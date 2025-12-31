Noworoczne życzenia polityków KO i PiS dla rządu i prezydenta: czas na współpracę

Politycy KO i PiS apelują o zakończenie napięć między Pałacem Prezydenckim a rządem.

Życzenia dotyczą m.in. dojrzałości w otoczeniu prezydenta i współpracy rządu z głową państwa.

Czego życzyć prezydentowi i premierowi w Nowym Roku?

To nie był łatwy rok jeśli chodzi o współdziałanie Rady Ministrów i Pałacu Prezydenckiego. Poziom sporu premiera z prezydentem osiągał czasami wysoką temperaturę, choć obaj wiedzą, że potrzebują siebie nawzajem, zwłaszcza w kwestiach bezpieczeństwa i polityki międzynarodowej. Czy w 2026 r. zimna wojna między „dużym” a „małym pałacem” wreszcie się skończy? Tego życzą rządowi i głowie państwa wiceszef KO Bartosz Arłukowicz oraz wiceprezes PiS Przemysław Czarnek.

- Karolowi Nawrockiemu życzę, by poczuł się w końcu prezydentem Polski, a nie uczestnikiem bitwy politycznej – mówi nam Bartosz Arłukowicz. Ma też życzenia dla jego współpracowników. - Otoczeniu pana prezydenta życzę jak najszybszej dojrzałości – dodaje.

Przemysław Czarnek rozmowę z nami zaczął od życzeń zdrowia i pomyślności w życiu osobistym premiera i ministrów. I dodał: - W relacjach z panem prezydentem życzę zaś rządowi otrzeźwienia i pełnej współpracy. Ale żeby współdziałać, chętne muszą być obie strony. Tej chęci życzę przedstawicielom rządu – podkreślił czołowy polityk PiS.

Szansa na nowe otwarcie już w styczniu?

Pierwszą próbą nowego otwarcia będzie spotkanie, które Karolowi Nawrockiemu zaproponował szefa MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Koordynator Służb Specjalnych Tomasz Siemoniak. Wcześniej prezydent chciał spotkać się z szefami służb, ale do niego nie doszło, co wywołało duży spór na linii prezydent-premier.

- Wspólnie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem zwróciliśmy się z wnioskiem do prezydenta, żeby spotkać się wspólnie ze wszystkimi szefami służb i przedstawić plany na 2026 r. - powiedział w poniedziałek Kosiniak-Kamysz. I dodał: - To będzie bardzo ważne, żeby porozmawiać w spokojnej atmosferze z tymi, którzy nadzorują służby specjalne ze strony rządu i z szefami służb.

Propozycja została przyjęta przez ośrodek prezydencki. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził chęć spotkania. - Pan prezydent spotka się w styczniu z wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem – mówił.