Przykry koniec roku dla Krystyny Pawłowicz! O co chodzi?

Krystyna Pawłowicz, była sędzia TK, przeszła w stan spoczynku i oczekuje na znaczną odprawę oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

Trybunał Konstytucyjny ma problem z wypłatą należności z powodu braku funduszy po zeszłorocznej redukcji budżetu.

Wniosek prezesa TK o środki z rezerwy ogólnej budżetu dla Pawłowicz, opiewający na blisko 378 tys. zł, został odrzucony przez KPRM.

Mimo to, Pawłowicz otrzymuje już wysokie świadczenie sędziowskie w stanie spoczynku; dowiedz się, ile dokładnie wynosi jej "emerytura".

Jak donosi "Fakt", Trybunał Konstytucyjny napotyka trudności w wypłacie należności Krystynie Pawłowicz z powodu braku funduszy. W ubiegłym roku budżet Trybunału został zredukowany w zakresie wynagrodzeń dla sędziów, co bezpośrednio wpłynęło na obecną sytuację. Prezes TK, Bogdan Święczkowski, zwrócił się 8 listopada do Kancelarii Premiera z wnioskiem o przyznanie środków z rezerwy ogólnej budżetu.

Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że wniosek prezesa TK nie spełniał formalnych przesłanek do uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu. Rezerwa ta jest przeznaczona na nadzwyczajne sytuacje i nie może stanowić źródła finansowania dla wcześniej nieplanowanych wydatków. Wniosek dotyczył kwoty 377 709,96 zł przeznaczonej dla Krystyny Pawłowicz.

Świadczenie sędziowskie w stanie spoczynku

Mimo opóźnień w wypłacie odprawy i ekwiwalentu, Krystyna Pawłowicz otrzymuje już świadczenie należne sędziom w stanie spoczynku. Zgodnie z informacjami przekazanymi "Faktowi" przez Obsługę Medialną TK, świadczenie to przysługuje jej na mocy art. 35 ust. 1 ustawy o statusie sędziów TK. Podobne świadczenia otrzymuje 35 innych sędziów w stanie spoczynku oraz 5 rodzin zmarłych sędziów.

Wysokość tego świadczenia wynosi 75% ostatnio pobieranego wynagrodzenia miesięcznego, z wyłączeniem dodatku funkcyjnego. W przypadku Krystyny Pawłowicz, kwota ta może oscylować w granicach 30 tys. zł brutto.

Kariera Krystyny Pawłowicz

Krystyna Pawłowicz ma za sobą długą karierę akademicką oraz polityczną. Była wieloletnią nauczycielką akademicką, a w latach 2011-2019 pełniła funkcję posłanki Prawa i Sprawiedliwości. Pod koniec 2018 roku ogłosiła zakończenie kariery politycznej. Pod koniec 2019 roku została powołana na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jej kadencja, gdyby nie przejście w stan spoczynku, trwałaby do 2028 roku.

