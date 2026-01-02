Nowa lista leków refundowanych. Od stycznia więcej terapii i nowe stawki dopłat dla pacjentów

Refundacja leków od stycznia 2026

Od 1 stycznia 2026 r. obowiązuje nowa lista leków refundowanych, na której znalazło się 24 nowych terapii, w tym 9 onkologicznych i 15 nieonkologicznych, z czego aż 8 dotyczy chorób rzadkich. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że to kontynuacja polityki poszerzania dostępu do nowoczesnych metod leczenia, szczególnie w obszarze onkologii i chorób ultrarzadkich. Wśród kontynuowanych terapii znalazły się m.in. leki stosowane w leczeniu rdzeniowego zaniku mięśni, raka piersi, choroby Pompego oraz ostrej porfirii wątrobowej. Resort wydał łącznie 585 decyzji o dalszej refundacji, co oznacza utrzymanie finansowania wielu wysokokosztowych terapii, w tym programów lekowych.

Nowością jest także objęcie refundacją pierwszych odpowiedników leków oryginalnych we wszystkich kategoriach dostępności, co ma obniżyć koszty terapii i zwiększyć konkurencję cenową. Na listę trafiło 10 zamienników, m.in. leków stosowanych w leczeniu POChP, choroby Parkinsona, osteoporozy, ciężkiej astmy oraz anafilaksji.

Zmiana stawek dopłat dla pacjentów

Zmiany obejmują również ceny. 379 leków podrożeje, od kilku groszy do nawet 209,97 zł. Największa podwyżka dotyczy leku biologicznego Prolia, stosowanego w terapii osteoporozy u kobiet po menopauzie i mężczyzn po 60. roku życia. Wzrosną także dopłaty do m.in. midazolamu, używanego w leczeniu ostrych napadów drgawek. Jednocześnie 395 leków stanieje — największa obniżka, o 19,91 zł, dotyczy aripiprazolu, stosowanego w terapii schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej. Niższe ceny obejmą również preparaty mlekozastępcze dla dzieci z ciężkimi alergiami pokarmowymi, co odciąży budżety rodzin.

