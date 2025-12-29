Na sam koniec roku ministrowie postanowili zwrócić się do Nawrockiego! Wymowne słowa

W poniedziałek, 29 grudnia, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz ogłosił inicjatywę mającą na celu zacieśnienie współpracy między rządem a Prezydentem w obszarze służb specjalnych. Propozycja ta, przedstawiona wspólnie z ministrem Tomaszem Siemoniakiem, zakłada zorganizowanie spotkania z udziałem wszystkich szefów służb, aby omówić plany na nadchodzący rok.

W trakcie konferencji prasowej, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił kluczowe aspekty, które miałyby zostać poruszone podczas spotkania z Prezydentem Andrzejem Dudą. Jednym z głównych tematów jest przyszłoroczny budżet, jakim będą dysponować polskie służby specjalne. Minister obrony narodowej zaznaczył, że rozmowy w "spokojnej atmosferze" z osobami nadzorującymi służby ze strony rządu oraz z samymi szefami służb są niezwykle istotne dla efektywnego planowania i realizacji działań.

Oczekiwania i znaczenie inicjatywy

Władysław Kosiniak-Kamysz wyraził nadzieję na pozytywną odpowiedź ze strony Prezydenta, podkreślając, że takie spotkanie "będzie ważne dla budowy bezpieczeństwa". Według wicepremiera, inicjatywa ta stanowi "dobrą informację na początek roku" i otwiera drogę do "uzgodnienia kwestii komunikacyjnych w dalszych etapach współpracy". Minister obrony narodowej wskazał, że spójna komunikacja i skoordynowane działania są kluczowe dla skutecznego funkcjonowania systemu bezpieczeństwa państwa.

Minister obrony narodowej odwołał się do demokratycznego mandatu, którym dysponują zarówno Prezydent, jak i obecny rząd.

- Jesteśmy wybrani przez naród – zarówno pan prezydent, jak i my. Polacy przekazali nam władzę, chcemy się z tego dobrze wywiązać – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Podkreślił również, że "odpowiedzialnością roztropnej władzy jest współpraca, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa. To jest dobro wspólne". Inicjatywa ta jest postrzegana jako "bardzo jasny przekaz otwartości i chęci współdziałania" ze strony rządu, mający na celu umocnienie bezpieczeństwa Polski.

