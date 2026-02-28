Karol Nawrocki dał znak, że chce polexitu?! Prof. Antoni Dudek nie ma wątpliwości

Prezydent Karol Nawrocki zaproponował, aby Niemcy spłacały Polsce reparacje w formie sprzętu wojskowego, co według niego mogłoby zniwelować potrzebę programu SAFE. Prof. Antoni Dudek skrytykował tę wypowiedź, nazywając ją żałosną i żenującą, biorąc pod uwagę sytuację Polski na początku lat 90.

Prof. Dudek zinterpretował wypowiedź prezydenta Nawrockiego o przyszłości Polski w Unii Europejskiej jako sugestię, że prezydent potajemnie dąży do polexitu, ale nie chce się do tego przyznać, aby nie stracić poparcia społecznego.

Prof. Dudek uważa, że w Polsce są siły (PiS, Konfederacja, Korona i otoczenie prezydenta), które "pracują" nad polexitem, obrzydzając Unię Europejską, i przewiduje, że gdy poparcie dla wyjścia z UE wzrośnie, zostanie zaproponowane referendum w tej sprawie.

Po expose Radosława Sikorskiego 26 lutego, prezydent Karol Nawrocki skomentował wystąpienie szefa MSZ na konferencji prasowej. Mówił między innymi o swojej propozycji dla Niemiec.

- Moja propozycja w kierunku państwa niemieckiego była jasna i klarowna, aby Niemcy zaczęli spłacać reparacje inwestując w sprzęt wojskowy, który trafi na wyposażenie Wojska Polskiego - powiedział prezydent. - Jak stwierdził, "gdyby Niemcy zaczęły spłacać reparacje, choćby w sprzęcie wojskowym (...), to może nie musielibyśmy dzisiaj rozmawiać o programie SAFE, bo kwestie militarne, wojskowe i polskiego przemysłu zbrojeniowego spłacałyby się z tego, co Niemcy są zobowiązane Polsce zapłacić - dodał.

Tę wypowiedź skomentował prof. Antoni Dudek w swoim programie "Dudek o polityce".

- Jaka szkoda, ze Karol Nawrocki urodził się dopiero na początku lat 80., a nie 20, a najlepiej 30 lat wcześniej, bo wtedy byłby już prezydentem zamiast Lecha Wałęsy i on by zmusił Niemców, żeby te reparacje nam płacili w formie borni. Tyle mogę odpowiedzieć panu prezydentowi. jest to żałosne i żenujące, że on coś takiego mówi, jakby sobie nie zdawał sprawy, a powinien teoretycznie z uwagi na to, ze ma doktorat z historii, do czego ja się, niestety, przyczyniłem. Powinien wiedzieć, jaka była sytuacja Polski na początku lat 90., w jakim byliśmy stanie i jakim byliśmy petentem wobec republiki Federalnej Niemiec - ocenił.

Karol Nawrocki za polexitem?

Politolog pochylił się także nad inną wypowiedzią Karola Nawrockiego z tej samej konferencji. Prezydent odniósł się do wątku polexitu, który został poruszony podczas expose Radosława Sikorskiego.

- Czasem polityk coś powie między wierszami, choć nie chciałby tego powiedzieć. To właśnie zrobił Karol Nawrocki. Powiedział dosłownie: "Polska jest w tej chwili i będzie w najbliższym czasie w Unii Europejskiej". Czyli nie w najbliższym, tylko nieco dłuższym czasie już może w Unii Europejskiej nie będzie. Panie prezydencie, bardzo dziękuję, że był pan szczery. Karol Nawrocki wie doskonale, że gdyby dzisiaj powiedział o polexicie, to większość Polaków by tego nie poparła. Natomiast Karol Nawrocki chce polexitu, tylko nie chce się do tego przyznać; a nie chce sięprzyznac, bo nie chce starcic tego poparcia społecznego, które dzisiaj ma - ocenił ekspert.

Jak stwierdził prof. Antoni Dudek, Polacy są gotowi na polexit, ale "pracują nad tym" ludzie z PiS, Konfederacji, Koronie i w otoczeniu prezydenta, którzy obrzydzają Unię Europejską, pokazując ją jako narzędzie Niemiec. Politolog przewiduje, że gdy w sondażach wystarczająco duży odsetek społeczeństwa będzie popierał wyjście Polski z UE, zostanie zaproponowane referendum w tej sprawie.

