócił się 8 listopada do Kancelarii Premiera z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że wniosek prezesa TK nie spełniał formalnych przesłanek do uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu. Rezerwa ta jest przeznaczona na nadzwyczajne sytuacje i nie może stanowić źródła finansowania dla wcześniej nieplanowanych wydatków. Wniosek dotyczył kwoty 377 709,96 zł przeznaczonej dla Krystyny Pawłowicz.

Świadczenie sędziowskie w stanie spoczynku

Mimo opóźnień w wypłacie odprawy i ekwiwalentu, Krystyna Pawłowicz otrzymuje już świadczenie należne sędziom w stanie spoczynku. Zgodnie z informacjami przekazanymi "Faktowi" przez Obsługę Medialną TK, świadczenie to przysługuje jej na mocy art. 35 ust. 1 ustawy o statusie sędziów TK. Podobne świadczenia otrzymuje 35 innych sędziów w stanie spoczynku oraz 5 rodzin zmarłych sędziów.

Noworoczne życzenia polityków KO i PiS dla rządu i prezydenta: czas na współpracę

Wysokość tego świadczenia wynosi 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego, z wyłączeniem dodatku funkcyjnego. W przypadku Krystyny Pawłowicz, kwota ta może oscylować w granicach 30 tys. zł brutto.

Kariera Krystyny Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz ma za sobą długą karierę akademicką oraz polityczną. Była wieloletnią nauczycielką akademicką, a w latach 2011-2019 pełniła funkcję posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec 2018 roku ogłosiła zakończenie kariery politycznej. Pod koniec 2019 roku została powołana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jej kadencja, gdyby nie przejście w stan spoczynku, trwałaby do 2028 roku.

W naszej galerii zobaczysz niezwykły talent Krystyny Pawłowicz:

Krystyna Pawłowicz ma niezwykły talent
14 zdjęć
Sonda
Czy Krystyna Pawłowicz powinna otrzymywać uposażenie w stanie spoczynku?
JAK DOBRZE SPRZEDAĆ POLITYKĘ W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH? Młode pokolenie interesuje się POLITYKĄ
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KRYSTYNA PAWŁOWICZ